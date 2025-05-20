すべてが即時化する時代において、国民の政府サービスに対する期待はかつてないほど高まっています。BCGの「Digital Government Citizen Survey（2024年デジタル政府市民調査）」によると、米国の回答者の77％が、政府のデジタル・サービスは民間のデジタル・サービスと同等か、それ以上であるべきだと考えています。また同調査では、過去2年間で74％の利用者が米国政府のオンライン・サービスにアクセスする際に問題を経験したことがあると報告されています。
政府機関はモダナイゼーションへの圧力を感じていますが、国民が期待するシームレスな体験を提供することは容易ではありません。その主な障壁はレガシー・システムです。多くが数十年前に導入されたものであるため、新しいツールの追加や問題の迅速な解決が難しく、イノベーションを妨げ、変化する国民ニーズに迅速に対応することを阻んでいます。
こうした高まる期待に応え、レガシーシステムの制約を克服するには、単なる応急処置では不十分で、戦略的なアプローチが必要です。その鍵となるのが、人工知能（AI）とAI駆動型アプリケーション・モダナイゼーションです。システムの構築、運用、スケーリングの方法を見直すことで、政府機関はクラウドへの道を切り開き、現代のデジタル・サービスが求める柔軟性、スピード、イノベーションを実現できます。
モダナイゼーションは、現在のIT環境を明確に把握することから始まります。多くの政府機関では、短期的な対処によって技術的負債が蓄積されてきました。前進するためには、一歩下がって次の問いを自問することが重要です：なぜモダナイゼーションが必要なのか？どの課題を解決しようとしているのか？何が障壁になっているのか？
以下は、政府機関がモダナイゼーションを進めるきっかけとなる一般的な課題です。
政府機関が複数の課題に直面している場合、どこから着手すべきか判断するのは容易ではありません。賢明な第一歩は、他のシステムとの依存関係が比較的少なく、かつ効果の高いワークロードに焦点を当てることです。早期に成果を出すためには、現在のテクノロジー環境を深く理解することが不可欠であり、そのためにディスカバリー（発見調査）の段階が極めて重要になります。
ディスカバリーの段階では、CAST Highlight などのツールを活用し、政府機関がシステム全体の中で各アプリケーションの健全性や複雑性を評価できるようにします。これにより、ギャップ、リスク、機会を明確に把握できます。そこから生成AIを用いてワークロードの適合性とクラウドの対応状況を評価し、アプリケーションごとに最も効率的なモダナイゼーション・パスを推奨します多くの場合、このAI駆動型アプローチにより、移行効率は最大70%1まで向上します。
ホワイト・ペーパーを読む： IBMとAWSで、AIを業務に利用してアプリケーションのモダナイゼーションを行う
しかし、成功とは単にクラウドに移行することだけではなく、移行後にそこで成果を上げ続けられるかどうかが重要です。そのため、私たちはDay 2プランニング、つまりモダナイズ後のシステムをどのように運用・維持していくかにも重点を置いています。ここで政府機関が自問すべき重要な問いは、「自分たちのチームに、このシステムを管理するスキルが備わっているか」という点です。
この段階でも、IBM Consultingが再び支援に入ります。日常的な作業を自動化し、運用を簡素化することで、チームの負担を軽減します。これにより、人員が限られている場合や社内の専門知識が十分でない場合でも、政府機関は自信を持って前進することができます。
政府機関のシステムをモダナイズすることは決して容易ではありませんが、IBMとAWSのパートナーシップによって、それが可能になります。IBMはデータ移行やメインフレーム技術における深い専門知識を有しており、レガシー・システムの複雑性を安心して任せられる数少ないパートナーの一社です。また、AWS GovCloudと連携した専用のセキュアなクラウド環境を運用しており、あらゆるレベルでのプライバシーと保護を確保します。
両社は連携により、継続的ATO（cATO）や、コンプライアンスにDevSecOpsのアプローチを取り入れるといったイノベーションを提供しています。これらイノベーションにより、最高水準のセキュリティーを維持しながら開発プロセスを効率化し、信頼性を損なうことなく迅速な前進を可能にします。
モダナイゼーションは一度きりのプロジェクトではなく、継続的な取り組みです。IBMとAWSの連携は、メインフレーム・コードの翻訳から、それぞれのミッションに合わせたクラウド環境の設計に至るまで、あらゆる段階で政府機関をサポートします。その結果、より高度な自動化、より高いパーソナライゼーション、そして将来に向けて安全にスケール可能なシステムの構築が実現します。
