すべてが即時化する時代において、国民の政府サービスに対する期待はかつてないほど高まっています。BCGの「Digital Government Citizen Survey（2024年デジタル政府市民調査）」によると、米国の回答者の77％が、政府のデジタル・サービスは民間のデジタル・サービスと同等か、それ以上であるべきだと考えています。また同調査では、過去2年間で74％の利用者が米国政府のオンライン・サービスにアクセスする際に問題を経験したことがあると報告されています。

政府機関はモダナイゼーションへの圧力を感じていますが、国民が期待するシームレスな体験を提供することは容易ではありません。その主な障壁はレガシー・システムです。多くが数十年前に導入されたものであるため、新しいツールの追加や問題の迅速な解決が難しく、イノベーションを妨げ、変化する国民ニーズに迅速に対応することを阻んでいます。

こうした高まる期待に応え、レガシーシステムの制約を克服するには、単なる応急処置では不十分で、戦略的なアプローチが必要です。その鍵となるのが、人工知能（AI）とAI駆動型アプリケーション・モダナイゼーションです。システムの構築、運用、スケーリングの方法を見直すことで、政府機関はクラウドへの道を切り開き、現代のデジタル・サービスが求める柔軟性、スピード、イノベーションを実現できます。

