共に未来を築く：AIの力を活用して戦略的な成果を推進する

IBMは長年にわたり、AIイノベーションのリーダーであり、企業がAIの力を活用して戦略目標を推進できるよう支援する最先端のツールと専門知識を提供してきました。企業がゼロから始めても、既存のシステムの強化を目指していても、IBMは効率を高めるためにクラウド・インフラストラクチャー、AIモデル、ハンズオン・エンジニアリング・サービスを組み合わせて提供します。

IBM Client EngineeringとBuild Labチームは、この取り組みの中心にあります。これらのチームは、watsonx.ai™のAI製品ポートフォリオなどの機能を活用し、クライアントの特定のニーズに合わせたAIツールを作成するために緊密に連携しています。IBMのアプローチでは、Buildパートナーとのコラボレーションを重視し、測定可能なビジネス成果を推進できるソリューションを共創します。

例えば、IBM Build Labは、オランダに本社を置くMigrato社が既存のテクノロジー・ソリューションを増強し、貴重な新市場にアクセスするのをサポートする上で重要な役割を果たしました。非構造化データ処理のスペシャリストであるMigrato社は、カスタム開発したツールを使用して、組織が非構造化データを実行可能なビジネス洞察に変換できるようにしています。

オランダでは、新しい法律により、官公庁・自治体組織は公共の利益のためにすべての情報を公開すると同時に、個人データの編集を確実に行うことが求められています。Migrato社は、IBMと提携することで、官公庁・自治体の顧客がこのプロセスを自動化できるように支援する機会があると考えました。

Migrato社はIBM Build Labと協力し、IBM Watson® NLP Library for Embedを統合することで、既存のツールセットを強化しました。開発作業のうち70%を数時間で完了し、わずか5日で本番ソリューションを稼動させました。現在、同社は全国の自治体がコンプライアンス業務を効率化できるように、新しいソリューションの構成を行っています。