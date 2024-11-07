共に未来を築く：AIの力を活用して戦略的な成果を推進する

AIが世界を変革していると言っても過言ではありません。最新の生成AIや機械学習（ML）ソリューションは、人間の作業者と比べて驚くほどのスピードと精度でタスクを実行できます。その結果、企業はコーディングを数日から数分に短縮し、顧客体験を前例のない精度でパーソナライズし、従業員を反復的な管理タスクから解放できるようになります。
2022年以降、AIソリューションの投資収益率（ROI）は13％から31％に跳ね上がりました。IBM Institute for Business Value（IBV）が今後発表する調査によると、生成AIを既存のエンタープライズ・ソフトウェアのワークフローに組み込むことで、永続的なリターンが可能になることが示されています。この新たな産業革命で成功するために、ビジネス・リーダーたちは競争上の優位性を維持し、強化するためにAIやMLソリューションに注目しており、現在ではCEOの半数以上がこれらのテクノロジーをリスクよりも機会と捉えています。
独立系ソフトウェア・ベンダー（ISV）やマネージド・サービス・プロバイダー（MSP）にとって、チャンスは明らかです。AIを導入した新しいソリューションを開発したり、既存のソリューションに埋め込みを実施したりすることで、幅広い新たな収益源を生み出す可能性があります。IBMのテクノロジー・スタックとグローバル・リーチを活用することで、BuildパートナーはAIを成功に導くことができます。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
IBMは長年にわたり、AIイノベーションのリーダーであり、企業がAIの力を活用して戦略目標を推進できるよう支援する最先端のツールと専門知識を提供してきました。企業がゼロから始めても、既存のシステムの強化を目指していても、IBMは効率を高めるためにクラウド・インフラストラクチャー、AIモデル、ハンズオン・エンジニアリング・サービスを組み合わせて提供します。
IBM Client EngineeringとBuild Labチームは、この取り組みの中心にあります。これらのチームは、watsonx.ai™のAI製品ポートフォリオなどの機能を活用し、クライアントの特定のニーズに合わせたAIツールを作成するために緊密に連携しています。IBMのアプローチでは、Buildパートナーとのコラボレーションを重視し、測定可能なビジネス成果を推進できるソリューションを共創します。
例えば、IBM Build Labは、オランダに本社を置くMigrato社が既存のテクノロジー・ソリューションを増強し、貴重な新市場にアクセスするのをサポートする上で重要な役割を果たしました。非構造化データ処理のスペシャリストであるMigrato社は、カスタム開発したツールを使用して、組織が非構造化データを実行可能なビジネス洞察に変換できるようにしています。
オランダでは、新しい法律により、官公庁・自治体組織は公共の利益のためにすべての情報を公開すると同時に、個人データの編集を確実に行うことが求められています。Migrato社は、IBMと提携することで、官公庁・自治体の顧客がこのプロセスを自動化できるように支援する機会があると考えました。
Migrato社はIBM Build Labと協力し、IBM Watson® NLP Library for Embedを統合することで、既存のツールセットを強化しました。開発作業のうち70%を数時間で完了し、わずか5日で本番ソリューションを稼動させました。現在、同社は全国の自治体がコンプライアンス業務を効率化できるように、新しいソリューションの構成を行っています。
AIツールとエージェント主導サービスを組み合わせることで、企業にとってカスタマー・サービスの価値を向上させる大きな機会が生まれます。IBVによると、経営幹部の63%が、サービス・エージェントを直接サポートするために生成AIのユースケースに投資していると報告しました。カスタマー・サービスは、生成AIを活用したイノベーションの重要な分野としてCEOが最もよく挙げる組織機能です。
この傾向の要因の1つは、コールセンターが顧客満足度を維持する上で不可欠であるということですが、コールセンターのオペレーションを大規模に管理することは大きな課題です。300人以上のエージェントが1日あたり約250件の通話を行っている企業であるExpertSourceは、人員を一定に保ちながら、監視とコンプライアンスの取り組みをより厳しく制御することを目指していました。
同社の既存の自動コールレビュー技術のプロバイダーであるCXReviewは、Watson AIサービスを使用してExpertSourceのソリューションを共創しました。CXReviewとIBMの共同チームによってわずか16週間で開発された新しいコールレビューソリューションは、毎日280,000件の個別のコンプライアンスチェックを実施するExpertSourceをサポートします。最初の挨拶からドキュメンテーションまで、通話の100%を監視します。
AIによる自動化は、ExpertSourceがより高いコンプライアンスと品質基準を確保するのに役立つだけでなく、管理チームの負担の軽減、サービス品質の向上、コンプライアンス・リスクの軽減など、収益にも貢献します。
AIオートメーションの恩恵を受けているもう1つの組織は、フィンランドに本拠を置き情報管理ソリューションとサービスを提供するDigital Office Company（DOC）です。文書分類の精度を向上させるために、DOCはIBM Ecosystem Engineering Build Lab、IBM Client Engineering、IBM Technology Expert Labsと協力して、MLと生成AIを組み合わせたパイロットを開発しました。このパイロットは、文書分類の速度と品質が向上するという点で大きな成功を収めました。以前は1人に数分かかっていた作業が、現在ではわずか2秒で完了します。
IBVによる世界的な調査では、経営幹部の62％が、生成AIが組織のエクスペリエンスの設計に破壊的影響をもたらしたと報告しています。ホスピタリティ業界よりも顧客体験が重要な業種・業務はほとんどありません。IBM Buildパートナーは、当社のツールとテクノロジーを使用して、それらの業種で成果を上げることをサポートしています。
HTOP Hotelsはスペインのカタロニア地域の16軒のホテルで1日あたり数千件の予約を管理し、毎年50万人以上のゲストを迎えています。これまで同社は、従業員のスケジュールを管理し、すべてのゲストに優れた体験を提供するのに十分なスタッフの体制を確保するために、手作業のスプレッドシートベースのプロセスに依存していました。しかし、このプロセスは非効率的でエラーが発生しやすく、人員不足のリスクが高まっていました。
IBM Business PartnerのIntegra社は、IBM Planning Analyticsを基盤として構築されたHTOP向けのソリューションを開発しました。このソリューションは、同ホテル・チェーンが顧客の需要を予測し、人員配置計画をリアルタイムで最適化するために使用しています。AIを導入した新しいソリューションは、計画時間の30％短縮、従業員の空き状況に関するより深い洞察に貢献し、需要と人員配置のギャップを75％削減し、運用コスト効率を改善し、輝かしいゲストのエクスペリエンスをサポートしました。
IBM watsonx™テクノロジーの効率性を体験しているもうひとつのIBM Business Partnerは、インメモリ・コンピューティングの世界的パイオニアであるGigaSpaces社です。GigaSpaces社は、デジタル・トランスフォーメーションを簡素化し、他の企業がデジタル・サービスをより迅速に開発および立ち上げられるようにすることを目的として、市場初のDigital Integration Hub（DIH）の1つを構築しています。
GigaSpaces社では、watsonx.ai、およびwatsonx Assistant™を使用し、IBM Build Labと連携することで、顧客が自然言語で企業データを照会できるようになり、より信頼性の高いビジネス上の意思決定を行えるようにしています。現在、構造化された情報を扱うためにAIを使用しているエンジニアは、最大で55％の精度を達成しています。GigaSpaces社の目標は、顧客がほぼ95％の精度を達成できるよう支援することです。また、watsonx Assistantを統合したことで、GigaSpaces社はソリューションのプロトタイプ作成までの時間を数カ月から数日に短縮することができました。
ご覧のとおり、IBM Build パートナーはクライアントに革新的な機能を提供するため、私たちと協力して取り組んでいます。新しいAI製品をゼロから構築する場合でも、既存の製品にAI機能を追加する場合でも、IBMは成功に必要なツール、専門知識、協調的アプローチを提供します。
ISVまたはMSPは、IBMと提携することで、優れた成果を迅速に達成することができます。watsonx、API、ライブラリー、アプリケーションなどのエンタープライズ・グレードの機能を使用すると、信頼できるAIをアプリケーションに迅速に統合できます。
IBMのWebセミナーに参加し、エージェント型AIの取り組みを通じて真のROIを見出す方法を、業種・業務やユースケース、さらにはIBM自身の成功事例を交えながらご紹介します。
IBM®が2025年Gartner Magic Quadrantのデータサイエンスおよび機械学習プラットフォームのリーダーとして評価された理由をご覧ください。
組織が、バラバラなパイロット・プロジェクトでAIを導入する段階から、中核的なトランスフォーメーションを推進するためにAIを活用する段階へと移行している方法をご覧ください。
今すぐ個人またはマルチユーザーのサブスクリプションを購入すると、100を超えるオンライン・コースの完全なカタログにアクセスして、低価格でさまざまな製品のスキルを向上させることができます。
IBM® Graniteは、ビジネス向けにカスタマイズされ、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデルのファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
これら5つのマインドシフトを実行することで、不確実性を切り抜け、ビジネス改革を促進し、エージェント型AIによって成長を加速させます。
AI開発者向けの次世代エンタープライズ・スタジオであるIBM watsonx.aiを使用して、生成AI、基盤モデル、機械学習機能をトレーニング、検証、チューニング、導入しましょう。わずかなデータとわずかな時間でAIアプリケーションを構築できます。
IBMの業界をリードするAIの専門知識とソリューションのポートフォリオを活用して、AIをビジネスの業務に利用しましょう。
IBMコンサルティングAIサービスは、企業がAIをトランスフォーメーションに活用する方法を再考するのに役立ちます。
AIを使用することで、IBM Concertはお客様のオペレーションに関する重要な洞察を明らかにし、改善のためのアプリケーション固有の推奨事項を提供します。Concertがどのようにビジネスを前進させることができるかをご覧ください。