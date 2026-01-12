小売業者は、顧客の期待が利益率よりも急速に高まる環境で事業を展開しており、トランスフォーメーションについて躊躇する余地はほとんどありません。人工知能は急速に、業界が買い物客と関わり、製品を設計し、オペレーションを運営する方法を再構築する最も強力な力の1つになりました。

IBM Institute for Business Valueの最新調査「AI時代の小売・消費財業界」では、今後2年間が特に極めて重要であることが明らかにされています。

2026年と2027年に小売業界のリーダーがAIに関して下す決定は、競争上の差別化だけに影響するわけではありません。また、AIを日常生活に取り入れている顧客に合わせてブランドがどのように効果的に対応し、意思決定に情報を提供し、選択をナビゲートし、購入方法と場所を形成するかにも影響を与えるでしょう。

顧客の期待は変化しており、業界では現在、次に起こる明確で実践的な計画を求めています。この調査から得られた洞察は、AIがすでに測定可能な影響をもたらしている分野と、小売業者が価値を引き出すために注力すべき分野を浮き彫りにしています。