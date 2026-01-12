小売業者は、顧客の期待が利益率よりも急速に高まる環境で事業を展開しており、トランスフォーメーションについて躊躇する余地はほとんどありません。人工知能は急速に、業界が買い物客と関わり、製品を設計し、オペレーションを運営する方法を再構築する最も強力な力の1つになりました。
IBM Institute for Business Valueの最新調査「AI時代の小売・消費財業界」では、今後2年間が特に極めて重要であることが明らかにされています。
2026年と2027年に小売業界のリーダーがAIに関して下す決定は、競争上の差別化だけに影響するわけではありません。また、AIを日常生活に取り入れている顧客に合わせてブランドがどのように効果的に対応し、意思決定に情報を提供し、選択をナビゲートし、購入方法と場所を形成するかにも影響を与えるでしょう。
顧客の期待は変化しており、業界では現在、次に起こる明確で実践的な計画を求めています。この調査から得られた洞察は、AIがすでに測定可能な影響をもたらしている分野と、小売業者が価値を引き出すために注力すべき分野を浮き彫りにしています。
IBV調査の注目すべき調査結果は、AI投資の起源の変化です。2027年までに、AI総支出の35%がIT予算の外に含まれ、2025年の28%から増加します。一方、IT予算内のAI費用も増加しており、現在は年間IT予算の10%弱ですが、2027年には13%に達すると予想されています。
これは重要な業界の変化を示しています。AIは単なるテクノロジーではなく、ビジネス上の意思決定となっています。
マーチャンダイジング・チームは、商品の発見を強化するためにAIへの投資が増えています。マーケティングチームは、コンテンツやオファーをパーソナライズするためにAIをデプロイしています。サプライチェーンのリーダーは、需要の予測と例外の管理にAIを適用しています。投資が従来のサイロから流出する場合、それは企業全体でAIの運用化に向けた組織全体の転換を反映しています。
この調査によると、現在、小売企業および消費財企業の80％がAIに関する長期的なイノベーション戦略を立てていることが示されています。この動きは、AIがもはや副次的な実験ではなく、成長の中核的な原動力として位置付けられていることを浮き彫りにしています。
2026年から2027年に向けて、これらの投資は転換点となります。AIへの支出は、ツールの実験を超えて、リアルタイムの意思決定、高度な顧客の期待、新しい形態のデジタル商取引によって形作られる市場で競争するために必要な能力の構築に重点を置いた段階へと移行しています。
小売業者は顧客を理解するために常にデータに依存してきましたが、そのデータの多くは十分に活用されていないままです。IBVの調査によると、企業の64%が自社の独自データにAIがアクセスできると回答していますが、そのうち実際に使用できるのは49%のデータのみです。さらに、現在AIモデルの訓練に使われているのはわずか26%です。
このギャップは、大きなチャンスを浮き彫りにしています。2026～2027年のAIアジェンダで最もクリティカルなコンポーネントの1つは、自社データの解放です。なぜなら、高付加価値のAI機能の性能は、パーソナライゼーション、インベントリー最適化、Forecastingなど、データ品質とアクセシビリティーに左右されるからです。
小売には利点があります。業界はこれまで、豊富で大量の顧客データと取引データを収集してきました。データがよりクリーンになり、管理が改善され、接続性が高まるにつれて、AIのダウンストリーム価値はエクスペリエンスと運用全体で劇的に向上します。
お客様はすでにその効果を実感しています。経営幹部の58%が、AIは顧客維持率と顧客満足度を向上させると回答しており、過去1年間で、AIはこれらの分野で平均31%の改善に貢献しています。ロイヤルティを基盤とする業界にとって、これらの成果は非常に大きなものとなります。
小売業界におけるAIの役割は、アドバイザリーから行動指向に移行しつつあります。IBVの調査によると、経営幹部の84%が、AIによって市場の混乱や進化する顧客ニーズへの迅速な対応能力が大幅に高まると期待しています。しかし、最も大きな変化はスピードだけではなく、AIが複雑なタスクを実行する能力です。
エージェント型および自律型AIシステムは、在庫の調整、オファーのパーソナライズ、複雑な購入意思決定に導くなど、複数ステップのワークフローをすでに実行しています。調査によると、経営幹部の76％が、効率化だけでなく新たな収益源のためにAIを活用するようにビジネスモデルを変革しています。
この行動主導型AIへの移行は、今後2年間で小売業トランスフォーメーションの特徴の1つになると予想されます。2026年にエージェント型AIの基盤を構築する組織は、2027年までにエクスペリエンスを向上させ、新たな価値を獲得することができるようになります。
説得力のある例がAl Futtaim Group社の事例です。同社のAI搭載Blueアプリは、ロイヤルティ、支払い、ショッピングを一つのジャーニーに統合しています。お客様は、複数のカテゴリーにまたがって即座に獲得および引き換えを行い、スムーズに参照し、単一のフローで取引を完了します。これはAI主導のオーケストレーションと人間による監視を組み合わせた効果を実証しています。
この調査では、AIは人間の役割を置き換えるのではなく、補完することが明確になっています。AIエージェントは、在庫、支払い、物流、顧客データをリンクするバリュー・チェーン全体で反復的な複数ステップのプロセスを引き受けることが増えており、一方で従業員は判断、共感、ブランドへの信頼が不可欠な場合に介入します。
このモデルにより、従業員やサービス・チームは、より価値の高いやり取りや複雑な顧客ニーズに集中できるようになります。経営幹部は、AIはマーケティング、カスタマー・サービス、サプライチェーン・オペレーション、デジタル・コマースで最大の価値を実現していると報告しています。これらの分野は、オペレーションの精度と人的なつながりが交差する分野です。
その結果生まれたのが、複雑さをAIが管理し、小売が人間らしさを際立たせる仕組みを人々が強化するハイブリッド経営モデルです。
この調査では、エコシステムの重要性が高まっていることも強調しています。ツール、パートナー、プラットフォーム、エージェントが安全かつシームレスに連携して初めて、AIが変革をもたらすことができるのです。自律型AIは、断片化されたシステムではその可能性を発揮することはできません。
この変化に備えるために、小売業者はコマース・プラットフォームをモダナイズし、非直線的なカスタマー・ジャーニーに対応するプロセスを再設計し、データ・ガバナンスを強化する必要があります。AIシステムがビジネス全体を理解して行動できるようになれば、小売業者は孤立したタッチポイントでなく、全体的にエクスペリエンスをオーケストレーションできます。
これが、エコシステムの統合が2026年から2027年のAIアジェンダの中心にある理由です。未来は、個々の機能内だけでなく、バリュー・チェーン全体にわたってインテリジェンスを調整できる小売業者にかかっています。
IBV調査から得られた洞察は、小売業のリーダーが進歩を加速するために注力できる3つの分野を示しています。
安全な顧客データを通じてジャーニーをカスタマイズし、注文から入金やサプライチェーンのオーケストレーションなど、影響力の大きいプロセスにAIを導入し、顧客が外部のAIアシスタントを介してやり取りする場合でも、AIツールにブランドの真実を反映させます。
製品情報を見つけやすく、AIに適したものにします。反復的な運用タスクの自動化を開始し、顧客とチームの両方に対する信頼を確立するにつれてAIの役割を拡大していきます。
サイロを打ち破りましょう。ビジネスシステムをつなげましょう。AIエージェントが部門を超えて業務を調整できるようにします。AI駆動型の推奨事項と取引の安全性と正確性を維持し、ブランド価値に沿ったものにすることができます。
小売では、すべてのクリック、カート、会話に重要性があり、AIは業界を人間的なものにするものの最高の要素を増幅しています。今後2年間で、AIを使用して運営方法を根本的に再考する小売業者と、AIを単なるテクノロジー層の追加に過ぎないとみなす小売業者との間で差が生じるでしょう。
その主な違いは、データ基盤、運用モデル、AIがどこで動作するかに関する明確な決定に帰着します。これらの基盤を今すぐ強化することで、新時代の小売パフォーマンスが形作られるでしょう。
目の前にある機会は大きく、非常に現実的です。今日、意図を持って行動する小売業者は、明日の「良い」ものを定義するのに役立ちます。待っている小売業者は、すでにペースが設定されていることに気づくかもしれません。
