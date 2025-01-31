92%という数字は、Alda AIにとって素晴らしい成果です。注意すべき点は何でしょう。それでも8%は間違っていました。では、AIが間違いを犯した場合はどうなるでしょうか？

Pearce氏にとって、それはリスクによります。

彼は、AIを活用して信用スコアを評価し、融資を発行する金融会社の例を挙げています。こうした意思決定の結果は、比較的低い金額で済みます。最良のシナリオでは、AIは期限内に完全に回収されるローンを承認します。最悪の場合、借り手の債務不履行となり、企業は法的措置を講じる必要が生じます。不便さはあるものの、マイナスの結果は潜在的なプラスをはるかに上回るものです。

「高い利益が見込めるということは、医療業界を検討しましょう。AIを使って待ち時間の問題に対処しているとしましょう。患者を適切な順序で診察するのに十分なデータはありますか？間違えて実行してしまうこと結果は死に至る可能性があります。」

結果として、AIが意思決定にどのように活用されるかは、AIが何について意思決定を行っているか、そしてそれらの決定が意思決定を行う企業とその決定が影響を与える企業の両方にどのような影響を与えるかによって大きく異なります。

場合によっては、最悪のシナリオであっても、軽微な事態も発生することもあります。他の企業では、結果が重大な損害を引き起こす可能性があります。