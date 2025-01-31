「コンピューターは決して責任を負うことはできません。したがって、コンピューターは経営上の意思決定を行ってはなりません」
– IBMトレーニング・マニュアル、1979年
人工知能（AI）の導入が増加しています。IBM Global AI Adoption Index 2023によると、企業の42％がAIを積極的にデプロイしており、40％がテクノロジーを実験しています。AIを使用または検討している企業のうち、59％が過去2年間で投資と展開を加速させました。その成果は、インテリジェントなツールを活用して、（おそらく）正確な答えにたどり着くAIの意思決定が増加しています。
しかし、急速な導入によって、AIが不適切な選択をした場合、誰が責任を負うのかという質問が生じます。障害の原因はITチームにあるのでしょうか。役員？AIモデルビルダー?デバイス・メーカー？
この記事では、進化するAIの世界を探り、現在のユースケースの文脈で上記の引用を再検討します。企業はそれでも人間の関与を必要としているのでしょうか、それともAIは呼び出しを行うことができるのでしょうか。
DEGIのプリンシパル・コンサルタントであり、ISACA作業トレンド・グループのメンバーであるGuy Pearce氏は、30年以上にわたってAIに関わってきました。「最初は象徴的なものでしたが、今では統計的です」と彼は言います。アルゴリズムとモデルこそが、データ処理を可能にし、長期的な業績向上をもたらします」
IBMの最新のAIの活用レポートのデータは、この変化の影響を示しています。リーダーの3分の2は、AIが収益成長率を25% 以上向上させたと回答し、72% は、経営幹部はAI成熟への道のりで次に何が起こるかについてITリーダーと完全に一致していると回答しています。
AIへの信頼が高まることで、企業はビジネスの成果を向上させるためのインテリジェントなツールを導入しています。例えば、資産管理会社 Consult Venture Partners は、IBM watsonx Assistant テクノロジーを使用して人間のエージェントを必要とせずに潜在顧客の質問に答える会話型デジタル AI コンシェルジュである AIda AI をデプロイしました。
成果はそれを物語っています。Alda AIは問い合わせの92%に正しく回答し、問い合わせの47%はウェビナー登録につながり、問い合わせの39%はリードにつながりました。
92%という数字は、Alda AIにとって素晴らしい成果です。注意すべき点は何でしょう。それでも8%は間違っていました。では、AIが間違いを犯した場合はどうなるでしょうか？
Pearce氏にとって、それはリスクによります。
彼は、AIを活用して信用スコアを評価し、融資を発行する金融会社の例を挙げています。こうした意思決定の結果は、比較的低い金額で済みます。最良のシナリオでは、AIは期限内に完全に回収されるローンを承認します。最悪の場合、借り手の債務不履行となり、企業は法的措置を講じる必要が生じます。不便さはあるものの、マイナスの結果は潜在的なプラスをはるかに上回るものです。
「高い利益が見込めるということは、医療業界を検討しましょう。AIを使って待ち時間の問題に対処しているとしましょう。患者を適切な順序で診察するのに十分なデータはありますか？間違えて実行してしまうこと結果は死に至る可能性があります。」
結果として、AIが意思決定にどのように活用されるかは、AIが何について意思決定を行っているか、そしてそれらの決定が意思決定を行う企業とその決定が影響を与える企業の両方にどのような影響を与えるかによって大きく異なります。
場合によっては、最悪のシナリオであっても、軽微な事態も発生することもあります。他の企業では、結果が重大な損害を引き起こす可能性があります。
2024年4月、「完全自動運転」モードで走行中のテスラ車がバイク運転者をはねて死亡させました。運転手は、運転手による積極的な監視が義務付けられていたにもかかわらず、事故前に携帯電話を見ていたことを認めました。
では、誰が責任を負うのでしょうか。運転者は明らかな候補者であり、自動車による殺人の容疑で逮捕されました。
しかし、これが説明責任への唯一の道ではありません。また、Tesla社のAIアルゴリズムが被害者の特定に失敗したため、Tesla社がその責任を負うという訴訟もあります。米国高速道路交通安全局（NHTSA）などの統治機関も責任追及の対象となる可能性がありました。おそらく、テストは厳格でも完全でもなかったのでしょう。
Tesla社のAIの作成者は、命を吹き込む可能性のあるコードを本番環境で稼働させた責任を問われる可能性があると主張する可能性さえあります。
これがAIの意思決定のパラドックスです。誰かが悪いのか、それとも全員に過失があるのか？「説明責任を負うべきすべての利害関係者を集めた場合、その説明責任はどこにあるのでしょうか」とPearce氏は尋ねます。「経営幹部と?チーム全員で？説明責任が組織全体に広がるのであれば全員が逮捕されることはなくなります最終的には、説明責任を共有することが説明責任の欠如につながることが多いのです」
では、組織はどこで線を引くのでしょうか?AIの洞察が人間の意思決定に取って代わる点はどこでしょうか。
倫理、リスク、信頼という3つの考慮事項が重要です。
「倫理的なジレンマに関しては、AIにはそれができません」とPearce氏は言います。これは、インテリジェントなツールは当然、最も倫理的なものではなく、最も効率的な道を目指すからです。その結果として、倫理的な問題や懸念を伴う決定には人間による監督を含める必要があります。
一方、リスクはAIの専門知識です。「AIはリスクに優れています」とPearce氏は言います。「統計モデルが行うのは、標準誤差と呼ばれるものです。これにより、AIが推奨するものが、潜在的なばらつきが高いか低いかを知ることができます。」そのため、AIは金融や保険などのリスクベースの意思決定に最適です。
最後に、企業は信頼を優先する必要があります。「機関に対する信頼のレベルは低下しています」とPearce氏は言います。「多くの市民は、自分が共有するデータが信頼できる方法で使用されていることに自信がありません。」
たとえば、GDPRの下では、企業はデータの収集と取り扱いについて透明性を保ち、市民にオプトアウトの機会を与える必要があります。AIの使用に対する信頼を高めるために、組織はAIを使用する方法と理由を明確に伝え、（可能な限り）顧客やクライアントがAI駆動型プロセスをオプトアウトできるようにする必要があります。
経営上の意思決定にAIを使用するべきかええ、多分。これらの決定の一部を行うために使用されるのでしょうか？ほぼ正解ですAIの魅力、つまり複数のデータ・セットを取得、関連付け、分析し、新しい洞察を得る能力により、企業がオペレーションを合理化し、コストを削減するための強力なツールとなっています。
経営陣レベルの意思決定への移行が説明責任にどのような影響を与えるかはあまり明らかではありません。Pearce氏によれば、現在の状況はこの領域に「曖昧な境界線」が生じており、法規制がAI利用の増加に追いついていません。
倫理原則との整合性を確保し、誤った選択のリスクを軽減し、利害関係者と顧客の信頼を勝ち取るために、企業は人間を介して関与させることが最善の役割を果たします。おそらくこれは、AIが行動を起こす前にスタッフからの直接の承認が必要であることを意味しているのかもしれません。AIの意思決定結果を定期的にレビューし、評価することを意味しているのかもしれません。
ただし、企業がどのようなアプローチを選択するとしても、核となるメッセージは同じです。「AI駆動型の意思決定に、厳格な境界線はありません」というものです。これは常に変化する目標であり、起こり得るリスク、潜在的な報酬、起こりうる結果によって定義されます。
