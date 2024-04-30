セキュリティー

AIサイバーセキュリティー・ソリューションは60秒未満でランサムウェアを検知します

アイスランドのバルダルブンガ火山のホルフラウン割れ目噴火による溶岩と噴煙

ランサムウェアが心配ですか？もしそうなら,驚くことではありません世界経済フォーラムによると、重大なサイバー損失（100万ユーロ以上）において、データが盗み出されるケースの数は増加しており、2019年の40％から2022年には2倍の80％近くにまで増加しています。そして、最近の活動については、さらに高い水準で推移しています。

その一方で、他の危険も出現しています。たとえば、 2024年のIBM X-Force Threat Intelligence Index によると、脅威グループの投資は生成AI攻撃ツールに重点が置かれるようになっています。

犯罪者は以前からAIを使用してきました。たとえば、フィッシングEメールコンテンツの作成を支援するためなどです。また、 グループはLLMを活用 して、ファイル操作、データ選択、正規表現、マルチ・プロセッシングなどの基本的なスクリプト作業を支援し、技術的なオペレーションを自動化または最適化できる可能性があります。

チェスの試合と同じように、組織は敵よりも先にいくつかの動きを考察する必要があります。こうした予測的な動きの一つとして、サイバー攻撃の始まりを示す可能性のある異常を特定するのに役立つクラウドベースのAIサイバーセキュリティーが挙げられます。

最近では、ランサムウェアなどの異常を60秒以内に検知できるAIサイバーセキュリティー・ソリューションが登場しています。クライアントがより早期かつ正確な検知で脅威に対抗できるよう、IBMはIBM Storage FlashSystem製品に搭載された IBM FlashCore Module 技術の新しいAI強化版と、IBM Storage Defenderソフトウェアの新バージョンを発表しました。これらのソリューションは、セキュリティチームが人工知能時代の攻撃をより適切に検知して対応するのに役立ちます。

従来のストレージとAI脅威検知の比較

データの変更不可能コピーは、ランサムウェア攻撃、誤った削除、自然災害、機能停止などによる破損からデータを保護するために使用されます。こうしたバックアップは、組織がデータ規制に準拠するのにも役立ちます。

データの変更不可能コピーに基づくストレージ保護は、通常、本番環境から分離されています。これらの保護コピーは誰も変更や削除を行えず、権限を有する管理者のみがアクセスできます。この種のソリューションは、ランサムウェア攻撃に対応して、データ復旧への即時アクセスを確保するために必要なサイバー・レジリエンスを提供します。

しかし、AI対応のランサムウェア・セキュリティーのニーズが高まっていることにより、新しいソリューションの需要が高まっています。従来のディスク・アレイとは異なり、IBM FlashSystemのようなシステムは機械学習を活用してデータ・パターンを監視し、サイバー脅威を示す異常な挙動を探します。

この新しいテクノロジーは、機械学習モデルを使用して、すべてのI/Oから収集された統計を継続的に監視し、ランサムウェアのような異常を1分以内に検知するように設計されています。

Advancedシステムは、機械学習を使用して、ランサムウェアとマルウェアを通常の動作と区別することができます。これにより、脅威の検知と対応が劇的に加速し、組織は攻撃中に行動を起こし、業務を維持できるようになります。たとえば、自律的な対応はアラートやITプレイブックの有効化をトリガーし、データに対する攻撃の影響を最小限に抑えることができます。

AIセキュリティーの脅威

サイバー犯罪者は、AI活用して強化された攻撃機能を絶えず開発しています。AI駆動型のサイバー攻撃は、脆弱性を正確に特定し、パターンを検知し、弱点をエクスプロイトできる急速に進化しています。さらに、AIの効率性と迅速なデータ分析により、ハッカーは十分な準備ができていないサイバー防御に対して戦術的な優位性を獲得できます。新しいツールがリアルタイムで進化するにつれて、従来のサイバーセキュリティーの方法では、AIセキュリティーの脅威に対抗するにはもはや十分ではありません。その結果、急速な侵入と検知されないランサムウェアのデプロイメントが起こります。

さらに、LLMやその他の生成AIツールが、ランサムウェア・アズ・ア・サービスのような形で有料サービスとして提供され、攻撃者がより少ない労力でより効率的に攻撃をデプロイできるようになるという予測もあります。これは、脅威がさらに危険で、増殖的なものに拡大することを意味します。

唯一の対応策は、相手と同じ武器を用いることです。IBM FlashCore ModuleテクノロジーのAI強化バージョンなどのAIサイバーセキュリティー・ソリューションは、現在最も危険な攻撃だけでなく、セキュリティー・チームが将来直面するであろう攻撃も阻止するように設計されています。

