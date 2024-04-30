データの変更不可能コピーは、ランサムウェア攻撃、誤った削除、自然災害、機能停止などによる破損からデータを保護するために使用されます。こうしたバックアップは、組織がデータ規制に準拠するのにも役立ちます。

データの変更不可能コピーに基づくストレージ保護は、通常、本番環境から分離されています。これらの保護コピーは誰も変更や削除を行えず、権限を有する管理者のみがアクセスできます。この種のソリューションは、ランサムウェア攻撃に対応して、データ復旧への即時アクセスを確保するために必要なサイバー・レジリエンスを提供します。

しかし、AI対応のランサムウェア・セキュリティーのニーズが高まっていることにより、新しいソリューションの需要が高まっています。従来のディスク・アレイとは異なり、IBM FlashSystemのようなシステムは機械学習を活用してデータ・パターンを監視し、サイバー脅威を示す異常な挙動を探します。

この新しいテクノロジーは、機械学習モデルを使用して、すべてのI/Oから収集された統計を継続的に監視し、ランサムウェアのような異常を1分以内に検知するように設計されています。

Advancedシステムは、機械学習を使用して、ランサムウェアとマルウェアを通常の動作と区別することができます。これにより、脅威の検知と対応が劇的に加速し、組織は攻撃中に行動を起こし、業務を維持できるようになります。たとえば、自律的な対応はアラートやITプレイブックの有効化をトリガーし、データに対する攻撃の影響を最小限に抑えることができます。