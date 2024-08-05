AIを活用して猛暑と闘う

5月には各都市は過去最高気温を記録し始め、2024年7月22日は前日の記録を更新して地球史上最も暑い日となりました。
「気温の上昇が続く中、猛暑の影響を受けやすい人々に適切な警告を発することが重要です」とIBMのリサーチ・マネージャー、Etienne Vos氏は語ります。同氏は、極度の熱波に対する早期警報システムを開発するコンソーシアムの一員であり、このコンソーシアムは世界中で極度の熱波対策としてAI搭載型の新しいツールを開発している多くのグループの一つです。
都市計画担当者は何十年も前から、ヒートアイランド（都市部の気温が郊外の地域よりも高くなること）について認識していました。しかし、正確、大規模、かつ高解像度でヒートアイランドを特徴付け、予測することは、依然として未解決の問題であり、実現したとしても非常にコストの高いものになります。一部の地球周回衛星は熱放射を測定でき、都市内の高温のスポットと低温スポットを特定できる地上観測として機能しますが、衛星の通過間隔が長いため、これらの観測は非常にまばらになります。
現在、Heat and Health African Transdisciplinary Center（HE2AT Center）の一員であるVos氏のような研究者たちは、IBMの地球観測基盤モデルを活用して、都市表面のヒートアイランドを特徴付け、都市内のいつ、どこに極端な暑さのホットスポットが出現するかについての警告を発することができるシステムの開発に取り組んでいます。HE2AT Centerの教育機関パートナーおよび産業パートナーは、この情報を、この情報を医療転帰データ、社会経済的脆弱性情報、地理位置情報、および熱曝露リスクに寄与するその他の要因と組み合わせています。アプリを使用することで、ユーザーは個々のリスクプロファイルに基づいて、熱への暴露に関する情報とアラートを受け取ることができます。
10年以上にわたり、プリンストン大学のエンジニアグループをはじめとする研究者たちは、色の濃い屋根よりも涼しさを保つ色の薄い屋根、「クールルーフ」について研究してきました。例えば、プリンストンの研究者は、気温が90度台のときに黒い屋根の温度を測定しました。黒い屋根は、華氏130度（目玉焼きを作るのに十分な温度）という焼け付くほどの温度に達しました。しかし、同じ気温時の白い屋根の温度は華氏90～100度にとどまりました。
Googleは、AIアルゴリズムで航空画像を使用して、高解像度の太陽反射率測定結果を生成しています。これにより、都市開発者はクールルーフから最もメリットを得られる地域を特定できるようになります。
クールルーフは「太陽光を反射させ、熱の吸収を減らします。これにより、室内温度が下がり、健康状態が改善されます」とGoogleのシニア・プロダクト・マネージャー、Mansi Kansal氏は述べています。「エアコンを持たない低所得者のコミュニティにおいて、クールルーフは大きな可能性を秘めています」と同氏は述べます。
ロサンゼルス市は、AIを活用した別のツール、Tree Canopy Labを活用することで、猛暑のリスク軽減に大きく前進しました。飛行機から収集されたGoogle航空画像と衛星による地球の画像を使用するこのアルゴリズムは、都市内のすべての樹木を正確に特定し、その密度を測定できます。
その後、専用のAIシステムが画像を自動的にスキャンして樹木の存在を検知し、樹木被覆の密度や「樹冠状」を示す地図を作成します。
通常、樹木の覆い具合に関する情報を得るには人々が街区ごとに手作業で調査を行う必要があり、公共スペースにある樹木しか数えられないことが多いため、費用と時間がかかります。
AI搭載の樹冠ツールは、都市計画者が、植樹によって最もメリットが得られる住宅街区を特定し、樹冠の被覆率が低いために気温上昇の影響を受けやすい歩道を見つけるのに役立ちます。
しかし、特定の高温地域において、クールルーフや植樹が最適な解決策となるかどうかをどのようにして判断するのでしょうか。専門家らは、考慮すべき要素は複数あると述べています。例えば最近の研究 では、乾燥した気候では樹木の樹冠が高い効果を発揮する一方、湿潤な気候ではその効果が小さいことが示されています。
AIを活用した都市や場所の完全なデジタルレプリカであるデジタルツインは、猛暑対策における次なる革新的アプローチです。アテネ国立天文台の研究責任者であるIphigenia Keramitsoglou博士は、機械学習を用いて多様な都市データを統合し、暑さによる死亡率を予測するアテネ市のデジタルツインを開発しています。これにより、リアルタイムおよび長期的な熱波管理が可能になります。
これにより、例えば緊急対応機関は最もリスクの高い地域に救急車を割り当てることができるため、猛暑に苦しむ可能性が最も高い人々の命を救える可能性が高まります。エクストレマ・グローバルと呼ばれる暑さ対策ツールの数々を開発したKeramitsoglou博士のチームは、アテネ市の後はプラハとブダペストのデジタルツインを作成する予定です。
技術的な解決策に加え、猛暑を避ける行動を学ぶことは、より取り組みやすく、場合によっては魅力的にも感じられます。「エクストレマ・グローバル」のチームが開発しているもう1つの新しいツールは、子供たちが暑さに関連する安全性について学ぶためのデジタル・ゲームです。「その時々の状況に基づいて、安全を保つためにどの服を着るべきかを子供達は判断できます。涼しく過ごすことを楽しめるようにしたのです」とKeramsoglou氏は述べています。
