AIを活用して猛暑と闘う

都市計画担当者は何十年も前から、ヒートアイランド（都市部の気温が郊外の地域よりも高くなること）について認識していました。しかし、正確、大規模、かつ高解像度でヒートアイランドを特徴付け、予測することは、依然として未解決の問題であり、実現したとしても非常にコストの高いものになります。一部の地球周回衛星は熱放射を測定でき、都市内の高温のスポットと低温スポットを特定できる地上観測として機能しますが、衛星の通過間隔が長いため、これらの観測は非常にまばらになります。

現在、Heat and Health African Transdisciplinary Center（HE2AT Center）の一員であるVos氏のような研究者たちは、IBMの地球観測基盤モデルを活用して、都市表面のヒートアイランドを特徴付け、都市内のいつ、どこに極端な暑さのホットスポットが出現するかについての警告を発することができるシステムの開発に取り組んでいます。HE2AT Centerの教育機関パートナーおよび産業パートナーは、この情報を、この情報を医療転帰データ、社会経済的脆弱性情報、地理位置情報、および熱曝露リスクに寄与するその他の要因と組み合わせています。アプリを使用することで、ユーザーは個々のリスクプロファイルに基づいて、熱への暴露に関する情報とアラートを受け取ることができます。