保険業界でAI・自動化を進めても、なぜ業務が詰まるのか

保険業界をはじめ、業務のデジタル化が進む領域では、RPAやOCR、チャットボット、ワークフロー、Excelマクロなど、自動化の手段が増えています。個別の業務課題に対して、効くところから導入していくのは自然な流れです。

それでも、AIや自動化を進めたはずなのに、現場で「詰まる」と感じる場面が出てくることがあります。ここでの「詰まる」は、業務が必ず止まるという意味ではありません。自動化やAIが点在するほど、担当者が「どれを、いつ、どう使うか」を理解して使い分ける負担が増え、結果として迷い、手戻り、調整が増えやすい、という状況が挙げられます。