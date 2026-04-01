保険業界でAI・自動化を進めても、なぜ業務が詰まるのか

保険業界をはじめ、業務のデジタル化が進む領域では、RPAやOCR、チャットボット、ワークフロー、Excelマクロなど、自動化の手段が増えています。個別の業務課題に対して、効くところから導入していくのは自然な流れです。
それでも、AIや自動化を進めたはずなのに、現場で「詰まる」と感じる場面が出てくることがあります。ここでの「詰まる」は、業務が必ず止まるという意味ではありません。自動化やAIが点在するほど、担当者が「どれを、いつ、どう使うか」を理解して使い分ける負担が増え、結果として迷い、手戻り、調整が増えやすい、という状況が挙げられます。
点在による負担は、派手なトラブルとして表に出ない場合があります。むしろ、日々の運用の中で少しずつ積み上がります。たとえば次のような形です。
ここで重要なのは、個々の担当者の判断力の問題として捉えるのではなく、
ツールが点在した結果、使い分けや運用の前提が少しずつ増えていく構造に目を向けることです。
この図が示しているのは、担当者の周囲に業務領域が並び、その間にRPA、OCR/帳票、チャット/FAQ、BPM/ワークフロー、マクロなどが点在している状態です。個々の仕組みは有効でも、担当者側に「使い分けとつなぎ込み」の役割が残りやすくなります。
この状態は、導入の歴史を考えると自然に起きます。課題ごとに最適な手段を選んでいくほど、結果として入口や運用が分散しやすいからです。その分、現場は「このケースはどこから入るのが早いか」「例外はどこに戻すか」「ログはどこを見るか」といった確認が増えやすくなります。
こちらの図では、担当者のそばでAIオーケストレーションのエージェントが動き、その裏側で点在するAI・自動化を束ねて実行するイメージを表しています。ここでのポイントは、Excelや帳票といった対象をまとめるだけでなく、RPAやOCR、チャット、BPM、マクロといった「実行手段そのもの」をオーケストレーションする、という考え方です。
統一された入口と言っても、すべてを一つに統合し切ることを意味しません。既存の仕組みを活かしながら、担当者が迷いにくい導線をつくり、使い分け負担を下げるという整理として捉える方が現実的です。
こうした「入口の統一」と「点在ツールのオーケストレーション」という方向性は、構想として語られるだけではありません。保険業界向けの取り組みとして、NTTデータと日本IBMが、仮想知的デジタル・ワーカー「デジタル従業員」の共創を発表しています。
NTTデータの発表では、「デジタル従業員」は従業員との会話を起点に、業務の目的に応じて複数のツールを選び、業務を実行する方向性が示されています。
この説明は、2つ目の図で表現した「統一された入口が点在AI・自動化を束ねる」という整理と、問題設定の向きが揃っています。
ここでも「AIが最終決定する」といった言い切りに寄せる必要はありません。会話や依頼を起点に、目的に応じて点在ツールを束ねて実行することで、担当者が毎回使い分けを抱え込まない状態を目指す、という考え方として理解すると、現場の負担の話につながりやすくなります。
一次情報としては、NTTデータの報道発表に概要がまとまっています。詳細は以下をご覧ください。
保険業界向けにAIを活用した仮想知的デジタル・ワーカー「デジタル従業員」の共創へ（NTTデータ）
点在する自動化やAIは、現場課題に合わせて積み上げてきた合理的な結果でもあります。価値を活かしながら使い分け負担を減らすには、いきなり大きく作り替えるのではなく、現状の棚卸しから始める方が進めやすい場合があります。
最後に、検討の起点として次の問いを置きます。
これらの問いに向き合う延長線上に、「統一された入口」と「オーケストレーション」という整理があります。具体例として、NTTデータが公表している「デジタル従業員」の取り組みは、検討の参考情報になります。