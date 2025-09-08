組織全体がAIからメリットを引き出せるようにするには、単にAIを導入するだけではなく、組織の弱点と成長の余地を熟慮し、それに合わせてAIを適用することが重要です。



ビジネス全体でのコミュニケーションとオーケストレーションに対する明確なビジョンがないまま、組織全体でのAIの使用を増やすと、リーダーが期待するAIの効果は発揮されず、生産性の低下につながります。



このパラドックスからは、ビジネスリーダーが適切なプロセスに合わせて適切なAIを特定し、組織のAIファーストのトランスフォーメーションのために、価値の高い主要なワークフローを見つけて適切なAIの組み合わせを適用することがいかに重要であるかがよくわかります。