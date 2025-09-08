エージェント型AIは目標ではない

目標を実現するメカニズム

組織全体がAIからメリットを引き出せるようにするには、単にAIを導入するだけではなく、組織の弱点と成長の余地を熟慮し、それに合わせてAIを適用することが重要です。

ビジネス全体でのコミュニケーションとオーケストレーションに対する明確なビジョンがないまま、組織全体でのAIの使用を増やすと、リーダーが期待するAIの効果は発揮されず、生産性の低下につながります。

このパラドックスからは、ビジネスリーダーが適切なプロセスに合わせて適切なAIを特定し、組織のAIファーストのトランスフォーメーションのために、価値の高い主要なワークフローを見つけて適切なAIの組み合わせを適用することがいかに重要であるかがよくわかります。

AI生成による、指が7つある手袋の画像
仕事の未来は、人間と機械の対立ではありません。人間と機械が共に働くことです。AIしばしば、組織内で何がうまく機能していないかを明らかにします

Ann Funai

CIO（最高情報責任者）兼ビジネス・プラットフォーム・トランスフォーメーション担当副社長

IBM

問題を知り、適切なツールを見つける

この状況で、AI がどのようにビジネスを支援し、短期的な成功例を組織のトランスフォーメーションへとつなげるのかを決めるのはCIOです。ビジネス目標の達成に向けて、AI（AIエージェント、アシスタント、オートメーション）の活用方法を決定する際は、次の点を考慮しましょう。
#1 AIはどこで最大のビジネス価値をもたらすのか？

技術的に可能であるものだけでなく、成長、効率、リスク軽減に関連するユースケースにAIを適用します。

 #2 データ・エコシステムは、スケーラブルなAIをサポートする準備ができているか？

データ品質、アクセシビリティ、ガバナンス、系統を評価して、AIエージェントが信頼できるインプットに基づいて動作することを確認します。

 #3 自社の人材とプロセスは、この変化に適応できるか？

チェンジ・マネジメント、従業員のスキルアップ、ワークフロー再設計に投資して、導入と長期的な影響を促進します。

 No. 4 自社のプラットフォームは、安全でスケーラブルなAI統合をサポートしているか？

アーキテクチャー、API、オートメーションの準備状況を評価して、業務の中断なしにAIエージェントを確実に組み込めるようにします。

現実的なAI

AIの質はプロセスの質次第

例えば、食品生産の研究開発会社であるAvid Solutions社は、AIとオートメーションを活用して、新規顧客のオンボーディング・プロセスを25％最適化し、プロジェクト管理プロセスのエラーの数を10％削減しました。

時間がかかり、エラーが発生しやすい重要なビジネス・プロセスに焦点を当てることで、最適化の理想的な機会を特定しました。同社のチームは手作業に費やす時間を減らし、より戦略的な仕事に集中できるようになりました。

当社の従業員は、反復的なタスクに悩まされることがなくなったため、自分の仕事にさらに満足するようになりました。

Malcolm Adams博士

最高経営責任者

Avid Solutions社

