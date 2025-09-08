4. AIと他のツールの統合

AIエージェントは、既存のツール、アプリケーション、オートメーションと連携する場合に最も効果を発揮します。

しかし、AIの価値を解き放つには統合が不可欠であるにもかかわらず、AIテクノロジーを管理し、既存のビジネスに統合する準備が十分に整っていると感じているCIOはわずか40％にとどまっています1。現在、AIエージェントやアシスタントの多くはサイロ化した体制の中で稼働しており、これは断片的な採用から体系的なエージェント型AIメカニズムへの移行を阻む要因になるおそれがあります。
エージェント・システムの価値は、複数のエージェント間のインタラクティビティにあります。複数のAIエージェントが協力してタスクを完遂できるからこそ、人々はより戦略的で価値の高い仕事に集中できるのです。IBM® watsonx Orchestrateは、すべてのAIエージェントを1か所で統合、接続、管理し、複数のAIエージェントによるエージェント・システムの構築を支援することで、より多くの業務の遂行を支援します。

AIが生成した画像。実用性のない椅子のパラドックスを表現しており、適切に使用しないとAIがいかに曖昧になり得るかを強調している。

AIと人間の連携

AIがビジネスに不可欠になるにつれて、AIエージェントやアシスタントを使用する際の障壁は大幅に下がり、技術的なスキルがほとんどまたはまったくない人でも個々のワークフロー用にAIエージェントを構築できる環境が構築されるでしょう。組織はそれに備える必要があります。

AIをただ使用するだけでなく、AIから最大限の効果を生み出すために、従業員が適切なトレーニングとサポートを受けられるようにすることが重要です。人間中心のAIツールを支持し、ビジネス成果だけに基づいていないメトリクスを用いて決定を行います。

まず、AIツールが使いやすさを実現し、チームを反復的なタスクから解放できるかどうかを理解します。次に、組織内のAI使用者の割合を計算し、日常業務におけるAI使用頻度を追跡し、AIが使用されているタスクに人間と機械の摩擦スコアを割り当てます。

トランスフォーメーションの準備はできていますか?

責任あるAIの原則を確立していますか。
AIがビジネス運営の不可欠な要素となるにつれて、ガードレールを設定することが極めて重要になります。責任あるAIの実践を定義し、チームを教育し、あらゆるステップで人間を介入させ続けます。
AIの基礎に関するトレーニングを受けた従業員の割合は？
IBM Institute for Business Valueの調査によると、CEOは労働力の31％が今後3年間で再教育とスキルの再習得を必要とすると回答しています。プロセスを再構築し、ボトルネックを排除しながら、従業員のスキルアップが必要な個所を特定し、利用可能な基礎AIトレーニングを活用します。
貴社のCXOはAI評議会やタスクフォースに参加していますか
AI イニシアチブは、戦略的な調整がなければすぐに断片化され、効果がなくなる可能性があります。AI 評議会は、企業に合わせた AI ストラテジーの定義、ポリシー確立、知識の共有の促進に役立ちます。
AIのビジネス・プロセスを再考していますか？
AIエージェントを自動化または追加する前に、プロセスを強化および再考することで、当初の期待以上に生産性が向上し、より大きな価値を生み出すことができます。

実用に適さない風船のパラドックスを表現する、AI生成画像。適切な用途のないAIが曖昧な存在になりうることを強調している。

結論にかえて

AIファーストの未来における、CIOとしての野心的な目標を準備するために、生産性のパラドックスを打破し、AIでより高いリターンを達成するために、以下のことが役立つことを覚えておいてください。

  • AIエージェントやアシスタントで解決できる、組織の弱点やボトルネックを特定すること。
  • AIを導入する場所で規律を確立すること。AIに関する、欠如への恐怖（FOMO）に抗うこと。
  • AIを多様なエコシステムと統合すること。
  • AIを既存のデータ、アプリケーション、ツール、従業員とつなげること。
次のステップ

IBMがビジネス全体でAIエージェントとアシスタントをどのように調整し管理しているか、詳しくはこちらをご覧ください。

 watsonx Orchestrateの詳細はこちら Webセミナー：AIエージェントでROIを達成する
脚注

1 Evans, N. “5 ways to deal with AI proliferation”、CIO.com（ブログ）、2025年3月17日。
2 “5 mindshifts to supercharge business growth”, IBM Institute for Business Value (IBM IBV)、 2025年。