AIがビジネスに不可欠になるにつれて、AIエージェントやアシスタントを使用する際の障壁は大幅に下がり、技術的なスキルがほとんどまたはまったくない人でも個々のワークフロー用にAIエージェントを構築できる環境が構築されるでしょう。組織はそれに備える必要があります。



AIをただ使用するだけでなく、AIから最大限の効果を生み出すために、従業員が適切なトレーニングとサポートを受けられるようにすることが重要です。人間中心のAIツールを支持し、ビジネス成果だけに基づいていないメトリクスを用いて決定を行います。



まず、AIツールが使いやすさを実現し、チームを反復的なタスクから解放できるかどうかを理解します。次に、組織内のAI使用者の割合を計算し、日常業務におけるAI使用頻度を追跡し、AIが使用されているタスクに人間と機械の摩擦スコアを割り当てます。