しかし、AIの価値を解き放つには統合が不可欠であるにもかかわらず、AIテクノロジーを管理し、既存のビジネスに統合する準備が十分に整っていると感じているCIOはわずか40％にとどまっています1。現在、AIエージェントやアシスタントの多くはサイロ化した体制の中で稼働しており、これは断片的な採用から体系的なエージェント型AIメカニズムへの移行を阻む要因になるおそれがあります。
エージェント・システムの価値は、複数のエージェント間のインタラクティビティにあります。複数のAIエージェントが協力してタスクを完遂できるからこそ、人々はより戦略的で価値の高い仕事に集中できるのです。IBM® watsonx Orchestrateは、すべてのAIエージェントを1か所で統合、接続、管理し、複数のAIエージェントによるエージェント・システムの構築を支援することで、より多くの業務の遂行を支援します。
AIがビジネスに不可欠になるにつれて、AIエージェントやアシスタントを使用する際の障壁は大幅に下がり、技術的なスキルがほとんどまたはまったくない人でも個々のワークフロー用にAIエージェントを構築できる環境が構築されるでしょう。組織はそれに備える必要があります。
AIをただ使用するだけでなく、AIから最大限の効果を生み出すために、従業員が適切なトレーニングとサポートを受けられるようにすることが重要です。人間中心のAIツールを支持し、ビジネス成果だけに基づいていないメトリクスを用いて決定を行います。
まず、AIツールが使いやすさを実現し、チームを反復的なタスクから解放できるかどうかを理解します。次に、組織内のAI使用者の割合を計算し、日常業務におけるAI使用頻度を追跡し、AIが使用されているタスクに人間と機械の摩擦スコアを割り当てます。
AIファーストの未来における、CIOとしての野心的な目標を準備するために、生産性のパラドックスを打破し、AIでより高いリターンを達成するために、以下のことが役立つことを覚えておいてください。
IBMがビジネス全体でAIエージェントとアシスタントをどのように調整し管理しているか、詳しくはこちらをご覧ください。
1 Evans, N. “5 ways to deal with AI proliferation”、CIO.com（ブログ）、2025年3月17日。
2 “5 mindshifts to supercharge business growth”, IBM Institute for Business Value (IBM IBV)、 2025年。