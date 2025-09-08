平均的な企業では現在、254のAI対応アプリ 1 を使用しています。ここには企業が正式に認可していないアプリも含まれます。経営幹部はこの無秩序な増加を認識し、コントロールしようとしており、CIOの84%はAIツールが多すぎると回答しています。 2
AIとAIエージェントは、意図をもって組織に深く統合され、日常的に使用されるツールと連携して複雑なタスクをこなすことで、最も価値が高まります。ビジネス・データ、ワークフロー、ツール全体で通信し、接続するオープンなオーケストレーション・レイヤーの作成を重視してください。サイロが効果的に打破され、より多くの価値が生み出されます。統合された連携されたエコシステムにより、まったく新しいレベルの可能性が解き放たれます。
Matt Lyteson
CIO、VP、テクノロジー・プラットフォーム・トランスフォーメーション
IBM
AIアシスタントとAIエージェントという用語は同じ意味で使用されることが多いですが、AIアシスタントは通常、反復的で明確に定義されたタスクを処理するのに対し、AIエージェントはより自律性が高く、人間の介入を最小限に抑えた推論で成果を追求します。
AIエージェントまたはAIアシスタントの利用をどこから始めるべきか、判断に役立つ6つの質問をご紹介しましょう。
従業員が時間を費やしている、反復的で内容が明確な、価値の低いタスクはどれですか。
予測可能なルールまたはパターンに従っており、データ駆動型の洞察により改善または迅速化できる意思決定プロセスはどれか？
複数のシステムや部門にまたがり、引き継ぎの遅延が起きていたり、手作業による調整が必要になっているワークフローはあるか？
システムが定義されたガードレール内で独立して動作できる場合に達成を迅速化できる、効果の高い目標はどれか？
応答時間の遅さや一貫性の欠如により、顧客へのサービスや従業員の満足度が低迷している領域はあるか？
この分野でAIエージェントをサポートするために必要なデータにアクセスできるか？また、それは信頼できるものか？
