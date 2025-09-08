平均的な企業では現在、254のAI対応アプリ 1 を使用しています。ここには企業が正式に認可していないアプリも含まれます。経営幹部はこの無秩序な増加を認識し、コントロールしようとしており、CIOの84%はAIツールが多すぎると回答しています。 2

AIとAIエージェントは、意図をもって組織に深く統合され、日常的に使用されるツールと連携して複雑なタスクをこなすことで、最も価値が高まります。ビジネス・データ、ワークフロー、ツール全体で通信し、接続するオープンなオーケストレーション・レイヤーの作成を重視してください。サイロが効果的に打破され、より多くの価値が生み出されます。統合された連携されたエコシステムにより、まったく新しいレベルの可能性が解き放たれます。