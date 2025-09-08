エージェント型AIの効果を高める3つのアクション

コパイロット、アシスタント、エージェントなどのAIツールは生産性に革命をもたらすと期待されていますが、多くの組織は困難なパラドックスに直面しています。AIが適切に実装されていないと、ワークフローを簡素化するどころかチームの機能が停滞し、利益を達成しながらプロセスを変革しなければならないビジネス・リーダーにとっては課題となる可能性があります。
CIOにとって、これは極めて重要な瞬間です。AIの次なる進化形である自律的な成果駆動型エージェントは、このパラドックスを突破する可能性を秘めています。これらのシステムは複雑なタスクを実行し、新たな効率性を解き放ち、変革的なビジネス価値をもたらすことができます。テクノロジーをただ導入するだけでは、成功に結びつきません。 AIをワークフロー、データ、戦略的目標に合わせて調整することが求められます。
AIがテクノロジーとしての取り組みからビジネス全体に広がるチャンスへと進化する中で、CIOは適切なAIが適切な課題に応用されるように陣頭指揮を執る必要があります。
Shobhit Varshney
データとAIの専門家
エージェント型AIの影響を最大化際にCIOが直面する3つのクリティカルな課題と、それらを克服して有意義な成果を実現する方法をご紹介しましょう。
