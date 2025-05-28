商談準備も案件管理もわずか数分。AIエージェントはビジネス価値

｢Back to the Basic」そして｢インテントAI」——「この言葉が強く印象に残った」と多くの参加者が口にしていたのが、4月17日に日本アイ・ビー・エム虎ノ門本社にて開催された「IBM AI Forum 2025」です。
当記事では、「AIエージェントの現在地と、それがもたらすビジネス変革とは」と題されたセッションの様子をご紹介します。
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社（以下「EYSC」）の兒玉 崇（こだま たかし）氏と、日鉄ソリューションズ株式会社（以下「NSSOL」）の宮本 翔平（みやもと しょうへい） 氏の両名をお迎えし、セッションホストを日本アイ・ビー・エムの本郷 元（ほんごう はじめ）が務めた分科会「AIエージェントの現在地と、それがもたらすビジネス変革とは」。
この日の最終セッションに相応しく、「IBM AI Forum 2025」の基調講演や事例紹介セッションで語られた、AIエージェントの「効果と価値の創出方法・実装方法」をおさらいするような内容で、まるで実践スタート前の「最終チェックガイド」のような内容でした。
デモンストレーションを交えて紹介された、AIエージェントソリューションの構築と実装のポイントを以下にご紹介します。
EYSC 兒玉氏とNSSOL 宮本氏による自社および自部門の紹介が行われた後、IBMを含めた3社がそれぞれどのような立ち位置でエコシステムを構築し、AIエージェントソリューションの構築と実装で手を取り合ったのかが３者により紹介されました。
本郷は「エコシステム構築による要素補完は有効な手段でした」と語ると、3社の主な役割を示しました。
兒玉氏は、ビジネス価値の追求について以下のように語りました。
「皆さん、手段と目的が逆転していないでしょうか。『データがあるからAI活用できるはず』とか『生成AIで何かできないの?』『とりあえずPoCをやってみよう』とか、WHYの前にHOWが先行してはいませんか?
重要なのは『ビジネス価値』の探究です。まず1つ目に、自分たちにとっての価値が何なのか。そして2つ目に、その先にいらっしゃるお客様にとっての価値は何なのかです。
とは言うものの、ビジネス環境も技術変化も激しく『VUCAからさらにBANIへと進化した』と言われる今、価値を考えること自体がそもそも難しくなっているのが実態ですよね。」
兒玉氏の発言を受け、宮本氏は以下のように語りました。
「生成AIやAIエージェントの活用においては、従来以上に技術のアップデートが早く、技術進化への追従だけでも大変です。そのため、従来同様に地道な業務分析やシステム化検討の両輪を回すことが難しく、結果として表層的な『生成AIを使っている』で終わってしまい、ビジネス価値に結びつけていないケースが多いのではないでしょうか。
重要なのは、ビジネスユースにしっかりとAIエージェントを適応させ、AIを活用可能な業務・システムへと変えていくことです。そこに強みを持っているのが私たちNSSOL デジタルソリューション＆コンサルティング本部で、技術進化への追従とお客様への業務適用を各専門部隊が担っています。」
再び兒玉氏が語ります。
「これまでやってきたように、基本に立ち返り目的に沿って、やるべきことをしっかりとやっていくこと。『Back to the Basic』が大切ですね。
そして基調講演で松永 エリック学部長（青山学院大学 地球社会共生学部）が分かりやすく説明してくれていた『インテントAI』——『今求められているもの』をマルチシナリオに提供する、あるいはユーザーの望みや意思に沿った体験をリアルタイムに提供するAI——をしっかり意識して進めることもポイントです。
続いて、その特徴からAIエージェントを「自律エージェント」と「ワークフロー型エージェント」と分類として捉えていると語るNSSOL 宮本氏より、「あくまでも自説」として以下が語られました。
「ここでは、計画立案能力を持ち、AI自身が目的を捉えて処理プロセスを設計し、自律的にタスクを実行していくものを『自律型エージェント』と。そしてユーザからの指示に基づき、あらかじめ定められたタスクを実行していくものを『ワークフロー型エージェント』と呼ぶことにして話を進めます。
今後、『自律型エージェント』が進化していくのは間違いないと思いますが、エンタープライズ業務で導入していくには、現時点では、まだ技術的にも、利用する企業側の準備状況としても時間がかかるのではないかと想像しています。
そして冷静に捉えると、必ずしも都度AIが自律的に振る舞う必要はなく、定型・半定型のような業務では、『ワークフロー型エージェント』が高い効果を出せると思います。これは事例も増えてきており、実現性が比較的高い活用方法です。」
宮本氏の話を受け、EYSC 兒玉氏は、当セッション直前に紹介された「IBM watsonx Orchestrate」を用いて構築された、IBMの営業活動支援と人事業務におけるAIエージェント社内事例に言及しました。
「IBMのように、社内で多くの社員が関与し使用する分野から実践を広げていくのが、効果も大きくてよいでしょう。
私自身、EYSC社内においても営業業務周りのプロセスにストレスを感じる場面が少なからずありまして、そうした経験が今回の3社による生成AIソリューションの構築にもつながっています。
それではこの後は、AIエージェントのユースケースデモと、IBM watsonx Orchestrateを活用したEYSCのAIソリューション『Work Agent One』をご紹介します。」
AIエージェントのユースケースデモはNSSOLが作成したもので、一連の営業活動に沿った複数のデモが紹介されました。
最初に表示されたデモは「商談準備」。AIエージェントとのチャットをインタフェースに、生成AIが裏で処理を行い、ユーザーが希望する結果を提示します。
具体的には、「来週の営業活動に対するアイデアを出してください」という問いかけに、AIエージェントが「社内向けマーケティング資料データ」と連携して「営業のネタ」を提案してきます。
続けて「どのお客様向けにご紹介したらいいですか?」と問うと、連携先SFAに蓄積された過去訪問ログからネタに合わせて対象を「ターゲット抽出」、最後に「訪問日程の候補を出して」と投げ掛ければ、スケジューラーから訪問日程候補を抽出し、メールなどによるアポイント調整まで行ってくれます。
ここまで、わずか1分です。
次に紹介されたデモは「案件管理」です。
案件データは「SFA」「案件金額見積もり」「リスク管理」などの複数システムに分散登録されていることが多いのが実情でしょう。
しかし、IBM watsonx Orchestrate上に構築されたAIエージェントでは、一つのユーザー・インターフェースにテキスト入力するだけで、「SFA」へ新規案件が起票され、そして「案件金額見積もりシステム」に当該案件の概算見積もりが自動登録されます。各システムへログインは一切必要ありません。
また、登録内容に対しAIエージェントが過去実績データから導き出した受注リスクを指摘してくれます。こちらも完了までにかかるのはわずか数分です。さらに、こうした情報が書かれたミーティング議事録があれば、「ミーティング結果を案件登録して」という指示と議事録だけですべて完了させることも可能です。
EYSC 兒玉氏が説明します。
「今ご覧いただいたデモ機能の実装などを通じ、すばやくビジネス改革サービスを提供できるようになっているのが、私たちEYSCがIBMと共に開発した『Work Agent One』です。
『業務プロセス全体のUX』を深く見つめ直すことから生まれた統合作業環境が、複数システムへの情報登録や社内調整にかかる大きな作業負荷から担当者を解放し、従業員体験を向上します。
そしてWork Agent Oneの導入には、生成AIの技術進化とステップ導入に深い知見と多くの経験をお持ちのNSSOLにサポートいただきます。」
最後に、セッションホストの本郷が価格について言及しました。
「3社の顔触れから『高いのではないか?』と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。ポイントは『ステップ導入』でして、必要な機能と効果を見極めつつ、ミニマムからスタートできるのが『Work Agent One』」およびIBM watsonx Orchestrateの特長です。
ご興味をお持ちの方は、ぜひこの後の懇親会会場にてお声かけください。」