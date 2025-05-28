商談準備も案件管理もわずか数分。AIエージェントはビジネス価値

EYSC 兒玉氏とNSSOL 宮本氏による自社および自部門の紹介が行われた後、IBMを含めた3社がそれぞれどのような立ち位置でエコシステムを構築し、AIエージェントソリューションの構築と実装で手を取り合ったのかが３者により紹介されました。

本郷は「エコシステム構築による要素補完は有効な手段でした」と語ると、3社の主な役割を示しました。

EYSCの役割: ビジネス価値の追求

NSSOLの役割: 高度な業務ソリューション実装

IBMの役割: 製品技術および知識提供

兒玉氏は、ビジネス価値の追求について以下のように語りました。

「皆さん、手段と目的が逆転していないでしょうか。『データがあるからAI活用できるはず』とか『生成AIで何かできないの?』『とりあえずPoCをやってみよう』とか、WHYの前にHOWが先行してはいませんか?

重要なのは『ビジネス価値』の探究です。まず1つ目に、自分たちにとっての価値が何なのか。そして2つ目に、その先にいらっしゃるお客様にとっての価値は何なのかです。

とは言うものの、ビジネス環境も技術変化も激しく『VUCAからさらにBANIへと進化した』と言われる今、価値を考えること自体がそもそも難しくなっているのが実態ですよね。」

兒玉氏の発言を受け、宮本氏は以下のように語りました。

「生成AIやAIエージェントの活用においては、従来以上に技術のアップデートが早く、技術進化への追従だけでも大変です。そのため、従来同様に地道な業務分析やシステム化検討の両輪を回すことが難しく、結果として表層的な『生成AIを使っている』で終わってしまい、ビジネス価値に結びつけていないケースが多いのではないでしょうか。

重要なのは、ビジネスユースにしっかりとAIエージェントを適応させ、AIを活用可能な業務・システムへと変えていくことです。そこに強みを持っているのが私たちNSSOL デジタルソリューション＆コンサルティング本部で、技術進化への追従とお客様への業務適用を各専門部隊が担っています。」

再び兒玉氏が語ります。

「これまでやってきたように、基本に立ち返り目的に沿って、やるべきことをしっかりとやっていくこと。『Back to the Basic』が大切ですね。

そして基調講演で松永 エリック学部長（青山学院大学 地球社会共生学部）が分かりやすく説明してくれていた『インテントAI』——『今求められているもの』をマルチシナリオに提供する、あるいはユーザーの望みや意思に沿った体験をリアルタイムに提供するAI——をしっかり意識して進めることもポイントです。