旅行の計画を立てたいですか？列車を予約したいですか？食事の献立を考えたいですか？エージェント型AIであれば、もっと多くのことを実現できます。直感的に操作できるこのAIシステムは、高度かつ自律的に判断するよう設計されています。しかし、その自立性ゆえに、強固なガバナンスが欠かせません。
エージェント型AIシステムが組織全体に広がるにつれ、包括的なガバナンス体制の必要性がますます高まっています。これらのシステムが自律的に意思決定できる能力によって、倫理性、透明性、説明責任を担保する強固なフレームワークの必要性が浮き彫りになっています。このQ&Aでは、IBMコンサルティングGlobal Trustworthy AIリーダーのPhaedra Boinodirisが、エージェント型AIをめぐる「誇大な期待」と、基盤となるAIガバナンスの必要性について語ります。
Teaganne Finn（以下TF）：エージェント型AIについて説明してください。このテクノロジーへの期待は正当なものと言えるのでしょうか。
Phaedra Boinodiris（以下PB）：エージェント型AIには非常に大きな関心が寄せられています。よく考えてみると、これは複数の異なるAIソリューションやAIモデルが連携していて、あるAIモデルのアウトプットが別のAIモデルへのインプットとして利用されるようなものです。
TF：エージェント型AIの活用事例をいくつか共有していただけますか。
PB：もちろんです。まずは、典型的な例の自律走行車から始めましょう。これらのシステムは、画像認識だけでなく、自然言語処理や意思決定、さらには計画機能まで組み込まれています。こうした機能は単に「見る」だけでなく、「推論して行動している」のです。
より身近な例としては、スマートホーム用の掃除ロボットが挙げられます。このロボットは居住空間をマッピングして障害物を避け、最適な清掃ルートを学習し、さらに利用者のスケジュールや好みに基づいて清掃のタイミングを判断します。これは、物理的な環境で自律的に行動するエージェントの姿です。
あるいは、スマートなパーソナルAIエージェントを考えてみてください。たとえば、マドリード旅行を計画しているとしましょう。ホテルの場所や興味のある分野（音楽、食事、芸術など）、そして予算50ユーロや徒歩10マイルまでといった制約条件を伝えます。するとAIエージェントは、旅程を作成し、予約を行い、時間や距離、好みに基づいて最適化してくれます。これは、単に質問に答えるだけではなく、実際に作業を代行しているのです。
では次に、IBMが取り組んできたエンタープライズ・グレードのユースケースを共有しましょう。
金融サービスでは、あるエージェント型AIソリューションが顧客からの苦情を分類し、優先度を付けて振り分けています。自然言語処理を活用して、「返金」「怪我」「安全」といったキーワードや感情を特定し、メッセージを適切に優先付けしてルーティングします。さらにこのシステムは、企業のトーンや方針に合わせて、個別の返信文を作成することも可能です。
AIは、構造化されていないメッセージを明確なカテゴリーやアクションに整理することで、解決までの時間を短縮し、緊急性の高い案件が人間によるレビューへとエスカレーションされるようにしています。IBMは大手銀行とともに、顧客体験と規制遵守を強化するために同様のソリューションを実装してきました。
ライフサイエンス分野では、規制文書の作成プロセスを効率化するために、エージェント型AIが活用されています。IBMのあるソリューションは、臨床試験データ、研究論文、技術文書から高品質なドラフトレポートを自動的に生成します。このAIは、過去に規制当局へ提出した文書で学習し、各機関のガイドラインに準拠して構造化された形式でコンテンツを作成します。
人間によるレビューはプロセスに組み込まれており、正確性と追跡可能性が確保されています。この仕組みは新薬の市場投入までの時間を短縮するだけでなく、手作業やエラーも減らします。これは厳格に規制された業界において極めて重要です。
IBMは、家電メーカー向けに、発生頻度は低いものの多様で複雑な「ロングテール型」の顧客問い合わせ対応を管理できるAI搭載セルフサービス・ツールを提供しています。例えば交換部品の検索、製品比較、トラブルシューティングなどの問題を扱います。これらの問い合わせは多岐にわたり発生頻度も低く、従来型のチャットボットでは対応しきれないほどニッチなものが多いです。エージェント型ソリューションは異種のナレッジベースから情報を収集し、正確な回答を提供することで、コンタクト・センターの負荷を軽減し、大規模な顧客満足度向上につなげています。
TF：新しいテクノロジーの登場により、AIの倫理やガバナンスに関するリスクも大きくなっています。具体的にどのような懸念があるのか教えていただけますか。
PB：予測型や従来型のAIには、安全策を講じるべきリスクが存在します。実際に、組織が善意で導入したにもかかわらず、不正確さや不公平さを含む従来型AIモデルによって問題が生じた事例が数多く報道されています。生成AIはこれらのリスクを増幅させ、さらに新たなリスクももたらしました。そして現在、AIエージェントの自律性が高まることで、新たなリスクが一層拡大しています。
AIガバナンスの基盤が整っていない組織が、いきなりエージェント型AIに踏み込もうとすれば、さらに大きな負担を抱えることになります。こうしたAIソリューションを信頼できる形で活用するには、より急な学習曲線を乗り越えなければなりません。
AIの可能性を真に活かすには、組織は単に「正しいAIを行う」、すなわち、ミッションや戦略に沿った適切なAIモデルのユースケースを選択して投資するだけでなく、「AIを正しく行う」ことが求められます。そのためには、インフラやモデル、オペレーションにとどまらず、信頼を獲得するという社会技術的な課題に取り組まなければなりません。
AIシステムに対する信頼は、技術的なソリューションだけで築けるものではなく、人材、プロセス、ツールを包括した全体的なアプローチが欠かせません。信頼は、透明性、教育、包摂性を通じて意図的に築き上げられるべきものです。
TF：責任あるAIガバナンスに関しては、「イノベーションを阻害するのではないか」という批判があります。この倫理と創造性のバランスについて、どのようにお考えですか。
PB：AIの倫理やガバナンス、あるいはAIに関する規制について批判的な意見が出るときには、イノベーションや創造性が阻害されるのではないかという懸念が語られることが多いと私は考えています。ただ、私としては、多くのアナリストが参照する「失敗率75％」という数字に目を向けるべきだと思います。
AIへの投資の75%は失敗しています。行き詰まってしまうのです。概念実証の段階で行き詰まり、投資家が求めるROI（投資利益率を）生み出すことができないのです。その根本的な理由のひとつは、AIが人々の信頼を勝ち得ていない、あるいは逆にAIを「過信」してしまっているからです。
本来の目標は、私たちの知性を高める課題解決に最適なAIを選択すること、そして人々の信頼を得るための地道な取り組みによって、そのAIを正しく活用することにあります。ここに「簡単なボタン」など存在しないのです。
AIシステムは、攻撃に対して安全でなければなりません。利用者の意図を適切に反映し、公平な結果をもたらし、透明性と真に説明可能であること、さらに私たちのデータ・プライバシーを守ることが求められます。エージェントは、実際に起きていることを追跡できるよう可観測である必要があります。そして確かに、AIが持つエネルギーや水への飽くなき需要を考えれば、これらのシステムは環境的にも持続可能でなければなりません。
説明責任なくして信頼は成り立ちません。私はこの説明責任のテーマについて多く執筆してきましたし、この件に関して数多くのIBV論文を発表しています。そして今年、GartnerがAIの成果に関してベンダーに契約上の責任を負わせる方法を顧客向けに詳しく解説した優れた論文を発表しました。
先ほども申し上げたとおり、これは決して容易ではありません。信頼に値する形でAIを開発するための「簡単なボタン」は存在しませんが、その取り組みは極めて重要です。そして基盤づくりに取り組んだ後であれば、このレーストラックの例えが示すように、初めてスピードを上げられるのです。特にエージェント型AIのような新しいテクノロジーが進化し続ける中では、より一層のガバナンスが求められます。
