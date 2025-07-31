Teaganne Finn（以下TF）：エージェント型AIについて説明してください。このテクノロジーへの期待は正当なものと言えるのでしょうか。

Phaedra Boinodiris（以下PB）：エージェント型AIには非常に大きな関心が寄せられています。よく考えてみると、これは複数の異なるAIソリューションやAIモデルが連携していて、あるAIモデルのアウトプットが別のAIモデルへのインプットとして利用されるようなものです。

TF：エージェント型AIの活用事例をいくつか共有していただけますか。

PB：もちろんです。まずは、典型的な例の自律走行車から始めましょう。これらのシステムは、画像認識だけでなく、自然言語処理や意思決定、さらには計画機能まで組み込まれています。こうした機能は単に「見る」だけでなく、「推論して行動している」のです。

より身近な例としては、スマートホーム用の掃除ロボットが挙げられます。このロボットは居住空間をマッピングして障害物を避け、最適な清掃ルートを学習し、さらに利用者のスケジュールや好みに基づいて清掃のタイミングを判断します。これは、物理的な環境で自律的に行動するエージェントの姿です。

あるいは、スマートなパーソナルAIエージェントを考えてみてください。たとえば、マドリード旅行を計画しているとしましょう。ホテルの場所や興味のある分野（音楽、食事、芸術など）、そして予算50ユーロや徒歩10マイルまでといった制約条件を伝えます。するとAIエージェントは、旅程を作成し、予約を行い、時間や距離、好みに基づいて最適化してくれます。これは、単に質問に答えるだけではなく、実際に作業を代行しているのです。

では次に、IBMが取り組んできたエンタープライズ・グレードのユースケースを共有しましょう。