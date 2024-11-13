国家が背後にある攻撃者は、データの破壊からステルスとスパイ活動を優先するものへと方向転換し、アプローチを変化しています。Microsoft 2023 Digital Defense Reportによると、「国家主導の攻撃者は投資を増やし、検知を回避して戦略的優先事項を達成するために、より高度なサイバー攻撃を仕掛けている」とのことです。

これらの攻撃者は米国のインフラストラクチャーと保護されたデータにクリティカルな脅威をもたらし、どちらかの参考情報が侵害されれば、国民を危険にさらす可能性があります。

ありがたいことに、これらの悪意のある取り組みには良い面があります。それが、情報です。国家の施策を分析することで、官公庁・自治体や民間企業は、これらの攻撃を追跡、管理、軽減するための準備をしっかりと整えることができます。