1.テクノロジーを中核とする： CFOの役割は、もはや財務管理だけに限定されるものではありません。CFOは、テクノロジーとビジネスストラテジーの統合においてますます重要な役割を果たすようになっています。主要なCFOはCTOが最も重要な関係であると述べており、72%がCTOをクリティカルであると特定しています。

2. 実行とストラテジーは陰と陽のようなものであり、正反対でありながら相互に関連しています。CFOは変革の主要なエージェントとして位置づけられ、進化するストラテジー要因に対応して正確性と機敏性のバランスをとる必要があります。36％の多くのCFOは同業他社と比較して、ストラテジーの変更に迅速に対応できます。

3.データはAIの生命線： 財務におけるAIの導入は、単にコストを削減するだけではありません。新たな成長の機会を開拓することを解き放つことですさらに優れたデータ分析により、組織はより賢明な財務上の意思決定を行うことができます。そのメリットが実証されているにもかかわらず、財務におけるAIの可能性は十分に活用されておらず、財務オペレーションの34％に過ぎず、従来のAIを使用または最適化しているのはわずか34％です。

4. 自信を持ってリスクに取り組む： CFOが直面する重要な課題の1つは、リスク選好のバランスをとり、リスクを効果的に管理することです。適切なリスク管理を行わなければ、組織は予期せぬ出来事、経済的損失、非効果的な意思決定、評判被害、リソースの誤配分、業務の中断などに最も影響を受けやすくなります。AIは潜在的なリスクを早期に特定するのに役立ち、より積極的な管理とより適切な参考情報の割り当てを可能にします。