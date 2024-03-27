間接排出とも呼ばれるスコープ3排出量には、組織のバリュー・チェーン内で発生し、組織の直接の運営管理や所有に基づいていない温室効果ガス排出（GHG）が含まれます。より単純に言うと、これらの排出量は、サプライヤーや顧客に関連する排出量などの外部要因から生じ、企業の中核業務の範囲外にあるものです。

2022 年の CDP の調査によると、CDP に報告している企業の場合、サプライチェーンで発生する排出量は、自社の事業活動による排出量よりも平均で 11.4 倍多いことがわかりました。

同じ調査では、CDP対応企業の 72% が自社の事業排出量（スコープ1または2）のみを報告していることが示されました。一部の企業は、サプライヤーからデータを収集し、手動でデータを分類することでスコープ３排出量を推定しようとしていますが、大規模なサプライヤー基盤、大規模なサプライチェーン、複雑なデータ収集プロセス、リソースなどの課題によってその進展が妨げられています。