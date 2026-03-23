AIが台頭する前、企業はカスタマー・サービスの応答時間を改善するためにいくつかのストラテジーに依存していました。これらのアプローチの多くは、現在でも使用されています。ただし、多くの場合、多大な手作業が必要となり、サポート量の増加に伴う拡張が困難になる可能性があります。これらの手法には次のようなものがあります。

ナレッジ・ベースの作成：多くの企業は、顧客がよくある質問に対する回答を見つけることができるオンラインのナレッジ・ベースまたはヘルプ・センターを構築することで、応答時間を短縮しています。これらのリソースにより、顧客は人間のサポート・エージェントを待たずに、簡単な問題を自分で解決できるようになります。適切に整理されたヘルプコンテンツは、担当者が処理する必要があるサポート・リクエストの数を大幅に減らすことができます。

サービス・レベル契約（SLA）の確立：組織は多くの場合、社内の応答時間目標（SLA）を定義して、顧客からの問い合わせに特定の時間枠内で対応できるようにします。これらのポリシーは、サポート・チームがリクエストに優先順位を付け、一貫したサービス標準を維持するのに役立ちます。応答時間に関する明確な期待値は、チームがより効率的に作業することを促し、管理者が長期にわたってサポート業務を最適化するのに役立ちます。

カスタマー・サポート・チームの拡大：応答時間を短縮する最も直接的な方法の1つは、問い合わせに対応できるサポート担当者の数を増やすことです。大規模なチームでは、より多くの問い合わせに同時に対応できるため、待ち行列や待ち時間を減らすことができます。このアプローチは効果的ですが、運用コストが増加し、サポートの需要が高まるにつれて継続的な採用とトレーニングが必要になります。

チケット発行システムを使用したリクエストの整理：カスタマー・サービス・チームは、多くの場合、ヘルプデスクまたはチケット発行システムを使用して、サポート・リクエストを追跡・管理しています。最新のカスタマー・サービス・ソフトウェアは、顧客からの問い合わせをチケットとして整理するため、エージェントは問い合わせをモニタリングし、チーム・メンバーに割り当て、進捗状況を追跡できます。