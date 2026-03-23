応答時間は、現代のカスタマー・サービスにおいて最も重要なメトリクスの1つです。企業が顧客の要求をどれだけ早く認識し、対処し始めるかを測定します。
多くの組織では、初回応答時間（FRT）を主要性能評価指標（KPI）として追跡しています。これは、初回応答時間（FRT）がサポート・エクスペリエンスに対する顧客の第一印象を形作るものだからです。企業が迅速に対応すると、顧客は話を聞いてもらっている、サポートされていると感じます。対応が遅いと、顧客は不満を感じたり、ブランドへの信頼を失ったりすることがよくあります。
コミュニケーションがオンラインに行われるようになるにつれて、応答速度に対する顧客の期待は大幅に高まっています。現在、顧客はチャット、Eメール、ソーシャルメディアプラットフォームを通じて連絡を取り合い、迅速な回答を期待しています。このマルチチャネル・コミュニケーションの絶え間ないフローは、サポート・チームの作業負荷を増大させます。人間の担当者のみに依存している従来のカスタマー・サービス・モデルでは、多くの場合、対応に苦労します。
人工知能（AI）は、この課題を解決するためのクリティカルなツールになっています。実際、最近のインタビューでIBMのCEOであるArvind Krishnaは、企業がAIを導入する最初の分野としてカスタマー・サービスを推奨しています。「リスクが非常に低いものを採用して、そこにデプロイします。つまり、顧客体験とサービス・電話応答です」1
AIシステムは、受信メッセージを即座に分析し、各リクエストが何であるかを判断できます。機械学習や会話AIなどの技術により、サポート・プラットフォームは一般的な顧客からの問い合わせを認識し、サポート・チケットを分類し、適切なチームに自動的にルーティングすることができます。この改善により、遅延が減り、リクエストが適切なエージェントに迅速に届くようになります。
AIを使用すると、企業は従来のサポート・ワークフローよりも迅速に顧客に対応できます。AIカスタマー・サービス用チャットボットとバーチャル・アシスタントは、よくある質問（FAQ）に即座に回答を提供することができ、一方、生成AIツールは、回答を提案したり、関連するナレッジ・ベース・コンテンツを表示したりすることで、人間のエージェントを支援します。これらの機能により、企業は要求を迅速に認識し、遅延なく問題解決を開始することができます。
エージェント型AIは、自動化システムができることの範囲を拡大しています。カスタマー・サービスAIエージェントは、複数のツールやワークフローにまたがって行動し、顧客の要望をより迅速に解決することができます。AIは、繰り返し作業を自動化し、顧客の意図を分析し、カスタマー・サポート・チームを支援することで、企業がより迅速に対応しつつ、高品質のサービスを維持できるよう支援します。
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AIが台頭する前、企業はカスタマー・サービスの応答時間を改善するためにいくつかのストラテジーに依存していました。これらのアプローチの多くは、現在でも使用されています。ただし、多くの場合、多大な手作業が必要となり、サポート量の増加に伴う拡張が困難になる可能性があります。これらの手法には次のようなものがあります。
ナレッジ・ベースの作成：多くの企業は、顧客がよくある質問に対する回答を見つけることができるオンラインのナレッジ・ベースまたはヘルプ・センターを構築することで、応答時間を短縮しています。これらのリソースにより、顧客は人間のサポート・エージェントを待たずに、簡単な問題を自分で解決できるようになります。適切に整理されたヘルプコンテンツは、担当者が処理する必要があるサポート・リクエストの数を大幅に減らすことができます。
サービス・レベル契約（SLA）の確立：組織は多くの場合、社内の応答時間目標（SLA）を定義して、顧客からの問い合わせに特定の時間枠内で対応できるようにします。これらのポリシーは、サポート・チームがリクエストに優先順位を付け、一貫したサービス標準を維持するのに役立ちます。応答時間に関する明確な期待値は、チームがより効率的に作業することを促し、管理者が長期にわたってサポート業務を最適化するのに役立ちます。
カスタマー・サポート・チームの拡大：応答時間を短縮する最も直接的な方法の1つは、問い合わせに対応できるサポート担当者の数を増やすことです。大規模なチームでは、より多くの問い合わせに同時に対応できるため、待ち行列や待ち時間を減らすことができます。このアプローチは効果的ですが、運用コストが増加し、サポートの需要が高まるにつれて継続的な採用とトレーニングが必要になります。
チケット発行システムを使用したリクエストの整理：カスタマー・サービス・チームは、多くの場合、ヘルプデスクまたはチケット発行システムを使用して、サポート・リクエストを追跡・管理しています。最新のカスタマー・サービス・ソフトウェアは、顧客からの問い合わせをチケットとして整理するため、エージェントは問い合わせをモニタリングし、チーム・メンバーに割り当て、進捗状況を追跡できます。
スピードに対する顧客の期待が高まるにつれ、AIによるカスタマー・サービス応答時間の短縮はますます重要になっています。顧客は、会社に問い合わせたときに迅速な返答を求め、待ち時間が長くなると、すぐにフラストレーションやブランドに対する否定的な認識につながります。
迅速な対応時間は顧客満足度に密接に関連しています。問題がすぐに解決できない場合でも、顧客は自分の要求が受け取られ、対処されていることを知りたいと考えています。短い最初の返信は、企業が顧客の問題に注意を払っていることを顧客に安心させます。
カスタマー・サービス・チームは現在、かなりの量の問い合わせを管理しており、迅速な応答時間を維持するためにはAIが不可欠となっています。デジタル通信チャネルにより、顧客はいつでも企業に連絡できるため、リクエストの流れが絶え間なく続きます。AI対応の自動化がなければ、多くのサポート・チームはこの需要に対応するのに苦労しています。AIは、組織が顧客への迅速な対応と対応時間のベンチマークを満たしながらサポートオペレーションを拡大するのに役立ちます。
より迅速な対応により、サポート体験が向上し、顧客ロイヤルティーや維持率といった重要なビジネス成果に影響を与えます。企業が迅速に対応できれば、不満が高まったり、顧客が競合他社に目を向けたりする前に問題を解決できる可能性が高くなります。AIは、このレベルの応答性を可能にする中心的な役割を果たし、迅速で信頼性の高いカスタマー・サービスに対する期待に応えるために必要なツールを企業に提供します。
単純な対応の迅速化から完全なAI駆動型の解決まで順に並べたこれらの例は、企業が顧客により迅速に対応するためにAIを使用する最も一般的な方法をいくつか紹介しています。
チャットボットは、カスタマー・サービスの応答時間を短縮するために使用される最も一般的な人工知能ツールの1つです。顧客がWebサイトのチャット・ウィンドウ、メッセージング・プラットフォーム、またはサポート・ポータルを通じて質問を送信すると、チャットボットは即座に顧客とやり取りします。顧客は人間のエージェントを待つ代わりに、解決策に導くことができる回答を即座に受け取ります。最新のシステムはメッセージをリアルタイムで分析できるため、企業はほぼ即座に対応できます。
最新のチャットボットは、対話型AIと自然言語処理を使って顧客のメッセージを理解し、適切な情報で応答します。多くのサポート環境では、各チャットボットは、注文追跡、アカウント・アクセス、返品ポリシーなど、特定の種類の質問に対応できるように事前トレーニングされています。チャットボットは、解決策を見つけられない場合に顧客の質問を強化するようにトレーニングすることもできます。
AIは、リクエストを受信したときに最初の応答を自動的に送信することで、カスタマー・サービスを迅速化し、平均初回応答時間を短縮します。顧客は、自分のメッセージが受け入れられたと知ると満足感が高まることがよくあります。これらの自動応答はチャットまたは自動Eメールを通じて送信され、リクエストが受信されたことを確認し、次のステップに関する情報を提供します。
これらの自動化された最初の返信には、推定応答時間、関連するサポート記事へのリンク、または顧客が自分で問題を解決するのに役立つ手順を含めることもできます。一部のシステムでは、問題が解決されたかどうかを確認するための自動フォローアップ・メッセージもスケジュールされています。
AIは、インテリジェントなセルフサービス・システムを通じて、顧客が自分で答えを見つけられるように支援します。最近のIBMの調査によると、カスタマー・サービスの幹部は、顧客向けのパーソナライズされたセルフサービスを強化するためにAIの使用が53%増えると予想しています。また、2027年までにセルフサービスによる通話解決率が47%向上すると予想されています。カスタマー・サービスのネット・プロモーター・スコア（NPS）が35％大幅に増加すると予測しています。2
顧客は大規模なナレッジ・ベースを手動で検索する代わりに、自然言語で質問し、サポートのドキュメンテーションから取得した直接の回答を受け取ることができます。各リクエストの背後にある意図を理解することで、生成AIアシスタントは、人間のサポート担当者の支援を必要とせずに、特定の顧客ニーズに対応する情報を迅速に提示できます。
例えば、顧客がパスワードのリセット方法を尋ねると、会社のヘルプ・センターからステップバイステップのガイドをすぐに受け取ることができます。AIは、顧客が簡単な問題を自力で解決できるように支援することで、エージェントが処理しなければならないサポート・チケットの数を減らします。この削減により、サポート・チームはより複雑な問題に集中し、全体としてより迅速に対応できるようになります。
IBMのシニアAIエンジニア、モーガン・キャロルは、AIの活用のエピソードで、洗練されたシステムについてこう説明しました。「私たちは生成AIを使って、ユーザーが話していることを受け取り、もし答えがハードコードされていなければ、その情報の一部を使って大規模な言語モデルを呼び出し、（そのモデルに）このユーザーに答えを提供させることができます」3
AIシステムは、受信メッセージを迅速に分析して、顧客の意図を判断し、リクエストを分類できます。機械学習モデルは、キーワード、フレーズ、履歴サポート・データを調べて、報告されている問題の種類を識別します。この機能により、サポート・プラットフォームでは、到着したチケットを自動的にタグ付けして分類できます。
多くのカスタマー・サポート・プラットフォームでは、これらのパターンをレポート・ダッシュボードで視覚化しています。正確な分類により、チケットのルーティングが迅速化され、適切な専門知識を持つエージェントが各リクエストに対応できるようになります。また、サポート・チームが一般的な問題をより迅速に特定するのにも役立ちます。
AIシステムは受信したサポート・リクエストを分析し、対応先を自動的に決定します。手動で仕分けするのではなく、AIがメッセージの内容を読み取り、トピックを識別し、チケットを適切なチームまたはエージェントにつなぎます。この機能は、依頼が部門間で誤った方向に向けられたり、転送されたりする場合によく発生するワークフローのボトルネックを防ぐのに役立ちます。
AIは、緊急性やお客様の感情に基づいてチケットの優先順位付けを行うこともできます。例えば、苦情や緊急の問題を含むメッセージにフラグを立てて、キューの先頭に動きます。このアプローチは、最も重要なリクエストに迅速に対応し、全体的な応答時間を短縮するのに役立ちます。
人工知能は、顧客とのやり取り中に人間の担当者をサポートするためにも使用されます。AI搭載ツールは顧客からのメッセージを分析し、関連する返信やナレッジ・ベースの記事、トラブルシューティングの手順を提案できます。多くのシステムでは、人間のエージェントが、顧客の質問に基づいて、事前定義された回答の提案を素早く挿入することができます。このサポートにより、エージェントは手作業でドキュメンテーションを検索する必要がなく、より迅速に対応できるようになり、平均処理時間を大幅に短縮できます。
例えば、顧客が請求書の問題や価格について質問すると、AIシステムは自動的に正しいポリシー情報を提示し、応答テンプレートを推奨できます。エージェントはその提案をレビューし、必要な調整を行って、すぐに返信できます。
顧客体験トレーナーのJeannie Walters氏は、AI in Actionのエピソードで次のように説明しています。「バックエンドですべてのデータを接続することで、顧客にサービスを提供する人々がより簡単に対応できるようになりました」3
生成AIは、顧客との会話やサポート・チケットを自動的に要約できます。会話をエージェント間で転送する必要がある場合、または別のチームにエスカレーションする必要がある場合、AIシステムはこれまでのやり取りの概要をまとめます。この機能により、エージェントは応答する前にメッセージ履歴全体を読む必要がなくなります。
より迅速な引き継ぎにより、次の担当者は問題をすぐに理解し、遅延なく会話を継続することができます。この改善により、応答時間が短縮され、顧客にとってよりスムーズなエクスペリエンスを維持できるようになります。
AIは、カスタマー・サービスのやり取りに関わる日常的なワークフローを自動化できるため、オペレーションの合理化に役立ちます。エージェントに反復的なタスクを手動で完了させる代わりに、AIシステムは顧客のリクエストの内容に基づいて自動的にアクションをトリガーできます。これらのシステムは多くの場合、企業の顧客関係管理（CRM）システムと直接連携され、顧客記録やサービス履歴を自動的に更新できます。
より高度なシステム自動化ツールは、要求のタイプに基づいて一連の定義済みアクションをトリガーできます。例えば、顧客が注文ステータスについて質問すると、システムは注文データベースから追跡情報を自動的に取得し、サポート・チケットを更新できます。その後、配送の詳細を記載した回答を顧客に送信できます。これらのルーチン・ステップを自動化すると、エージェントの手作業が減り、一般的なリクエストを迅速に解決できるようになります。
エージェント型AIを使用すると、カスタマー・サービス・システムは質問に答えるだけでなく、顧客に代わってサービス・タスクを完了できます。これらのAIサービス・エージェントは、リクエストを分析し、その解決に必要な手順を決定し、複数のシステム（他のAIエージェントやアシスタントも含む）を横断して行動することで、人間が関与することなく問い合わせを解決できます。
例えば、配達された商品が破損していると顧客から報告された場合、エージェント型AIシステムはその要求を分析し、注文の詳細を確認し、補償の適格性を確認し、適切な解決策を決定することができます。このシステムは、サポート担当者がリクエストを確認して処理するのを待つ代わりに、交換注文を自動的に開始し、返品ラベルを生成し、確認の更新を顧客に送信できます。
エージェント型AIは、日常的なサービス・タスクを独立して、場合によっては即座に完了することで、顧客のリクエストから解決までの時間を短縮します。
以下のメリットは、AIがサポートする応答時間がより高速になることで、カスタマー・サービスのパフォーマンスが向上し、AIによる顧客体験全体が強化されることをまとめたものです。
いつでも利用可能：AI搭載のシステムはいつでも顧客に応答できます。この24時間対応の可用性により、企業は通常の営業時間外でも、大規模な夜間サポート・チームを必要とせずにサポートを提供できます。継続的な可用性により、顧客は必要なときにいつでもサポートを受けられるようになります。
顧客維持率の向上：顧客は、ニーズに迅速に対応する企業に忠誠心を持ち続ける可能性が高くなります。対応が遅れると、顧客はブランドに対する信頼を失い、代替案を探すようになり、顧客離れのリスクが高まる可能性があります。AIとのより迅速なコミュニケーションを可能にすることで、企業はより強固な顧客関係を維持することができます。
顧客満足度の向上：顧客が質問に対して迅速に回答してくれると、助けを待つ間にイライラする可能性が低くなります。AIにより、企業はリクエストをほぼ瞬時に確認できるため、サービス体験全体を大幅に向上させることができます。迅速な対応は、多くの場合、顧客満足度（CSAT）スコアの向上につながります。
サポート能力の向上：企業が成長するにつれて、顧客からの問い合わせ数は多くの場合増加します。AIシステムは、長いキューを作成することなく、大量の顧客の問題を同時に処理できます。このアプローチは、企業が応答時間の遅延を回避しながらサポートオペレーションを拡大するのに役立ちます。
サポート・チームの効率向上：AIの活用により、受信したサポート・リクエストの管理に必要な手作業の量が削減されます。チケットの分類メッセージ分析や応答の提案などのタスクは自動的に処理できます。この効率性により、人間のエージェントは、反復的なタスクを実行するよりも、複雑な問題の解決により多くの時間を費やすことができます。
より一貫したカスタマー・サービス：AIシステムは、承認された企業情報と方針に基づいて一貫した回答を提供できます。この機能により、複数のエージェントが同様のリクエストを処理する場合に発生することがある、一貫性のない回答が発生する可能性が低くなります。一貫性のある対応を提供することで、カスタマー・サービス体験が向上し、企業の広範な顧客体験ストラテジーをサポートします。
運用コストの削減：AIは日常的なやり取りを自動化し、サポート・エージェントを支援することで、カスタマー・サービス業務の全体的なコストを削減できます。企業は、人員を大幅に増やさずに、より多くの要求に対応できます。このアプローチにより、迅速な応答時間を維持しながら、より効率的なサポート・モデルが作成されます。
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1. CEO Outlook 2025: IBM’s Arvind Krishna advises customers how to achieve AI success、Cloud Wars、2025年1月10日、2025年2月3日更新
2. AI-powered productivity: Customer service, IBM Institute for Business Value (IBV)、2025年8月15日掲載
3. AI in Action、Episode 4: Save people from screaming “representative” 2024年7月30日