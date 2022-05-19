「Instanaを導入することで、予想されるレイテンシーを保証することが日々の目標になりました。サービス呼び出しの目標完了時間は250ミリ秒未満です。これは火急の案件だけを対象とした目標ではありません。性能を日々向上させることで、250ミリ秒の目標に向かって進むことができるのです。 Instanaがそれを可能にしてくれます。」– Bryce Hendrix氏、Dealerware社、リード・プラットフォーム・アーキテクト

可用性を高めてパフォーマンスを向上させるには、自動化されたAIOpsが最適です。自動化されたAIOpsは、AIOpsと組み合わせてさらなるオートメーションを提供し、より高いレベルのパフォーマンスと可用性を実現するための道筋となります。どのように実現したのでしょうか。自動化されたAIOpsが問題を解決できるようにすることです。機械は人間よりもはるかに速く完璧に修正できます。インフラストラクチャーのリソースの割り当てなど、人が介入する前に機械が修正・防止できる問題が数多くあります。

これらのメリットは、すべてのアプリケーションの問題が自動化されたAIOpsで解決できることを意味しますか？もちろんそうではありません。

コードの問題など、人間のトリアージのみで解決できる複雑な論理問題は数多くあります。しかし、自動化された AIOps の方が高速かつ効率的であり、それが問題を修復する上で優先されるべき場面も数多くあります。

平均予防時間（MTTP）を考慮してください。これは、オブザーバビリティーとAIOpsによって問題がハイブリッドクラウド・アプリケーションとインフラストラクチャーに悪影響を及ぼすのを防ぐためにかかる時間で分類されます。

自動化されたAIOpsは、アプリケーションの問題を修復する連続性に新しいオプションを追加します。前の図は、完全に自動化された問題修復から始まり、人間によるMTTR標準に至るまでの連続性を示しています。

この連続性において、オブザーバビリティーはあらゆる種類の修復の開始点となります。オブザーバビリティー・プラットフォームで問題が検知されるまでに時間がかかればかかるほど、修復プロセスの開始にも時間がかかります。この時間の経過は、自動AIOpsが追加されると、１秒の検知と１０秒以上の検知との違いが大きくなることを意味します。アプリケーションが問題が検知されるまで 10 秒以上待つ余裕があるなら、自動化された AIOps を使用する理由はいったい何でしょうか?

自動化された AIOps 修復は、未来の波です。アプリケーションのパフォーマンスとレジリエンスを改善する方法は、次の論理的なステップとなります。インフラストラクチャーのパフォーマンスの問題は、マイクロサービス・コードの問題を上回ることが多く、これからも引き続きそうなるでしょう。