このお客様事例では、「AIが事業オペレーションに広く採用されるにつれて、組織はこのテクノロジーが倫理的に使用されるようにする必要がある」と述べています。AIのユースケースが拡大するにつれ、法的・倫理的レビューのための明確なプロセスが提供されないことで、広範で抽象的な原則では不十分であることが証明されています。

IBMのガバナンス・フレームワークは、社内での4つの中核的役割を中心に構築されています。

さらに、CPOのAI倫理プロジェクトオフィスは、ガバナンスの役割間の連絡役として、テクノロジーの優先事項の実施をサポートし、AI倫理委員会の議題の確立を支援し、業種・業務の動向と企業のストラテジーに関する最新情報を取締役会に確実に提供することで、これらの取り組みすべてを支援しています。