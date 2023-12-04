「組織は、開発、デプロイ、使用するAIプロジェクトが倫理的に悪影響を及ぼさないようにする責任があります」とGartner氏は言います。しかし、経営幹部の79％が、全社的なAIへの取り組みにおいてAI倫理が重要であると言う一方で、倫理ガバナンス原則を運用しているのは25％未満に過ぎません。IBMを取り上げたお客様事例で、ガートナーは、AIプロジェクトにおけるテクノロジーの倫理の懸念の検出と管理のプロセスを合理化するためのフレームワークの確立方法について語っています。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
このお客様事例では、「AIが事業オペレーションに広く採用されるにつれて、組織はこのテクノロジーが倫理的に使用されるようにする必要がある」と述べています。AIのユースケースが拡大するにつれ、法的・倫理的レビューのための明確なプロセスが提供されないことで、広範で抽象的な原則では不十分であることが証明されています。
IBMのガバナンス・フレームワークは、社内での4つの中核的役割を中心に構築されています。
さらに、CPOのAI倫理プロジェクトオフィスは、ガバナンスの役割間の連絡役として、テクノロジーの優先事項の実施をサポートし、AI倫理委員会の議題の確立を支援し、業種・業務の動向と企業のストラテジーに関する最新情報を取締役会に確実に提供することで、これらの取り組みすべてを支援しています。
IBM は、信頼と透明性の原則に基づいた、 AI 倫理に対する多分野にわたる多次元的なアプローチを公に定義しました。これらの基本は、IBMのAI倫理委員会の作業の基盤となります。AI倫理委員会は、ユースケースをレビューして、IBMの原則と進化する規制のランドスケープとの整合性を確認します。
上記のフレームワークを使用して、IBMは製品を通じて倫理的なAIガバナンスを推進しています。IBM watsonx.governance ™は、2023年12月5日に提供されるwatsonx™ ポートフォリオの一部であるコンポーネントであり、組織がAIライフサイクル全体を監視・管理するのを支援します。責任ある、透明で説明可能なAIワークフローを加速します。そのツールキットは、リスク管理を自動化し、モデルのバイアスやドリフトを監視し、モデルのメタデータを取得し、共同作業による組織全体のコンプライアンスを促進します。
IBM Consultingも、全社的なアプローチに準拠した広範なAIコンサルティングサービスを提供しています。当社の専門家は、カスタマー・サービス、アプリケーションのモダナイゼーション、人材トランスフォーメーション、マーケティングおよび財務オペレーションなど、幅広いユースケースにわたって、組織が責任ある信頼できるAIを実装できるよう支援します。
Gartner、ケース・スタディー：ユースケースの倫理管理のためのAIガバナンス・フレームワーク、法務およびコンプライアンス調査チーム、2023年9月20日。
GARTNERは、Gartner, Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、許可を得て使用しています。無断複製や転載を禁じます。 Gartner社は、調査レポートに記載されているベンダー、製品、サービスを推奨するものではなく、テクノロジー・ユーザーに対して、最高の評価またはその他の指定を受けたベンダーのみを選択するようアドバイスするものでもありません。 Gartner社の調査レポートは、Gartner社の調査組織の意見に基づいて構成されており、事実の記述として解釈されるべきではありません。Gartner社は、商品性や特定の目的への適合性の保証を含め、この調査に関して、明示的か黙示的かを問わず、すべての保証を否認します。
生成AIがもたらす新たな課題、AIモデルおよびMLモデルを制御する必要性、信頼性と透明性を高めた説明可能なAIフレームワークを構築する手順をご紹介します。
IBM watsonx.governanceを使用すれば、生成AIモデルをあらゆる場所から管理したり、クラウドまたはオンプレミスにデプロイしたりできます。
AIガバナンスが、どのように従業員のAIに対する信頼向上や、導入とイノベーションの加速、顧客からの信頼向上に役立つかをご覧ください。
IBMコンサルティングを活用して、EUのAI法に備え、責任あるAIガバナンスに取り組みましょう。