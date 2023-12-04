タグ
Artificial Intelligence

IBMのAI倫理ガバナンス・フレームワークの紹介

シャツを着てデスクトップ画面を見ている集中した若者

「組織は、開発、デプロイ、使用するAIプロジェクトが倫理的に悪影響を及ぼさないようにする責任があります」とGartner氏は言います。しかし、経営幹部の79％が、全社的なAIへの取り組みにおいてAI倫理が重要であると言う一方で、倫理ガバナンス原則を運用しているのは25％未満に過ぎません。IBMを取り上げたお客様事例で、ガートナーは、AIプロジェクトにおけるテクノロジーの倫理の懸念の検出と管理のプロセスを合理化するためのフレームワークの確立方法について語っています。

IBMニュースレター

The DX Leaders

AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。

ご登録いただきありがとうございます。

ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。

AIガバナンス・フレームワークの必要性への取り組み

このお客様事例では、「AIが事業オペレーションに広く採用されるにつれて、組織はこのテクノロジーが倫理的に使用されるようにする必要がある」と述べています。AIのユースケースが拡大するにつれ、法的・倫理的レビューのための明確なプロセスが提供されないことで、広範で抽象的な原則では不十分であることが証明されています。

IBMのガバナンス・フレームワークは、社内での4つの中核的役割を中心に構築されています。

  • ポリシー諮問委員会：AI倫理委員会を監督し、企業のストラテジーとリスク許容度の確立を支援するシニアグローバルリーダー。
  • AI倫理委員会：IBMの倫理方針、実践、コミュニケーション、研究、製品、サービスについて、一元的なガバナンス、レビュー、意思決定プロセスを支援する、分野横断的な中央機関です。理事会は最近、生成AIがもたらすリスクに対処する基盤モデルに関する見解を発表しました。
  • AI倫理フォーカルポイント：事業単位の代表者が、AI倫理の訓練を受け、懸念事項を特定し、各ユースケースの関連リスクを軽減し、必要に応じてAI倫理委員会に問題をエスカレーションするための最初の連絡先として機能します。
  • アドボカシー・ネットワーク：IBMの技術倫理の原則をチーム内で共有し、組織でAI倫理のイニシアチブを拡大する、多くの取締役会のワークストリームにまたがる従業員の草の根レベルのネットワーク。

さらに、CPOのAI倫理プロジェクトオフィスは、ガバナンスの役割間の連絡役として、テクノロジーの優先事項の実施をサポートし、AI倫理委員会の議題の確立を支援し、業種・業務の動向と企業のストラテジーに関する最新情報を取締役会に確実に提供することで、これらの取り組みすべてを支援しています。

AI Academy

AIにおける信頼、透明性、ガバナンス

AIの信頼性は、AIにおいて最も重要なトピックといえるでしょう。また、圧倒されても仕方がないようなトピックでもあります。ハルシネーション、バイアス、リスクなどの問題を解明し、倫理的で、責任ある、公正な方法でAIを導入する手順を紹介します。
エピソードに移動

責任あるAIの文化を構築する

IBM は、信頼と透明性の原則に基づいた、 AI 倫理に対する多分野にわたる多次元的なアプローチを公に定義しました。これらの基本は、IBMのAI倫理委員会の作業の基盤となります。AI倫理委員会は、ユースケースをレビューして、IBMの原則と進化する規制のランドスケープとの整合性を確認します。

将来に向けて

上記のフレームワークを使用して、IBMは製品を通じて倫理的なAIガバナンスを推進しています。IBM watsonx.governance ™は、2023年12月5日に提供されるwatsonx™ ポートフォリオの一部であるコンポーネントであり、組織がAIライフサイクル全体を監視・管理するのを支援します。責任ある、透明で説明可能なAIワークフローを加速します。そのツールキットは、リスク管理を自動化し、モデルのバイアスやドリフトを監視し、モデルのメタデータを取得し、共同作業による組織全体のコンプライアンスを促進します。

IBM Consultingも、全社的なアプローチに準拠した広範なAIコンサルティングサービスを提供しています。当社の専門家は、カスタマー・サービス、アプリケーションのモダナイゼーション、人材トランスフォーメーション、マーケティングおよび財務オペレーションなど、幅広いユースケースにわたって、組織が責任ある信頼できるAIを実装できるよう支援します。

 
脚注

Gartner、ケース・スタディー：ユースケースの倫理管理のためのAIガバナンス・フレームワーク、法務およびコンプライアンス調査チーム、2023年9月20日。

GARTNERは、Gartner, Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、許可を得て使用しています。無断複製や転載を禁じます。 Gartner社は、調査レポートに記載されているベンダー、製品、サービスを推奨するものではなく、テクノロジー・ユーザーに対して、最高の評価またはその他の指定を受けたベンダーのみを選択するようアドバイスするものでもありません。 Gartner社の調査レポートは、Gartner社の調査組織の意見に基づいて構成されており、事実の記述として解釈されるべきではありません。Gartner社は、商品性や特定の目的への適合性の保証を含め、この調査に関して、明示的か黙示的かを問わず、すべての保証を否認します。

参考情報

企業向けAIガバナンス

自動AIガバナンスが現在の生成AIモデルと従来の機械学習モデルの両方にもたらす主なメリットをご覧ください。
企業の人工知能を拡大するためにAIガバナンスがビジネス上欠かせない理由

生成AIがもたらす新たな課題、AIモデルおよびMLモデルを制御する必要性、信頼性と透明性を高めた説明可能なAIフレームワークを構築する手順をご紹介します。
欧州AI規制法に備えるフェーズ2：リスク評価と分類

アセスメントプロセスを確立し、各ユースケースを適切なリスク層に一貫して分類することの重要性を理解します。
AIライフサイクル・ガバナンス

生成AIモデル向けの製品ポートフォリオを活用し、法令に準拠した倫理的な運用を推進する方法について説明しています。
『2024年AIの活用』

IBMは2,000の組織を対象に、AIへの取り組みについて調査を行い、何が機能し、何が機能していないのか、どうすれば前進できるのかを明らかにしました。
適切な基盤モデルを選ぶ方法

ユースケースに最適なAI基盤モデルを選択する方法について説明します。
関連ソリューション
IBM® watsonx.governance

IBM watsonx.governanceを使用すれば、生成AIモデルをあらゆる場所から管理したり、クラウドまたはオンプレミスにデプロイしたりできます。

 watsonx.governanceについて
AIガバナンス・ソリューション

AIガバナンスが、どのように従業員のAIに対する信頼向上や、導入とイノベーションの加速、顧客からの信頼向上に役立つかをご覧ください。

 AIガバナンス・ソリューションの詳細はこちら
AIガバナンス・コンサルティング・サービス

IBMコンサルティングを活用して、EUのAI法に備え、責任あるAIガバナンスに取り組みましょう。

 AIガバナンス・サービスの詳細はこちら
次のステップ

AIを単一のポートフォリオで統括・管理・監視することで、透明性を高め、責任ある説明可能なAIの導入を加速させます。

 watsonx.governanceの詳細はこちら デモの予約