クラウドネイティブ・アプリケーションのレジリエンスを検証するための4段階アプローチ

クラウドネイティブ・アーキテクチャーのパラダイムは、かなり前から存在しています。クラウドネイティブ・アーキテクチャーの中核には、ビジネスの俊敏性、拡張性、レジリエンスを実現する、一貫性のある独立した機能コンポーネントがあり、市場投入までの時間の短縮、競争上の優位性、コストの最適化に貢献します。このパラダイムは、多言語テクノロジーランドスケープを通じて積極的にサポートされています。
上記のアーキテクチャーとテクノロジー・ランドスケープの組み合わせを使用して実現されるソリューションは、主にその実現に必要なコンポーネントの数と複数の技術フレームワークにより、維持および管理が非常に複雑になる場合があります。設計やエンジニアリングの実践が最適とは言えない状態で実装すると、そのようなソリューションの複雑さと保守のリスクが飛躍的に増加します。
「レジリエンス」は、デジタル・トランスフォーメーション・イニシアチブの成否に関わるエンジニアリング・プラクティスの1つです。ご存知かもしれませんが、レジリエンスは、平均復旧時間（MTTR）や平均故障間隔（MTBF）などのメトリクスを通じて、ソリューション全体の可用性に直接貢献し、また、変革的なユーザー・エクスペリエンスを実現/破壊することにも直接的な役割を果たします。
レジリエンスとは、基本的にシステムが障害に対して持続する能力のことです。システムの障害は、最終的にはエラーやコンポーネント/システムの利用不能として現れる場合がありますが、分散型のクラウドネイティブ・システムで障害を引き起こしうる要因は非常に多くあります。
クラウドネイティブ・アプリケーションでレジリエンスを「実装」する方法に焦点を当てた資料はすでに多くあります。IBMのBuild for Reliability Garage プラクティスは、レジリエンス実装のための優れた紹介とフレームワークを提供しています。chaos monkey）のようなフレームワークや、Gremlinののような、アプリケーションのレジリエンスの「テスト」に役立つツールもあります。
ただし、ソリューションの「レジリエンスが十分である」ことをどう検証するか、という課題が依然として残ります。具体的には、テストが必要かつ十分なシナリオをカバーしているかどうかを、どのようにして知ればいいのか、ということです。どの障害を誘発すべきかを判断する方法はあるでしょうか。
上記の課題に取り組むには、次の4段階のアプローチを提案します。
これは、「一意の横断的パス」（本質的には、機能シナリオをサポートするためにソリューションのコンポーネントを使用できるシーケンス/組み合わせ）を特定することによって実現できます。これらのシナリオとサポートコンポーネントが、テストの必要な基本セットとなります。
たとえば、アプリケーションは次の1つ以上をサポートしているかもしれません。
シナリオとコンポーネントを特定したら、次のステップは、これらのコンポーネントで「故障」する可能性のあるものを特定することです。次の特性を持つ単一のマイクロサービスの例を見てみましょう。
この見取り図は、以下のように「障害対象領域」を特定することによってまとめることができます。
前のステップで特定された障害領域はそれぞれ、複数の理由で失敗する可能性があり、それが次に特定する必要があるものです。次に進む同じ例を引き続き使用します。障害領域を考えられる原因にマッピングすると、次のリストが得られます。
原因と故障領域を使用して、次のようなマトリックスを作成できます。これにより、ソリューションに対する「襲撃」を計画するために必要な組み合わせを理解し、計画することができるようになりました。これらは、前述したように、カオス・テスト・フレームワークを通じて実装できるようになりました。
最後に重要なことですが、障害テストだけでは不十分です。次のシナリオを検討してください。
このため、Infrastructure as Code（IaC）やクラウドリソースの動的再構成など、カオステストフレームワークを補完する追加機能が必要です。
さらに、コンポーネントを使用した実際のテストにはコストがかかるため、次のような「静的」検証の機能も検討することをお勧めします。
全体として、レジリエンスには、開発後だけでなく、早い段階でシナリオを特定し、ビジネスへの影響に基づいて優先順位を付け、静的および動的な「資産」を組み合わせてコンポーネントレベルのレジリエンスを検証および確認することで、開発全体に焦点を当てる必要があるといえます。このブログ記事で説明したアプローチは、この取り組み全体の重要な課題に取り組むのに役立ちます。
IBM のクラウドネイティブ・アプリケーションの開発およびモダナイゼーションサービスは、必要な一貫性と厳格性を備えたエンジニアリング手法の実践を可能にします。詳細はこちら：次のリンクをご覧ください。
