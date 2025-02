日本IBMが日本の生成AI変革のための「8つの観点」を公開

IBM IBV調査※によると、日本企業が生成AI導入にあたって感じる障壁は、1位が「データの正確性や偏りに関する懸念」、2位が「財務上の正当性/実用例が不十分」、3位が「AIモデルをカスタマイズするために利用できる独自データが不十分」、そして僅差の4位が「生成AIの専門性が不十分」となった。つまり、データと人材に関する課題をどのCEOも抱えている。ただし、こうした障壁はすぐには解消できない。即戦力となる人材の獲得競争は激化しており、社内人材の育成には時間を要するからだ。また、データ整備には多額の投資と労力が必要となる可能性がある。つまり、CEOは一方でこうした課題を抱えつつも、本格導入への一歩を踏み出す必要に迫られているのだ。まずは、自社の現状やニーズを把握し、比較的リスクが低く、汎用性の高いユースケースを検討する。そして、多様なモデルで生成AIを試しながら、自社に適した実績を作っていく。こうした実績を自社の最適パターンとして軸に置き、生成AIの活用範囲を拡張していくことができれば、着実に成果は上がるだろう。

※出典:2024 IBM Institute for Business Value Generative AI at the coreおよび2024 IBM Institute for Business Value 生成AIの真の価値を引き出す