AIは、ITビジネスのランドスケープにおけるますます多くのビジネス上の意思決定の最前線にあります。生産性の向上から次のレベルの洞察の提供まで、AIは現代の企業の運営方法を根本的に変えています。一方、メインフレームは、業種・業務を問わず世界のトランザクション・ワークロードの70% 以上を引き続き処理し、今日のデジタル・イノベーションを促進するべく進化してきました。
真のイノベーションを実現しようとする組織は、メインフレームとAIがパートナーであり、将来のイニシアチブとストラテジーの触媒であることを理解しています。主な重点分野には、組み込みAI機能や、クリティカル信頼性、セキュリティー・アーキテクチャ、コンプライアンス、処理能力、適応性、柔軟性が含まれます。簡単に言えば、メインフレームには、現代のエンタープライズ・コンピューティングとAIビジネスストラテジーに不可欠な利点があります。
メインフレームは、最新のITインフラストラクチャー内での自らの役割を再定義しました。これらのシステムは、オンチップ統合されたAIアクセラレーターを通じて組織を強化し、より低いレイテンシーでスピードと規模を拡大し、企業がより多くのことを達成できるよう支援します。今日のメインフレームは、セキュリティーと信頼性を最優先事項として、毎日1兆件のWebトランザクションを処理できる強力な製品です。そして、組織がすぐに気付いているように、AI搭載のソリューションには大量のエネルギーと処理能力が必要です。
AIをメインフレームのオペレーションに直接、導入して処理を強化することで、企業はスループットの向上と応答時間の短縮により、リアルタイムの洞察を得られます。推論をメインフレームに紐づけておくことで、組織はAIの成果をより迅速に、コスト効率よく達成できます。
数分間のダウンタイムが発生すると、数百万ドルの損害が発生する可能性がある中、今日のメインフレームはその伝説的な信頼性で際立っています。年間数秒以下のダウンタイムに相当する99.99999%のアップタイム性能を誇る現在のメインフレームは、現代のビジネスが求める継続的な運用機能を提供します。システムを稼働させ続けることだけが重要ではありません。いつでも利用できるサービスに依存する顧客、パートナー、利害関係者の信頼を維持することが重要です。
たとえば、大手銀行がショッピング休暇中に何百万件ものトランザクションを処理する場合、顧客がチェックアウトの時間に待たされないような高速で信頼性の高い処理が必要です。銀行、医療、その他のデータ集約型業種・業務では、メインフレームがもたらすダウンタイムリスクを最小限に抑えることが戦略的に不可欠です。
こうした業種・業務がAIツールを自社のオペレーションに統合する際、このアップタイムは、貴重なデータや洞察へのアクセスの維持を含む、多くの課題の軽減に役立ちます。AIソリューションによって巧みに提供されるビジネス洞察の迅速な応答時間という点では、メインフレームに競合するものはありません。
ますます巧妙化するサイバー脅威の出現に伴い、メインフレームはその包括的なセキュリティー・アーキテクチャーを通じて戦略的優位性を提供します。
メインフレームは次の主要機能を通じて、その構造内に組み込まれたレベルのセキュリティーを提供します。
最新のメインフレームは、サイバー脅威の未来に積極的に対処するために、耐量子安全とAI加速機能によってリアルタイムの脅威検知をさらに一歩進めます。企業はAIを使用して異常を検出し、貴重な脅威関連情報につながるレポートを生成することで、セキュリティ対策を強化できます。
最新のメインフレームの多くには、コンプライアンス・フレームワークと堅牢な監査証跡が組み込まれています。そのため、AIで機密データを使用し、厳しい規制要件を遵守する必要がある組織にとって価値があります。たとえば、保険会社は患者情報、医療記録、請求先情報などの貴重な情報を安全に扱う必要があります。この固有のセキュリティー・アーキテクチャにより、リスクが軽減され、コンプライアンスが簡素化され、機密性の高いオペレーションを行う組織に安心感がもたらされます。
クラウド・プラットフォームは多くの分野で優れていますが、メインフレームは大量で複雑なトランザクション・ワークロードの処理においては依然として非常に効果的です。メインフレームには、AI駆動型ソリューションの可能性を最大限に活用する力があります。
メインフレームはマイクロ秒の応答時間で毎秒数百万のトランザクションを処理できるため、リアルタイムの財務処理、大規模なデータ変換、クリティカルなオペレーションを実現するのに最適です。トランザクション中やリアルタイムのワークロードなど、時間的制約のある作業に対する低遅延の推論により、洞察に基づく成果を企業とその顧客に大量かつ迅速に提供できるようになります。
メインフレームの高速処理能力は、ホリデー・ショッピング中のピーク時のワークロードの処理や、一日の終わりのグローバル・バンキング取引の処理、航空予約システムの管理など、ビジネス機能に直結します。こうしたそれぞれのシナリオにおいて、メインフレームは顧客にとっての価値を推進する静かなヒーローです。
メインフレーム・テクノロジーへの初期投資は多額ですが、長期的な経済的メリットはコストを上回ることが示されています。メインフレームは、統合されたインフラストラクチャーのフットプリント、運用コストの削減、予測可能な性能特性により、通常、同様のワークロードを処理する分散システムと比較して、総所有コストを低減することが実証されています。
次の通り、いくつかのメインフレームの主要な機能が経済効率に寄与しています:
コスト上のメリットはシステムだけにとどまりません。AI駆動型システムでは、インテリジェントな制御、検知、アラートにより、保守や労働力の労力が少なくて済みます。
最新のメインフレームは、オンプレミスでもデータセンターでも、エネルギー消費と不動産のフットプリントを削減するように構築されています。このようなサステナビリティーへの注力は、ROIを高めるだけでなく、データセンターの効率を向上させ、環境にプラスの影響を与えます。
メインフレームは、クラウド・サービスとシームレスに統合し、AIを中心としたデジタル・トランスフォーメーションのストラテジーを完結することで戦略的な俊敏性を発揮します。メインフレームは、一般的なプログラミング言語、コンテナ化、マイクロサービス・アーキテクチャをサポートすることで、組織が最新の開発プラクティスを採用しつつ、その投資を活かせるようにします。
IBM Institute for Business Value（IBV）が調査済みの2,500人のグローバルIT幹部のうち、実に88％が、長期的な成功にはメインフレームでのアプリケーションのモダナイゼーションが不可欠であることに同意しています。開発者はAIを使用して、スキル・ギャップを埋めながら、アプリケーションのモダナイズや構築をより迅速かつ効率的に行うことができます。
適応性は、コストを削減し、ミッションクリティカルなデータを保護しながら、ワークロードを最適化し、新しいAI機能を導入するための鍵です。メインフレームは、確立されたシステムと新興テクノロジーの間の橋渡しとして機能し、優れた運用を維持しながら、イノベーションのための安定したプラットフォームを提供します。
組織がAIソリューションで何が可能かを再定義するにつれて、メインフレームはビジネス・トランスフォーメーションの手段として進化し、適応し続けています。先進的な組織は、メインフレームの戦略的価値をイノベーションと成長の基盤として認識しています。信頼性、安全性、処理能力、適応性、経済効率という独自の組み合わせによって、企業オペレーションを成功に導くために不可欠なツールとなっています。
IBM Zは、企業向けオペレーティング・システムとIBM Zソフトウェアを実行し、AIの精度、生産性、俊敏性の向上を実現するIBM Telumプロセッサーを搭載した最新のインフラストラクチャー・ファミリーです。
IBM zSystemsは、最新のz/Architectureハードウェア製品群であり、z/OS、Linux、z/VSE、z/TPF、z/VM、およびzSystemsソフトウェアを実行できます。
ITインフラストラクチャー全体のセキュリティー、信頼性、コントロールを維持しながら、ミッション・クリティカルなワークロードを処理できるように設計されています。
IBMと共に、メインフレーム・アプリケーションをモダナイズしてデジタル変革を加速しましょう。
IBM ZとTelumのパワーを解き放つことで、データを保護し、性能を最適化し、AIの洞察をリアルタイムで獲得します。速度・拡張性・安全性の実現のために設計された、業界をリードするメインフレーム・ソリューションとプロセッサーで、企業の未来を構築します。