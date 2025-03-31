ますます巧妙化するサイバー脅威の出現に伴い、メインフレームはその包括的なセキュリティー・アーキテクチャーを通じて戦略的優位性を提供します。

メインフレームは次の主要機能を通じて、その構造内に組み込まれたレベルのセキュリティーを提供します。

統合暗号化テクノロジー

高度なアクセス制御メカニズム

侵入検知システム

最新のメインフレームは、サイバー脅威の未来に積極的に対処するために、耐量子安全とAI加速機能によってリアルタイムの脅威検知をさらに一歩進めます。企業はAIを使用して異常を検出し、貴重な脅威関連情報につながるレポートを生成することで、セキュリティ対策を強化できます。

最新のメインフレームの多くには、コンプライアンス・フレームワークと堅牢な監査証跡が組み込まれています。そのため、AIで機密データを使用し、厳しい規制要件を遵守する必要がある組織にとって価値があります。たとえば、保険会社は患者情報、医療記録、請求先情報などの貴重な情報を安全に扱う必要があります。この固有のセキュリティー・アーキテクチャにより、リスクが軽減され、コンプライアンスが簡素化され、機密性の高いオペレーションを行う組織に安心感がもたらされます。