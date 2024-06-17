生成AIの台頭は、CEO（最高経営責任者）にとって成否の重要な瞬間をもたらします。すべての視線は彼らに、また彼らが組織を未来へ導くための今の決断に注がれています。
生成AIには、ほぼすべての企業機能にわたる生産性の向上、刺激的な新種の顧客体験の提供、新しいデジタル製品やサービスの開発の促進など、エキサイティングな機会が待ち受けています。これらはすべて、変革されたテクノロジーの提供によって支えられるものです。
こうした機会を現実のものにするために、IBMが最近発表したAI Academyのエピソードでは、確立すべき5つの重要な柱が特定されています。
一つだけはっきりしていることがあります。それは、CEOは今日の考え方で明日のビジネスを運営することはできないということです。生成AIは単なる段階的な改善のためのツールではありません。リーダーが厳しい真実を認識すれば、ビジネスそのものが変わるでしょう。
IBM Institute for Business Value による新しい 2024 年 CEO スタディでは、ビジネスとテクノロジーの新しい時代において成功するために CEO が正面から向き合う必要がある、 6 つの厳しい真実が明らかにされています。
生成AIの台頭を受け、それが労働力に与える影響についての議論が活発に行われています。機械学習が新たな雇用を生み出すと主張する一方で、仕事がなくなると警告する声もあります。実際には、その両方を実現します。考えてみてください。ごく一部の雇用が新たに創出され、わずかな割合が消滅する可能性があります。中間の大きな割合を占める変革の部分についてはどうでしょうか。
CEOたちは生成AIにいち早く取り組もうとしており、このテクノロジーがあらゆるレベルの仕事とタスクを再定義することを理解しています。すでに、CEOの51％が現在、昨年までは存在すらしなかった生成AI関連の役職のために人材を雇用し始めていると回答しています。しかし、これほど急速に変化しているにもかかわらず、生成AIが労働力に与える影響を評価したと回答したのはわずか44％でした。
リーダーは将来を見据え、AIアシスタントはどのような日常的かつ平凡なスキルをカバーするのか、またどのようなスキルが従業員にとって最も重要なのかを自問する必要があります。これは、創造性、デザイン、倫理、クリティカルな思考、コミュニケーション、適切な質問をする能力など、人間に内在するスキルの重要性を浮き彫りにします。
リーダーは、従業員に生成AIを活用して働き方を再発明できるよう力を与える責任があります。つまり、明日の仕事を担う人材を今日探し、思慮深いリスクテイクに報い、生成AIを自信と責任を持って探求するために必要なリソースとトレーニングを従業員に提供することです。
生成AIが人に取って代わることはありませんが、生成AIを使う人は使わない人に取って代わるでしょう
「もし人々に何が欲しいかと尋ねたら、もっと速い馬が欲しいと答えただろう」
顧客体験における生成AIの可能性を考えるとき、ヘンリー・フォードの名言が思い浮かびます。より良いソリューションを思い描くことは一つの思考ですが、問題に対するまったく新しいアプローチを概念化することは別の話です。多くのCEOが既にこの考え方を採用しています。2024年の当社の調査では、サービスのイノベーションを最優先事項として挙げており、昨年の6位から順位を上げています。
真に革新的なエクスペリエンスは、顧客からのフィードバックに基づいて構築され、顧客が望んでいることに気づく前に、彼らが望むものを提供します。しかし、その利便性は、信頼という基盤の上に成り立っている場合にのみ価値があります。
ウェアラブル技術を検討してみてください。生成AIを搭載したアプリは、ユーザーの運動習慣、睡眠パターン、食事、生体認証に関するデータを取得し、結果を要約することができます。しかし、まずユーザーがデータの収集と分析に同意する必要があります。生成 AI が顧客データをどのように保護し、処理するかを明確に説明することで、顧客が生成 AI に慣れ親しみ、エンゲージメント、ロイヤルティー、信頼を育むことができます。
生成AIは信頼と責任あるAIの原則をバックボーンとして、企業が顧客とつながる方法に革命をもたらし、期待に応えるだけでなく、期待を上回る真のカスタマイズされたエクスペリエンスを提供することができます。
CEOが自らの会社に生成AIを導入する中で、短期的な利益を追求するか、または長期的な成功に投資するかという課題に直面しています。実際、CEOの3人に2人が、 長期的な取り組みからリソースを再配分することで短期的な目標を達成している、と回答しています。
しかし、技術的に手軽な選択肢を取ろうとすると行き詰まってしまうことでしょう。CEOは、一歩下がって、テクノロジー・インフラストラクチャーを評価し、構造的に健全である箇所、強化する必要がある箇所、および最初からやり直す必要がある箇所を決定する必要があります。生成AIのエクスペリエンス・レイヤーは、ユーザーを複雑さから守り、顧客と従業員に優れたエクスペリエンスを提供する、応急処置的な役割を果たすことができます。しかし、根底にあるものを修正するには、依然として困難な作業を行う必要があります。
今日、多くのリーダーは生成AIで「何かをする」という強いプレッシャーを感じています。経営幹部全体では、さまざまな責任者がリーダーシップと統制権をめぐって競い合っているため、意思決定の権利は必ずしも明確ではありません。
それでも、意見の相違は生産的なものになり得ます。各リーダーの視点を聞くことから浮かび上がる全体像が、CEOたちに組織がどの方向に進むべきかを示します。
対立によって創造性が確実に高まるように、リーダーは基本ルールを設定し、適切かつ建設的な緊張関係を構築する必要があります。特に、CEOは、財務部門と技術部門が適切なコラボレーションの力学を備えていることを確認する必要があります。CEOのほぼ3分の2が、成功は財務とテクノロジーの部門間のコラボレーションの質に直接関係すると答えています。
このような急速な変化の中では、快適で馴染みのあるものにしがみつきたくなるものです。しかし、ビジネス・パートナーシップを成功させるには、歴史、信頼、価値観の共有だけでなく、適応、革新、進化への意欲も必要です。
時代の先を行くために、企業は、自社のエコシステム・パートナーシップをクリティカルな視点で評価しなければなりません。つまり、パートナーシップに何を求めているのかを明確に定義し、難しいが必要な問いを投げかけることです。現在のパートナーはトランスフォーメーションを加速させているのか、それとも足かせになっているのか？
誰もがすべてにおいて最高であることはかないませんが、適切なパートナーと提携することで、組織はお互いの強みを活かして成長を促進し、レジリエンスを構築することができます。
テクノロジーは単なるツールであり、その力はユーザーの手に委ねられています。人々が生成AIの可能性を活かすことを選択すれば、企業は急速なトランスフォーメーションを期待できます。しかし、そうでなければ取り組みは停滞します。実際、CEOの64％が、生成AIを用いた成功は、テクノロジー自体よりも人々の適応能力にかかっていることに同意しています。
しかし、現状のままでは、断絶が続いています。多くの従業員は、生成 AI を自分たちのために機能するツールとしてではなく、自分たちに起こる何かとして捉えています。CEOは、特に変化の多くがトップダウンで起きているように感じられる場合、人々がソリューションの一部であると感じられるような文化を育むために、労働力にさらに注力する必要があります。すべての従業員がクリエイターであり、自分の役割の再開発に取り組み、組織の未来の物語を紡ぐ未来を想像してみてください。
ビジネスの未来は、勇気と信念を持って、大胆に再考し、変革し、トランスフォーメーションを推進する者たちのものです。概説されている6つの厳しい真実は、CEOが生成AIの現実に直面し、組織に革命をもたらす可能性をつかむための行動喚起です。今こそ、「常にうまくいったもの」を手放し、新しいテクノロジー、新しいビジネス・モデル、イノベーションの新時代へと飛躍を遂げる時です。
AIの投資対効果を高めるために、主要な分野で生成AIの活用を拡大することで、どのように革新的な新規ソリューションの構築、提供を支援し、変化をもたらすかを紹介します。
IBM Graniteは、ビジネス向けにカスタマイズされ、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデルのファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
AI開発者向けの次世代エンタープライズ・スタジオであるIBM watsonx.aiを使用して、生成AI、基盤モデル、機械学習機能をトレーニング、検証、チューニング、導入しましょう。わずかなデータとわずかな時間でAIアプリケーションを構築できます。
業界をリードするIBMのAI専門知識とソリューション製品群を使用すれば、ビジネスにAIを活用できます。
AIの導入で重要なワークフローと業務を再構築し、エクスペリエンス、リアルタイムの意思決定とビジネス価値を最大化します。
AI開発ライフサイクル全体にわたる機能にワンストップでアクセスできます。使いやすいインターフェース、ワークフロー、業界標準のAPIやSDKを利用して、強力なAIソリューションを構築できます。