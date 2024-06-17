生成AIの台頭を受け、それが労働力に与える影響についての議論が活発に行われています。機械学習が新たな雇用を生み出すと主張する一方で、仕事がなくなると警告する声もあります。実際には、その両方を実現します。考えてみてください。ごく一部の雇用が新たに創出され、わずかな割合が消滅する可能性があります。中間の大きな割合を占める変革の部分についてはどうでしょうか。

CEOたちは生成AIにいち早く取り組もうとしており、このテクノロジーがあらゆるレベルの仕事とタスクを再定義することを理解しています。すでに、CEOの51％が現在、昨年までは存在すらしなかった生成AI関連の役職のために人材を雇用し始めていると回答しています。しかし、これほど急速に変化しているにもかかわらず、生成AIが労働力に与える影響を評価したと回答したのはわずか44％でした。

リーダーは将来を見据え、AIアシスタントはどのような日常的かつ平凡なスキルをカバーするのか、またどのようなスキルが従業員にとって最も重要なのかを自問する必要があります。これは、創造性、デザイン、倫理、クリティカルな思考、コミュニケーション、適切な質問をする能力など、人間に内在するスキルの重要性を浮き彫りにします。

リーダーは、従業員に生成AIを活用して働き方を再発明できるよう力を与える責任があります。つまり、明日の仕事を担う人材を今日探し、思慮深いリスクテイクに報い、生成AIを自信と責任を持って探求するために必要なリソースとトレーニングを従業員に提供することです。

生成AIが人に取って代わることはありませんが、生成AIを使う人は使わない人に取って代わるでしょう