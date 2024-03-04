テクノロジー分野に携わっている方なら、（あるいはデジタル・テクノロジーに依存するビジネスに携わっているのであれば）、5Gの話題を聞いたことがあるでしょう。最新の高速セルラー・ネットワーク規格は、私たちが知っているワイヤレス接続を変革し、デジタル・トランスフォーメーションの新時代を迎えようとしています。
ただし、他の新しいテクノロジーと同様に、始める前に一歩下がって長所と短所を検討するのが賢明です。この記事では、5Gネットワークの利点と欠点をいくつか見ていき、ビジネスについて情報に基づいた意思決定を行えるようにします。
5G（第5世代モバイル・テクノロジー）は、携帯電話ネットワークの新しい規格です。2019年にモバイル電話会社によって初めてリリースされたこの方式は、前身である3G、4G、4G LTEネットワークのようなデータ伝送に無線周波数を利用しています。ただし、レイテンシーと帯域幅の改善によって5Gには、超高速ダウンロードとアップロードの速度、接続性の向上、信頼性の向上など、あるメリットが得られます。
市場に登場してからの4年間で、5Gは人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）、機械学習（ML）に匹敵する規模の変革が可能な破壊的技術として広く称賛されています。モバイル・ブロードバンド・テクノロジーの拡大に伴い、毎日生成されるデータの量は指数関数的に増加しており、3Gおよび4Gネットワーク・インフラストラクチャーではまったく処理できないほどになっています。5Gが登場しました。ダウンロードとアップロードが高速で、帯域幅が広いため、はるかに大量のデータを処理できます。
5Gネットワークと3G/4Gネットワークには、速度やアップロード/ダウンロード時間の高速化に加えて、注目に値する重要な違いが他にもいくつかあります。
5Gは、従来の送信機よりも小さな送信機を使用しているため、建物、木々、その他の安全な場所に個別に配置することができます。無線ネットワークの接続に依存するセル（「スモール・セル」）も、5Gネットワークでは小さくなり、実行に必要な電力は少なくて済みます。
5GのMCS（Modulation and Coding Scheme）（Wi-Fiデバイスからデータを送信するための回路）は、4Gや3Gで使用されるMCSよりも優れています。その成果は、ネットワークのエラー頻度を測定するために使用されるブロックエラーレート（BER）は非常に低くなります。5Gネットワークでは、BERが一定のレベルまで上がると、送信機はエラー率が低下するまで接続速度を下げます。基本的に、5Gネットワークはリアルタイムで速度と精度を兼ね備えているため、BERは常にゼロに近づきます。
5Gネットワークは、以前のネットワークよりもはるかに広範囲の帯域幅を利用できます。5Gが利用できる参考情報のスペクトルをサブ3GHzから100GHz、さらに高くすることによって、より低い周波数と高い周波数の両方を含めることができます。これにより、ネットワーク全体のキャパシティーとスループットが拡大し、より広範囲の帯域幅で機能できるようになり、一度にサポートできるデバイスの数が増加しています。
5Gは低遅延（ネットワーク上のある地点から別の地点へデータが移動するのにかかる時間）により、ファイルのダウンロードやクラウドとの対話などのアクティビティーを4Gまたは3Gネットワークの10倍高速に行うことができます。4Gネットワークでは約200ミリ秒のレイテンシーが実現しますが、5Gネットワークでは通常1ミリ秒という低レイテンシーが実現します。
他の新しいテクノロジーと同様に、5Gについて注意すべき理由は興奮する理由と同じくらい多くあります。消費者と企業の両方がAIを心から推進するのを妨げるいくつかの懸念を見てみましょう
5Gのアルゴリズムは以前のものよりもさらに包括的ですが、ユーザーは依然としてサイバー攻撃に対して脆弱です。懸念されているのは暗号化です。5Gネットワーク上のアプリは暗号化されていますが、5G NR規格ではエンドツーエンドの暗号化がないため、特定の種類の攻撃に対して脆弱になっています。
ネットワーク・スライシングは5Gネットワークの主要な機能ですが、常に警戒が必要な領域でもあります。特定の機能のために仮想ネットワークを作成すると、5Gソフトウェアはハッカー、マルウェア、その他の潜在的な侵害にさらされることになります。侵害が発生すると、マルウェアやスパイウェアが通信事業者のインフラストラクチャーやネットワーク・デバイス全体に拡散する可能性があり、企業全体に問題を引き起こします。
サービスと機能を5Gネットワークに動きするには、企業は設備を5G互換性のあるものにアップグレードするのに必要なコストと時間を比較検討する必要があります。これには、時間も費用もかかる可能性があります。通常、一定期間にわたって3Gまたは4Gネットワークに依存してきた企業は、すでに設備に多額の投資を行っています。それを置き換えることや、新しいインフラストラクチャーをデプロイ・保守できるように従業員のスキルを向上させることは、大きな障害となります。
テクノロジーの世界的な展開により、多くの大都市圏で5Gのカバー範囲が広がりました。ただし、5Gはまだどこにでもあるわけではなく、長期にわたって続くわけではないことに注意することが重要です。例えば、多くの遠隔地では5G接続がなかったり、通信範囲が限られたりしています。企業は5Gにアップグレードする前に、5Gの使用を予定している場所（特に田舎で事業を展開している場合）を検討し、5Gのカバレッジがあることを確認する必要があります。
5G信号が移動する高周波周波数電波は、建物や樹木などの一般的な物体によって簡単にブロックされるため、波が進むにつれてシームレスなルートを確保することが問題となる場合があります。工場やオフィスには特有の課題があり、5Gネットワークに適した方法で施設を再設計する企業もあります。
5Gネットワークは、セルと呼ばれる地理的セクションに分割されます。これらのセル内では、スマートフォン、タブレット、コンピューターなどの無線デバイスが、基地局とアンテナの間で電波を送信することでインターネットまたは電話網に接続します。5Gネットワークの基盤となるテクノロジーは3Gまたは4Gネットワークと同じですが、ダウンロード速度ははるかに高速です。一部の5Gネットワークのダウンロード速度は、ネットワーク上にデバイスが少数の場合、10ギガビット/秒（Gbps）にも達します。
5Gテクノロジーがより多くの顧客に提供され、それをサポートするアプリケーションの数が増え続けるにつれて、電気通信会社やインターネット・サービス・プロバイダー（ISP）での人気も高まることが予想されます。例えば北米では、家庭用インターネットで最も人気のあるISP、ベライゾン、グーグル、AT&Tがすでに採用しており、2億以上の家庭が加入している。
5Gテクノロジーを際立たせる3つの主要な機能：
ここでは、これらの各分野を詳しく見て、それぞれの分野が5Gに特有である理由、そしてテクノロジーの機能にどのように役立つかを見ていきます。
セルラー・ネットワークの5G NR（New Radio）規格は、5Gモバイル・ネットワークのために特別に構築された新しい無線アクセス技術（RAT）仕様です。2018年、第3世代パートナーシップ・プロジェクト（3FPP）は、5Gネットワーク上でのデバイスやアプリケーションの開発を導くモバイル・ネットワークの新しい世界標準を開発することに着手しました。現在、5Gデバイスを活用または設計したいセルラー・ネットワークやメーカーは、準拠するために5G NR規格に従う必要があるだけでなく、5Gの拡張が容易になり、可能性が高まっています。エリクソンの最近のレポート（ibm.com外部へのリンク）によると、2023年末までに世界中のネットワークの45％が5Gに対応し、その数は2023年末までに85％に増加すると予測されています。
5Gネットワークでは、事業者は同じインフラストラクチャー上に複数の独立した仮想ネットワークをデプロイすることで、多数のビジネス・アプリケーションを利用できるようになり、ユーザーは現在よりもさらに複雑なタスクをリモートで実行できるようになります。例えば、ワイヤレス機能をユースケースまたはビジネス・モデルごとに分割したい企業は、5Gネットワーク上に「コレクション」を形成できます。コレクションにより、そのネットワーク上のユーザーは、選択したモバイル・デバイスで、前世代のワイヤレス・テクノロジーでは可能だったよりも信頼性が高く一貫したエクスペリエンスを得ることができます。
5Gテクノロジーにより、ユーザーは、安全なアクセス、品質管理の改善、モビリティーの向上など、強化されたパーソナライゼーションの主要な機能を備えたプライベート・ネットワークを作成できます。これらの主要な機能により、プライベート5Gは、5Gのすべての能力および主要な機能を持つが、ビジネスにセキュリティー・レイヤーも追加したいと考えるグローバル企業の間で急速に人気が高まっています。プライベート5Gネットワークを使用すると、企業はどのパブリック・ネットワークよりも機密性が高く、安全で効率的な環境で、複数のデバイス、サービス、アプリケーションを管理できます。
5Gについて考慮すべき長所と短所、および新しいテクノロジーがどのように機能するかについて全体像を把握したので、それが実際にどのように適用されているかを見てみましょう。
