5Gネットワークと3G/4Gネットワークには、速度やアップロード/ダウンロード時間の高速化に加えて、注目に値する重要な違いが他にもいくつかあります。

物理的フットプリントの縮小

5Gは、従来の送信機よりも小さな送信機を使用しているため、建物、木々、その他の安全な場所に個別に配置することができます。無線ネットワークの接続に依存するセル（「スモール・セル」）も、5Gネットワークでは小さくなり、実行に必要な電力は少なくて済みます。

エラー率の低減

5GのMCS（Modulation and Coding Scheme）（Wi-Fiデバイスからデータを送信するための回路）は、4Gや3Gで使用されるMCSよりも優れています。その成果は、ネットワークのエラー頻度を測定するために使用されるブロックエラーレート（BER）は非常に低くなります。5Gネットワークでは、BERが一定のレベルまで上がると、送信機はエラー率が低下するまで接続速度を下げます。基本的に、5Gネットワークはリアルタイムで速度と精度を兼ね備えているため、BERは常にゼロに近づきます。

帯域幅の改善

5Gネットワークは、以前のネットワークよりもはるかに広範囲の帯域幅を利用できます。5Gが利用できる参考情報のスペクトルをサブ3GHzから100GHz、さらに高くすることによって、より低い周波数と高い周波数の両方を含めることができます。これにより、ネットワーク全体のキャパシティーとスループットが拡大し、より広範囲の帯域幅で機能できるようになり、一度にサポートできるデバイスの数が増加しています。

低レイテンシー

5Gは低遅延（ネットワーク上のある地点から別の地点へデータが移動するのにかかる時間）により、ファイルのダウンロードやクラウドとの対話などのアクティビティーを4Gまたは3Gネットワークの10倍高速に行うことができます。4Gネットワークでは約200ミリ秒のレイテンシーが実現しますが、5Gネットワークでは通常1ミリ秒という低レイテンシーが実現します。