生成AIはまだ初期段階にありますが、生産性、製品品質、効率、作業者の安全性、規制遵守といった、製造業者にとって最も重要な分野において強力な最適化機能を製造業者に提供できます。生成AIは他のAIモデルと連携して、画像を拡張してコンピューター・ビジョン・モデルの品質評価を改善するなど、精度とパフォーマンスを向上させることができます。生成AIを使用すると、「誤読」が減り、全体的にアセスメントの品質が向上します。
ここでは、IBMが提供する専門家のソリューションが、実際にクライアントが生成AIを将来のオペレーション計画に組み込むのに役立っている5つの具体的な方法を見ていきます。
作業者のトレーニングは安全で効率的な製造環境を構築する上で重要な要素ですが、管理者にとっては時間のかかる作業です。生成AIは、特定のイベントのメモや適切な完了の検証など、動画を見て作業者のトレーニング手順を追跡することができます。続いて生成AIは、管理者がイベントを確認するためのタイムスタンプなどの結果を要約できるため、全員の時間を節約できます。規制の厳しい業種・業務では、証明書を超える「証拠」があれば、労働力の準備とオペレーションが改善されます。初期のテストでは、生成AIによってトレーニング時間を約30%短縮し、トレーニングの完了と認定を25%促進できることが示唆されています。
標準作業手順（SOP）にアクセスする作業者は、特に3,000を超えるようなSOPがある複雑なプラントでは、大量の質問をすることがよくあります。生成AIによる視覚的および聴覚的なサポートにより迅速に回答を得ると、運用効率が約 15% 向上し、エンドユーザーの問題解決率が 90% も向上します。業務手順の照会と確認ができるため、他の作業員が費やす時間が短縮され、若手スタッフの自信が高まり、手順への遵守状況が全体的に向上します。
一部の業種・業務では、セットアップと立ち上げが非常に複雑なタスクになることがあり、正しく行わなければ、重大な経済的影響につながる可能性があります。一例として、バイオ医薬品製造におけるライン・クリアランスの設定が挙げられます。適切に実行されたライン・クリアランスは、高価値の医薬品バッチを販売できるか、またはコストのかかる廃棄処分になるかの違いを意味します。生成AIはビデオを確認して、製造ラインのセットアップを自動で検証し、適切な生産実行セットアップをチェックしてクリアランスを完了できます。ビデオやコンピューター・ビジョンと組み合わせることで、生成AIは作業者の手作業によるチェックを積極的に強化し、やり直しを大幅に減らし、セットアップ・エラーを約75％も削減します。
多くの業種・業務がすでにAIやコンピューター・ビジョンを使用して品質チェックを行っています。生成AIは、品質保証のためにレビューされる画像の忠実度を向上させることができます。緩和ストラテジーに基づき欠陥を特定し要約することで、ファーストパス全体の品質を向上させることができ、他の方法と比べて品質エラー検知率が80％向上する可能性があります。作業員が製造設定を迅速に調整して品質問題を排除できるようにすることで、その後の品質問題の数を大幅に減らし、スループットを向上させ、市場での評価を高めることができます。
規制に関する罰金は冗談では済まなく、メーカーに毎年数百万ドルの損害が発生する可能性があります。そして、より多くの国または地域が規制機関を設立し、規制を発出する中、グローバル企業は絶えず変化する複雑な環境に直面しています。現在のプロセスやポリシーを規制データベースと照らし合わせて必要な更新をチェックできる機能により、コンプライアンスが高まり、罰金が軽減され、見落とされた要件に対する潜在的な世間一般の非難を回避できます。生成AIは、リアルタイムのテキストと音声クエリーで規制当局にアクセスし、エンド・ユーザーを支援することで、罰金を25％削減し、コンプライアンスを60％改善できます。
今こそ、生成AIを最大限に活用するときです。 IBM Consultingの専門家は、最先端のAIソリューションとオートメーションを迅速かつ確実に設計し、ビジネス全体に拡大できるよう支援します。
