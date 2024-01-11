生成AIはまだ初期段階にありますが、生産性、製品品質、効率、作業者の安全性、規制遵守といった、製造業者にとって最も重要な分野において強力な最適化機能を製造業者に提供できます。生成AIは他のAIモデルと連携して、画像を拡張してコンピューター・ビジョン・モデルの品質評価を改善するなど、精度とパフォーマンスを向上させることができます。生成AIを使用すると、「誤読」が減り、全体的にアセスメントの品質が向上します。

ここでは、IBMが提供する専門家のソリューションが、実際にクライアントが生成AIを将来のオペレーション計画に組み込むのに役立っている5つの具体的な方法を見ていきます。