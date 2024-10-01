成功するイノベーション・チームを確立するための5つのヒント

組織が生成AIなどの新興テクノロジーの導入を検討する中、新たなテクノロジーを活用して価値を生み出すという中核的な目的を持つチームを確立することがますます重要になっています。イノベーション・チームは、新しいアイデア、製品、プロセスの開発を推進し、成長と競争上の優位性を促進します。このようなチームは、創造的な問題解決と将来のトレンドに焦点を当てることで、企業が常に最新の状態を維持し、変化する市場状況に適応できるよう支援します。しかし、企業のイノベーションの95%以上が失敗に終わっています。では、成功するイノベーション・チームを確立するにはどうすればよいのでしょうか。
イノベーション・チームは、研究と開発、教育とプロジェクトの実施など、複数の異なる目標を達成する必要があるため、企業内でもユニークな存在です。成熟した方法でインパクトを与えることができると同時に、新しいものをテストする柔軟性も求められます。イノベーションのためのIBM Garage™メソドロジーを青写真として使用し、ユニークなチーム構造、ビジネス部門との連携、イノベーションに特化したプロセスという3つの基本要素によって、イノベーション・チームの成功を実現することができます。
イノベーション・チームは、さまざまな目標の変化をサポートするように編成されていることが多く、そのためには柔軟で多様なチーム構造が求められます。多くの場合、イノベーション・チームは研究開発と実装の両方の機能を果たす任務を負っており、それぞれに独自の責任とワークフローがあります。このアプローチでは、個別の機能別グループと独自のサポート・チームが必要であり、各チームは次の目標に向けてそれぞれ取り組みます。
これらの明確な構造により、イノベーション・チームは新しいアイデアを探求すると同時に、それらを効果的に市場に投入することができます。
イノベーション・チームは、２つの核となる機能（実行と研究開発）に加えて、教育と有効化の取り組みにも取り組み、ビジネス部門と密接に連携する必要があります。ハッカソンなどの計画的なイベントや教育ツールの作成は、イノベーションと組織変革の文化を育むために不可欠です。これらの取り組みには、有効化が適切で影響力のあるものであることを保証するために、研究開発機能と実行機能の間の調整が必要であり、さらにビジネス上の利害関係者との協力も必要です。イノベーション・チームが成長するにつれて、スケーラブルな構造とプロセスの必要性がより重要になり、有効性を損なうことなくチームの探索的側面と実現的側面の両方を確実に拡張できるようになります。この二重機能アプローチにより、イノベーション・チームは市場の需要と社内の成長機会の両方に対応し続けることができます。
ビジネス部門と効果的に連携するには、イノベーション・チームなどの中心機能が戦略的方向性とベスト・プラクティスを設定する、明確に定義された運用モデルが必要です。このモデルにより、確立されたガイドラインに従いながら、ビジネスの他部門が独立して運営できるようになります。ガバナンスは、基準を設定し、組織の目標との整合性を確保し、部門全体で価値をオーケストレーションすることにより、このコラボレーションにおいて重要な役割を果たします。ガバナンス・チームやPMOチームは、段階的なゲーティングを導入して進捗状況を監視し、リスクを管理すると同時に、会社の戦略目標に沿った取り組みにリソースが確実に割り当てられるように資金を監督できます。この構造化された柔軟なアプローチは、イノベーションを促進し、効率性を高め、組織全体の一貫性を維持します。
IBM Garage™は、共創、共同実行、共同運用の3つのステップが、構造化されたコラボレーションを通じてイノベーションと価値を推進する方法を示しています。「私たちの方法」セクションで、IBM Garageメソドロジーの活用方法を詳しくご覧ください。
イノベーション・チームは潜在的な機会に無限に直面することが多いため、業務を受け入れるためのフレームワークを確立することが極めて重要です。この構造化されたアプローチにより、インバウンド・リクエストの効率的かつ効果的な管理が可能になり、チームは変化する優先事項に対応するために必要な柔軟性を維持しながら、最も有望な取り組みに集中できるようになります。
受け入れプロセスには、新しいアイデアの提出、Tシャツサイズ見積もり、優先順位付け、製品開発、市場投入活動、発売に至るまで、多岐にわたります。このプロセスは、製品、法務、マーケティング、財務など、企業全体の関連する部門のビジネス・リーダーを網羅する適切なガバナンス構造と組み合わせなければなりません。特定されたステージ・ゲートでは、管理機関によるレビューを行い、前進するための承認を得ます。イノベーション・チームは、体系的な方法で需要を受け入れることで、研究開発チームと実行チームの間のスムーズな流れを確保し、不一致のリスクを最小限に抑え、成功の可能性を最大限に高めることができます。このフレームワークは、イノベーション・チームがビジネスと関わる幅広いタッチポイントを考えると、会社の全体的なストラテジーと目標に沿ったプロジェクトの優先順位を付けることができるため、特に重要です。
迅速に失敗し、迅速に反復することは、イノベーション・プロセスの重要な要素です。上記の画像から明らかなように、Garageメソドロジーは、価値を提供するために迅速かつ頻繁な反復に依存しています。イノベーション・チームは、オープンで率直なコミュニケーションを促す、強力なコラボレーションとフィードバックの文化を育む必要があります。これを達成するには、リーダーは次のプロセスをチーム内で標準にする必要があります。
心理的な安全性とフィードバックを優先することで、イノベーション・チームは失敗を価値ある学習体験に変え、時間の経過とともに成長と改善を促進できます。
IBM Garageフレームワークは、企業が革新的なアイデアを生み出すことを可能にし、そのアイデアをより迅速に価値に変えるためのプラクティスとテクノロジーをお客様に提供します。IBM Garageは、お客様が革新的なアイデアを10倍以上生み出し、67%早く成果を達成できるよう支援してきました。Garageのプラクティスと、Garageがイノベーションを促進する手法についての詳細はこちらをご覧ください。
