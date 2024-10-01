成功するイノベーション・チームを確立するための5つのヒント

イノベーション・チームは潜在的な機会に無限に直面することが多いため、業務を受け入れるためのフレームワークを確立することが極めて重要です。この構造化されたアプローチにより、インバウンド・リクエストの効率的かつ効果的な管理が可能になり、チームは変化する優先事項に対応するために必要な柔軟性を維持しながら、最も有望な取り組みに集中できるようになります。

受け入れプロセスには、新しいアイデアの提出、Tシャツサイズ見積もり、優先順位付け、製品開発、市場投入活動、発売に至るまで、多岐にわたります。このプロセスは、製品、法務、マーケティング、財務など、企業全体の関連する部門のビジネス・リーダーを網羅する適切なガバナンス構造と組み合わせなければなりません。特定されたステージ・ゲートでは、管理機関によるレビューを行い、前進するための承認を得ます。イノベーション・チームは、体系的な方法で需要を受け入れることで、研究開発チームと実行チームの間のスムーズな流れを確保し、不一致のリスクを最小限に抑え、成功の可能性を最大限に高めることができます。このフレームワークは、イノベーション・チームがビジネスと関わる幅広いタッチポイントを考えると、会社の全体的なストラテジーと目標に沿ったプロジェクトの優先順位を付けることができるため、特に重要です。