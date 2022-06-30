データ戦略を正しく行うための 5 つの推奨事項

データを使用して何ができ、何をすべきか、それらの目標をどのように達成するか、データ戦略がビジネス目標と一致しているかどうかをどのように確認するかについて検討することに新たな関心が集まっています。テクノロジー、クラウド、分析の驚くべき進化、そしてそれがデータ利用に何を意味するかは急速に変化するため、データ戦略と関連プロセスを頻繁に再検討しないと簡単に後れを取ってしまいます。
マルチクラウド、マルチデータからマルチプロセス、マルチテクノロジーに至るまで、私たちはあらゆるものが混在するランドスケープの中に住んでいます。幸いなことに、今日のデータ管理アプローチは、場所やデータ パターンなどの従来の制約によって制限されません。適切なデータ戦略とアーキテクチャにより、ユーザーはセルフサービス方式で、オンプレミス、パブリック クラウド、エッジなど、さまざまな場所にあるさまざまな種類のデータにアクセスできます。機械学習、人工知能、IoT（モノのインターネット）などのテクノロジーにより得られる洞察は、特に組織のプロセスやワークフローに組み込むと、より高度で価値のあるものになります。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
過去数年間でエコシステムが変革し、同時にデータに基づいて成果を向上させる機会が増加するにつれて、いくつかの主な要因が、データ戦略についてどのように検討するべきかに大きな変化をもたらしました。
データ戦略を正しく行うことに関しては、私は成功するビジネス モデルの基本原則のいくつか (拡張性、費用対効果、変化に対する柔軟性) を適用し、これらの概念をテクノロジー、プロセス、組織に拡張することを好みます。これらの要素が欠如しているデータ戦略を持った組織は、多くの場合、データの潜在的な価値のごく一部しか取得できず、大きなメリットがないままコストが増加する可能性さえあります。
データを企業資産として認識することや、多機能チームによるデータ駆動型文化への移行など、従来のデータ脅威に関する考慮事項に加えて、マルチエブリシングランドスケープを活用したデータ脅威に関する 5 つの推奨事項を以下に示します。
新しいデータおよび分析ランドスケープでは、データ戦略の核となる原則は同じですが、「方法」が劇的に変化しており、最も成功した組織は、データ戦略を再検討する際の変化に最も適応できます。今日、データ・ファブリックやデータ メッシュなどのアプローチとアーキテクチャ パターンは、ハイブリッド・マルチ クラウドなどのテクノロジーやプラットフォームの実現を通じて、ますます重要な役割を果たしています。将来を見据え、新しいマルチエブリシング ランドスケープで提示される機会に基づいてデータ戦略を見直し、変化に備えましょう。
データ戦略の設計方法について詳しくは、「The Data Differentiator（データの差別化要因）」をご覧ください。
IBMのデータおよび分析ソリューションの詳細については、こちらの「データおよびAI駆動型分析」のページをご覧ください。
IBMは、2024年Gartner® Magic Quadrant™のデータ統合ツール部門で、19年連続でリーダーに選出されました。
データ・アクセスを簡素化し、データ・ガバナンスを自動化します。ワークロードのコスト最適化やAIと分析の拡張、場所を問わないあらゆるデータへのアクセスなど、データレイクハウス戦略をデータ・アーキテクチャーに統合するメリットをご覧ください。
データ・サイロを排除し、複雑さを軽減し、データ品質を向上させることで、卓越した顧客体験と従業員体験を実現するデータ・ストラテジーを設計します。
watsonx.dataを使用すると、オープンでハイブリッド、かつ管理されたデータ・ストアを通じて、データがどこに保存されていても、すべてのデータを使用して分析とAIを拡張できます。
IBMコンサルティングと連携することで、企業データの価値を引き出し、ビジネス上の優位性をもたらす洞察を活用した組織を構築します。
データ・サイロを排除し、複雑さを軽減し、データ品質を向上させることで、卓越した顧客体験と従業員体験を実現するデータ・ストラテジーを設計します。