データ戦略を正しく行うための 5 つの推奨事項

データ戦略を正しく行うことに関しては、私は成功するビジネス モデルの基本原則のいくつか (拡張性、費用対効果、変化に対する柔軟性) を適用し、これらの概念をテクノロジー、プロセス、組織に拡張することを好みます。これらの要素が欠如しているデータ戦略を持った組織は、多くの場合、データの潜在的な価値のごく一部しか取得できず、大きなメリットがないままコストが増加する可能性さえあります。

データを企業資産として認識することや、多機能チームによるデータ駆動型文化への移行など、従来のデータ脅威に関する考慮事項に加えて、マルチエブリシングランドスケープを活用したデータ脅威に関する 5 つの推奨事項を以下に示します。

データ資産とアクセラレータを最優先する：エンドツーエンドのデータ・ライフサイクル全体で、真の標準化、再利用、移植性、行動のスピード、リスク軽減を可能にする、データに関するプロセスと文化を開発します。ユースケースの開始から、資産の開発、デプロイメント、業務、拡張に至るまで、データ戦略は、完全に運用可能でスケーラブルなソリューションを可能にするために、適切なテクノロジーとプラットフォームによってサポートされる必要があります。 真のエンタープライズ中心の運用モデルを確立する：組織のビジネス目標とパートナーシップ・エコシステムに完全に沿った適切な運用モデルを持つことは重要です。そのためには、組織の強みと弱みを深く理解する必要があります。ベスト・プラクティスを受け入れつつ、アカデミックなアプローチからは距離を置きましょう。大局的に考えながらも、現実的で実行可能な計画に優先順位を付けて明確にし、その過程で適切なパートナーシップ・モデルを確立しましょう。とはいえ、アジャイル手法はできるだけ早く採用し、拡張することが大切です。 データガバナンスの範囲とアプローチを再検討する：このマルチ・ランドスケープにおいて、データ品質、メタデータ、データ・カタログ、セルフサービス・データ・アクセス、セキュリティ、コンプライアンスを全社的なデータと分析のライフサイクルで管理するために、データ・ガバナンスの機能、プロセス、テクノロジーを常に見直す必要があります。データガバナンスを拡張し、機械学習やAIを活用したデータや洞察の透明性を高め、バイアスを排除し、説明可能性を確保することで、データに対する信頼を醸成しましょう。 基本を失わないこと：業績を向上させるためには、持続可能な方法でデータを活用し、スケーラブルで費用対効果、適応性、再現性があり、短期的・長期的な成果をもたらすプロジェクトを優先することです。どのような場合でも、データ・ストラテジーはビジネスの目標やストラテジーと緊密に連携し、強固で管理対象データ・アーキテクチャーの上に構築されている必要があります。あらゆる意味合いを考慮せずに、驚くべき成果を期待して高度な分析や AI のユースケースにすぐに飛びつきたくなるかもしれません。しかし、IA がなければ AI は存在しないことを忘れないでください。 「見せて伝える」：実証済みのエクスペリエンス、新しいテクノロジー、既存の資産を可能な限り活用し、成果をすばやく示すことを忘れないでください。ハイブリッド・マルチクラウド環境が提供する機能と、IBM Garageなどの革新的な共創および促進の手法を利用すると、データのストラテジーを設計、実装、進化させ、継続的にビジネス成果を実現するためのツールが得られます。これにより具体的な成果を示し、導入を促進し、大規模に運用することで、リスクを軽減し、データ駆動型の文化への移行を加速できます。

新しいデータおよび分析ランドスケープでは、データ戦略の核となる原則は同じですが、「方法」が劇的に変化しており、最も成功した組織は、データ戦略を再検討する際の変化に最も適応できます。今日、データ・ファブリックやデータ メッシュなどのアプローチとアーキテクチャ パターンは、ハイブリッド・マルチ クラウドなどのテクノロジーやプラットフォームの実現を通じて、ますます重要な役割を果たしています。将来を見据え、新しいマルチエブリシング ランドスケープで提示される機会に基づいてデータ戦略を見直し、変化に備えましょう。

データ戦略の設計方法について詳しくは、「The Data Differentiator（データの差別化要因）」をご覧ください。

IBMのデータおよび分析ソリューションの詳細については、こちらの「データおよびAI駆動型分析」のページをご覧ください。