公的機関にとって、セキュリティーは最優先事項です。幸いなことに、AWSはセキュリティー機能（セキュリティー・ガードレール）をAI製品に組み込んでいます。たとえば、生成AIアプリケーションの構築に使用されているBedrock社は、モデルのトレーニングに決して顧客データを使用しません。



その代わりに、個々の機関は独自のデータとモデルを安全に管理し、独自のデータを使用してモデルをトレーニングします。当社では、AWS参考情報を使用することで、データ・セキュリティーのリスクを最小限に抑えながら、政府機関がコンプライアンスのニーズに効率的に対応できるようにしています。

IBMとAWSのパートナーシップでは、FedRAMPに準拠し、高インパクトレベルのJoint Authorization Board Provisional Authority-to-Operate (JAB P-ATO) および複数のAgency Authorizations (A-ATO) を提供するAWS GovCloudによるコンプライアンスおよびセキュリティ上の利点を利用しています。また、GovCloud 内ではより厳格なデータ保存要件もサポートしています。

安全なAI実装には、データ品質の維持が不可欠です。IBM® InfoSphere® Information Server for Data Qualityでは、特に機関のエンタープライズ・リソース・プランニング・システムにおけるデータのクレンジングと分類にNLPを使用しています。