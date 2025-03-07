民間企業に続き、連邦政府も人工知能（AI）の変革的な力を取り入れ始めています。2023年12月の時点で、米国会計検査院（GAO） は、20組の連邦政府機関にわたる、現行および計画中のAIユースケースを約1200件も報告しています。
行政管理予算局のAIインテリジェンス実践コミュニティには、すでに100を超える官公庁・自治体機関から12,000人のメンバーが集まっています。
AIが定着していく中、IBMは、この新しいテクノロジーの実装方法を各機関が理解できるようにする支援し、官公庁・自治体との連携における豊富な経験を継続的に積み重ねています。当社のAIへの取り組みの基盤には、Amazon Web Services（AWS）とのパートナーシップがあり、これにより、AWSテクノロジー・スタック上に構築された革新的なAIソリューションを実現しています。
IBMとAWSは連携し、連邦政府機関がAI実装の複雑さを乗り越え、PoC（概念実証）から完全運用システムに至るまでの機会領域を特定できるよう支援しながら、厳格なセキュリティとデータ・ガバナンスの要件へのコンプライアンスの確保を支援しています。
連邦政府機関がAIを実装する際には、以下の5つの重要な質問が指針となります。
多くの官公庁・自治体は、当然のことながら、AIの導入に対して慎重なアプローチをとることがよくあります。新しいテクノロジーの導入にはリスクが伴うため、AIは強力なツールであるものの、慎重に取り扱う必要があります。
開始するには、意思決定プロセスを加速するために情報を統合することに重点を置いたバックエンド プロセスから始めるのがよいでしょう。最初のステップとして、組織内でバックログが最も大きいワークフローを探すよう助言しています。ミッションクリティカルな作業における最大の障害は何か？多くの場合はこうした疑問を持つことから、AIの導入は始まります。
そこからコア・ビジネスのプロセスを特定し、ワークフローの大幅な効率化に役立つAIソリューションを開発します。
官公庁・自治体によるAI導入の検討が始まってから間もないものの、すでに独特のユースケースが出現しています。プロセスの合理化を検討している機関が検討すべき、4つの強力なAIユースケースを以下に紹介します。
POCを追求し、AIテクノロジーの実験的採用に前向きであることは良いスタート地点となります。しかし、多くの機関では、取り組みが停滞すると、この段階で行き詰まってしまいます。これは、すでに日常業務の中でその可能性を認識しているスタッフにも悪影響を与える可能性があります。
IBMは、包括的なロードマップを作成することで、政府機関がパイロット段階からさらに前進できるよう支援します。これらのロードマップでは、必要なテクノロジー・スタック（インフラストラクチャーやサードパーティー・ソフトウェアを含む）、コストの見積もり、および大規模な展開のためのデプロイメントに関するガイダンスが考慮されます。
私たちは、政府機関と協力して、運用上の責任、AIモデルのサポート、継続的な監視と保守、戦略を含む最終的な運用モデルを決定します。
公的機関にとって、セキュリティーは最優先事項です。幸いなことに、AWSはセキュリティー機能（セキュリティー・ガードレール）をAI製品に組み込んでいます。たとえば、生成AIアプリケーションの構築に使用されているBedrock社は、モデルのトレーニングに決して顧客データを使用しません。
その代わりに、個々の機関は独自のデータとモデルを安全に管理し、独自のデータを使用してモデルをトレーニングします。当社では、AWS参考情報を使用することで、データ・セキュリティーのリスクを最小限に抑えながら、政府機関がコンプライアンスのニーズに効率的に対応できるようにしています。
IBMとAWSのパートナーシップでは、FedRAMPに準拠し、高インパクトレベルのJoint Authorization Board Provisional Authority-to-Operate (JAB P-ATO) および複数のAgency Authorizations (A-ATO) を提供するAWS GovCloudによるコンプライアンスおよびセキュリティ上の利点を利用しています。また、GovCloud 内ではより厳格なデータ保存要件もサポートしています。
安全なAI実装には、データ品質の維持が不可欠です。IBM® InfoSphere® Information Server for Data Qualityでは、特に機関のエンタープライズ・リソース・プランニング・システムにおけるデータのクレンジングと分類にNLPを使用しています。
IBMと提携する機関は、さまざまな成熟度に対応する3つのAWS生成AIテクノロジー・スタックを利用できます。
IBMはまた、AWSのGP2ノードを処理に使用するIBM watsonx™のAIおよびデータ・プラットフォームも提供している。IBMのwatsonxプラットフォームは、AWSでフルマネージド・ソリューションとしてプロビジョニングでき、以下のコンポーネントで構成されています。
IBMとAWSとの緊密な連携によるメリットの1つは、watsonxによってIBM® Db2、AWS S3、Auroraデータベースなどのデータソースを統合できることです。さまざまなソースからデータにアクセスすることで、コストや複雑さを追加することなく、機関はより迅速に洞察を得ることができます。
IBM Db2は、AWSを通じてマネージドサービスとしても提供されています。AWSのNvidia GPUをアクセラレーテッド・コンピューティング・インスタンスにアクセスできるため、機関はDb2を使用して独自のLLMをトレーニングし、デプロイできます。
IBM Consulting® は、官公庁・自治体にサービスを提供してきた長い歴史を有しており、AWS 生成AIコンピテンシーを取得し、連邦政府に関する専門知識をさらに強化しています。AWSと提携し、当社は官公庁・自治体における一般的な課題に対処する革新的なAI駆動型ソリューションを開発し、各機関が安全かつ効率的にミッションを遂行できるよう支援しています。これらのプロアクティブなソリューションにより、機関の将来性を確保しながら、より迅速かつ優れた住民サービスが可能になります。
AIの投資対効果を高めるために、主要な分野で生成AIの活用を拡大することで、どのように革新的な新規ソリューションの構築、提供を支援し、変化をもたらすかを紹介します。
AI開発者向けの次世代エンタープライズ・スタジオであるIBM watsonx.aiを使用して、生成AI、基盤モデル、機械学習機能をトレーニング、検証、チューニング、導入しましょう。わずかなデータとわずかな時間でAIアプリケーションを構築できます。
業界をリードするIBMのAI専門知識とソリューション製品群を使用すれば、ビジネスにAIを活用できます。
AIの導入で重要なワークフローと業務を再構築し、エクスペリエンス、リアルタイムの意思決定とビジネス価値を最大化します。
AI開発ライフサイクル全体にわたる機能にワンストップでアクセスできます。使いやすいインターフェース、ワークフロー、業界標準のAPIやSDKを利用して、強力なAIソリューションを構築できます。