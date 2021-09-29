顧客や従業員の期待が高まるのは新しい現象ではありません。新たな期待は常に企業を変革し、新たな課題に取り組む原動力となり、成長と加速の新たな機会を生み出してきました。しかし、今日の世界はそれとは異なり、パンデミックによってさらに大きな岐路に立たされています。これに抗い、物事が以前の状態に戻ることを期待する企業に対しては容赦のない状況となっています。

しかし、前向きに挑戦を受け入れ、真のトランスフォーメーションに取り組む企業は、競争相手と一線を画し続けています。彼らは現代のモダン・ビジネス企業として台頭しつつあり、最も価値ある顧客、忠実な従業員、そして献身的なパートナーを引きつける最良の立場に立つことになります。

この新しいビジネス力学は、優先順位の変化、市場環境の絶え間ない変化、新興ビジネスモデルを生み出しており、IBMに年次レポート『The State of Salesforce』を再構想し、拡充する機会を提供しました。10回目の刊行を迎えた今年は、世界中のCレベルのリーダーがSalesforceとその拡大するポートフォリオをどのように捉えているかについて、またSalesforceがビジネス・リーダーシップへの現代的なアプローチをどのように可能にするかについて展望し、洞察を共有します。

The State of Salesforce：ビジネスの未来 2021-2022

以下、ビジネスの未来を形作る3つの新しいルールの概要を共有します。これらのルールは競争優位性の創出を導き、世界中の顧客や従業員の関与を促すものです。この概要が皆様のお役に立てば幸いです。また、ぜひレポート全文をお読みいただき、私たちの研究、専門家の意見、ガイダンスの詳細をご確認ください。