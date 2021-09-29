顧客や従業員の期待が高まるのは新しい現象ではありません。新たな期待は常に企業を変革し、新たな課題に取り組む原動力となり、成長と加速の新たな機会を生み出してきました。しかし、今日の世界はそれとは異なり、パンデミックによってさらに大きな岐路に立たされています。これに抗い、物事が以前の状態に戻ることを期待する企業に対しては容赦のない状況となっています。
しかし、前向きに挑戦を受け入れ、真のトランスフォーメーションに取り組む企業は、競争相手と一線を画し続けています。彼らは現代のモダン・ビジネス企業として台頭しつつあり、最も価値ある顧客、忠実な従業員、そして献身的なパートナーを引きつける最良の立場に立つことになります。
この新しいビジネス力学は、優先順位の変化、市場環境の絶え間ない変化、新興ビジネスモデルを生み出しており、IBMに年次レポート『The State of Salesforce』を再構想し、拡充する機会を提供しました。10回目の刊行を迎えた今年は、世界中のCレベルのリーダーがSalesforceとその拡大するポートフォリオをどのように捉えているかについて、またSalesforceがビジネス・リーダーシップへの現代的なアプローチをどのように可能にするかについて展望し、洞察を共有します。
The State of Salesforce：ビジネスの未来 2021-2022
以下、ビジネスの未来を形作る3つの新しいルールの概要を共有します。これらのルールは競争優位性の創出を導き、世界中の顧客や従業員の関与を促すものです。この概要が皆様のお役に立てば幸いです。また、ぜひレポート全文をお読みいただき、私たちの研究、専門家の意見、ガイダンスの詳細をご確認ください。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
現代の働き方は、文化の育成、つながりを育む方法、政策、テクノロジー、そしてもちろん世界クラスの人材など、いくつかの分野で構成されています。今日の従業員は、つながりやコラボレーションを促し、形成、構築する新しいテクノロジーによって、これまでとは違った働き方をしています。テクノロジーに精通した柔軟なデジタル労働力の構築は、2022年以降の企業にとって最大の課題であり、ビジネス上の機会であり続けるでしょう。ビジネスリーダーは、SalesforceやSlackのようなクラウド・ポートフォリオを採用して、よりスマートで直感的なシステムを設計し、ストラテジーや従業員支援の取り組みを拡大する必要があります。
Slackは、非常に会話的な方法で従業員のエンゲージメントを高め、従業員からのフィードバックを得る新たな機会を提供します。これは、仕事以外でのコミュニケーションに似ています。このような対話型で協働的なプラットフォームへの投資は、将来の労働力の重要な波であり、ダイナミックで多様な労働力を惹きつけ、定着させ、強化する企業の能力に大きな影響を与えると考えています。これにより、ビジネス、従業員、顧客を最も重要な情報やエクスペリエンスにつなげていくことができます
顧客チャネルへのAI投資は継続しており、従業員の協働やパーソナライゼーションへの新たな投資も進んでいます。AIとオートメーションにおいて将来的に最も急成長するのは「コラボレーション（協働）」の分野で、+81%増加しています。
–The State of Salesforce：ビジネスの未来に関する調査 2021年
一般的な意味でのワークフローとはプロセスです。これらは単に、ビジネスにおける物事の進め方です。しかし、インテリジェントなワークフローは予測可能で、自動化されており、アジャイルで透明性があります。そして、事業を拡大すればするほど、ビジネスはよりインテリジェントになります。現代の企業は、全社的なエクスペリエンスをシームレスで柔軟なものとするために、摩擦点を特定し、AIとビジネス・インテリジェンスを戦略的に適用して、ワークフロー全体をエンドツーエンドで評価する必要があります。
私たちが協力している多くのビジネスリーダーは、 テクノロジーを導入したワークフローに最も関心を示しています 。これは、今後数年間で最も重要な競争上の優位性の1つと見なしているためです。Salesforce のような堅牢で拡張性の高いプラットフォーム上のインテリジェントなワークフローに投資することで、顧客や従業員にとって有意義かつ継続的な価値が生まれ、エクスペリエンスが向上します。
Salesforceは単なるCRM以上の存在であり、より広範なトランスフォーメーションを可能にするコア・ビジネスのプロセスとつながったプラットフォームです。 80%以上の回答者は、SalesforceがAIとオートメーションの提供において重要だと考えています。
– The State of Salesforce：ビジネスの未来に関する調査、2021年
ビジネスの未来は、顧客にとって最大の価値をもたらすテクノロジー、アイデア、機能を連携させた同心円状のコミュニティー独自の価値にかかっています。これらのコミュニティーがつながると、エコシステムが拡大し、顧客価値が向上します。Salesforceはこのルールの非常に良い例であり、Trailhead、AppExchange、そしてより広いパートナー・ネットワークがすべて連携して、顧客に付加価値を生み出しています。
パンデミックで一夜にしてデジタル化を余儀なくされたため、Salesforceのエコシステムを活用して、新しいパートナーシップやビジネスモデルを採用した業種・業務の例は数多くあります。官公庁・自治体、医療従事者、小売業者は当時、有権者、患者、顧客にサービスを提供するための新しい方法を模索し、現在もそうであり続けています。イノベーション、スピード、柔軟性に対するビジネス要件は絶えず変化しているため、「現代ビジネス」は今後も、コミュニティとエコシステムの機能を活用して、エクスペリエンスを推進していきます。
市場の混乱により企業が適応を迫られる中、多くの企業がSalesforceプラットフォームを活用しています。 経営幹部（Cレベル）のリーダーの 10 人中 8 人は Salesforce がビジネスモデルを変革すると考えており、そのうちの半数は Salesforce が不可欠だと考えています。
—The State of Salesforce：ビジネスの未来に関する調査、2021 年
生成AIのコンピューティング・コストの原因を理解することで、CEOはより情報に基づいた投資判断を下して戦略的優先順位を設定し、イノベーションとトランスフォーメーションの費用対効果を高めることができます。
ビジネスとテクノロジーの変革を融合し、企業の俊敏性を引き出すことで、業務の進め方を刷新します。
AIを核とした人事の再構築とモダナイズにより、より優れたビジネス成果を実現し、従業員の可能性を最大限に引き出します。
コア・プロセス全体にデータ分析、AI、オートメーションを導入するエンド・ツー・エンドのサービスで、財務のパフォーマンスとビジネス価値を解き放ちます。