生成AIの導入は、もはや将来の憶測の問題ではありません。生成AIそれが提供する大きな可能性により、企業はすでに、オペレーションを合理化し、生産性を高め、これらのメリットを顧客に還元するためにAIを最大限に活用しています。
このトランスフォーメーションには新たな課題が伴います。クライアントがオンプレミスでAIの導入を開始する際には、まずデータセンターの準備が整っているかどうかを評価することから始めます。ITインフラストラクチャーのアップグレードには、適切な電力と冷却、大量のデータを処理するためのネットワークの準備、インフラストラクチャーの容量の最適化と拡張、保護対策の実施が必要です。これにより拡張性が実現するのです。IBM Institute for Business Value (IBM IBV)がオックスフォード・エコノミクスと共同で 34の国または地域、26の業種・業務のリーダー2,500人を対象に実施した調査のレポートによると、経営幹部（Cレベル）のテクノロジー・エグゼクティブの43% が、生成AIが登場したことでテクノロジー・インフラに対する懸念が過去6カ月で増大し、現在はテクノロジーの拡張のためのアップグレードに注力していると回答しています。
組織は、規制遵守、倫理的配慮、セキュリティー脅威に対処しながら、効率的なオペレーション、最小限のダウンタイム、IT要件への迅速な対応を確保するのに役立つ実装ストラテジーを確立する必要があります。このような技術的進化のメリットを活用するには、社内にAIの専門知識があり、この基盤となるインフラストラクチャーのライフサイクル全体を管理できる能力を持つキー・パートナーを持つことが重要です。
IBM Technology Lifecycle Services（TLS）は、デプロイメントから廃止までのインフラストラクチャー・サポートとサービスの一式を提供し、組織が可用性とレジリエンスを備えたITインフラストラクチャーを最適化できるよう支援します。IBM TLSは、IBM製品やさまざまな相手先ブランド製造業者（OEM）向けの高負荷のAIワークロードの需要に大規模に対応するため、グローバルなサプライチェーンとロジスティクスのフレームワークを使用して、データセンターのAI対応へのアップグレードを支援します。データセンターがAIワークロードを実行する際に直面する可能性のあるいくつかの主な課題と、IBM TLSがそれらに対処する方法を次に示します。
今日のデータセンターは、AIの採用と複数のベンダーのテクノロジーへの依存により、より複雑になっています。TechTarget Enterprise Strategy Groupのレポート「進化するAIインフラストラクチャ環境をナビゲートする」によると、組織の 30% がハイブリッドクラウド環境にAIをデプロイすることを期待しています。これは、近代化されたインフラストラクチャと効果的な接続の必要性を浮き彫りにしています。
運用のレジリエンスを維持するには、最新のインフラストラクチャーと積極的なリスク管理が必要ですが、さまざまな契約の監督や問題のトラブルシューティングは、社内IT部門のスタッフにとって困難でコストがかかるものです。IBM TLSは、IBM製品(IBM Z、Power、Storage)を展開・サポートするだけでなく、新しいAI互換のマルチベンダー技術を統合することで、クライアントの既存能力を強化しています。
大規模言語モデルは、大規模ネットワーク・クラスター構成内で大量の参考情報と並列動作する複数のコンピューターを必要とします。インフラストラクチャーのバックボーンとして、このネットワークは、GPU通信、ストレージ・アクセス、分散型AIタスクに特化した最適化を行い、高帯域幅、低遅延、スケーラブルなアーキテクチャーをサポートする必要があります。IDC「AI View」レポートによると、このネットワークは生成AIトレーニングのための最大のインフラ支出項目であり、44%の割合を占めています。IBM TLSは、世界中の専門チームと戦略的パートナーシップにより、レジリエンスと可用性に重点を置いた統合的かつ総合的なアプローチを提供することで、お客様にとってのワンストップショップとして、またデータセンターのインフラ（サーバー、ネットワーク、ストレージ、ソフトウェア）の調達、計画、デプロイ、サポート、最適化、リフレッシュを行うアドバイザーとして機能し、AI対応環境へのスムーズな移行を促進します。
AI がデータセンターにますます複雑なハードルをもたらした場合にそれらの問題に対処する際にも、AIの使用自体によって恩恵を受ける可能性があります。この変化の最前線でIBM TLSは、AIをツールとプロセスに統合してエージェントに力を与え、顧客エクスペリエンスを向上させます。IBM TLSがAIをどのように活用しているかをより詳しく知りたい方は、IBMインフラストラクチャTLSサポートサービス担当副社長のビナ・ホールマンのコメントをご覧ください。
GPU、ネットワーク、ストレージなどの複雑なコンポーネントに依存している生成AIシステムは、激しいワークロードによって故障率が高くなる可能性があり、処理および共有される膨大な量のデータによって脆弱性も高まる可能性があります。計画外のダウンタイムや潜在的なデータ侵害は企業にとってコストのかかるものですが、積極的なサポートは問題解決を迅速化し、問題が発生する前にそれを予測します。
IBM IBVの調査「 生成AIに関するCEOのガイド：プラットフォーム、データ、ガバナンス 」によると、回答者のほとんどは、データ・リネージュと来歴（61％）およびデータ・セキュリティー（57％）に関する懸念が、生成AIの導入の障害になると回答しています。これらの課題に取り組むため、IBM TLSは、IBM Support Insightsのようなソリューションを提供しています。このソリューションは、3,000を超えるクライアントと350万を超えるIT資産のインベントリーを管理し、150万を超えるアクティブなセキュリティ脆弱性を特定し、解決のための推奨事項とともに警告を発します。このアプローチは、AIインフラストラクチャーの整合性を維持し、停止を軽減し、期限切れの契約による問題をサポートするのに役立ちます。また、IBM TLSはクライアントに対し、レガシー資産からのデータ消去を支援するとともに、メディア破壊サービスを提供することで、そうしたサニタイズ対応が米国国立標準技術研究所（NIST）のメディア・サニタイズに関するガイドラインに準拠した状態にあることを確認できるように手助けします。
AIの統合が進んだ結果、データセンターのエネルギー需要が高まると、電力消費や二酸化炭素排出による運用コストが高くなり、持続可能性の目標が妨げられる可能性があります。国際エネルギー機関（IEA）が1月に報告したように、世界のデータセンターの電力消費量は2022年の推定460TWhから2026年には1,000TWh以上に増加する可能性があります。AI導入の際にサステナビリティーの目標を見落としてはなりません。IBM TLSのポートフォリオは、ワークロードの需要やインフラ利用率の評価、そして電力消費量やカーボンフットプリントの監視を通じて、クライアントが情報に基づいた意思決定を行うのを支援します。IBM IT Sustainability Optimization Assessmentは、IBM Turbonomicのソフトウェアを使用しています。これは、選択された「What-If（起こりうる事態）」プランニング・シナリオを実行し、データセンターの最適化の可能性と影響を把握するソリューションです。この評価後、クライアントには、推奨措置、コスト削減の見積もり、予測されるエネルギー消費量、カーボンフットプリントの改善について記載された詳細なレポートが届きます。これは、クライアントが自らの AI イニシアチブをサステナビリティーの目標に合わせるのに役立ちます。
新たな障害が発生した場合、しっかりと準備し、潜在的な問題を予測し、信頼できる経験豊富なITサポートおよびサービス・パートナーと提携することが、AIの導入と継続的な保守の成功に好影響を与える可能性があります。IBMは何十年もの間、複数のベンダーのテクノロジーを含む完全なAIソリューション・スタックをサポートする基本原則に従ってきました。IBMは、クライアントがどのような状況に置かれているかにかかわらず、AIの機会を提供するインフラストラクチャー、カスタマイズされた製品の提供、広範なコンサルティング、テクノロジー・ライフサイクル・サービス、幅広いパートナー・エコシステムとの連携など、IBMの専門知識を駆使して組織を支援する体制を整えています。
IBM Zは、企業向けオペレーティング・システムとIBM Zソフトウェアを実行し、AIの精度、生産性、俊敏性の向上を実現するIBM Telumプロセッサーを搭載した最新のインフラストラクチャー・ファミリーです。
オープンソースのフレームワークとツールを使用して、IBM® zSystemsメインフレーム上の最も貴重な企業データにAIと機械学習を適用します。
IBMは、ハイブリッド・バイ・デザイン戦略により、企業全体への影響を加速するAIインフラストラクチャー・ソリューションを提供しています。
IBMコンサルティングと連携することで、企業データの価値を引き出し、ビジネス上の優位性をもたらす洞察を活用した組織を構築できます。
実際の企業の要求に合わせて構築され、パフォーマンス、信頼性、ハイブリッドクラウド統合向けに最適化されたインフラストラクチャーで、AIワークロードを強化します。