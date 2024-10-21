AIの統合が進んだ結果、データセンターのエネルギー需要が高まると、電力消費や二酸化炭素排出による運用コストが高くなり、持続可能性の目標が妨げられる可能性があります。国際エネルギー機関（IEA）が1月に報告したように、世界のデータセンターの電力消費量は2022年の推定460TWhから2026年には1,000TWh以上に増加する可能性があります。AI導入の際にサステナビリティーの目標を見落としてはなりません。IBM TLSのポートフォリオは、ワークロードの需要やインフラ利用率の評価、そして電力消費量やカーボンフットプリントの監視を通じて、クライアントが情報に基づいた意思決定を行うのを支援します。IBM IT Sustainability Optimization Assessmentは、IBM Turbonomicのソフトウェアを使用しています。これは、選択された「What-If（起こりうる事態）」プランニング・シナリオを実行し、データセンターの最適化の可能性と影響を把握するソリューションです。この評価後、クライアントには、推奨措置、コスト削減の見積もり、予測されるエネルギー消費量、カーボンフットプリントの改善について記載された詳細なレポートが届きます。これは、クライアントが自らの AI イニシアチブをサステナビリティーの目標に合わせるのに役立ちます。

新たな障害が発生した場合、しっかりと準備し、潜在的な問題を予測し、信頼できる経験豊富なITサポートおよびサービス・パートナーと提携することが、AIの導入と継続的な保守の成功に好影響を与える可能性があります。IBMは何十年もの間、複数のベンダーのテクノロジーを含む完全なAIソリューション・スタックをサポートする基本原則に従ってきました。IBMは、クライアントがどのような状況に置かれているかにかかわらず、AIの機会を提供するインフラストラクチャー、カスタマイズされた製品の提供、広範なコンサルティング、テクノロジー・ライフサイクル・サービス、幅広いパートナー・エコシステムとの連携など、IBMの専門知識を駆使して組織を支援する体制を整えています。