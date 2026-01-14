2025年、組織は誇大広告を尻目に、生成AIやAI搭載ワークフローが真に付加価値をもたらすのはどの領域なのかという、難しい問いに取り組まなければなりませんでした。2026年は企業AIの変曲点、つまりエージェントへの転換の年です。

予測される数字は重要です。Gartner社によると、2028年までに、生成AIサービスのインタラクションの40%が、タスク完了のためにアクション・モデルと自律型エージェントを使用するようになるといいます。同時に、Deloitte社の報告によれば、今年エージェント・システムを試験的に導入した組織は全体の4分の1に過ぎず、この数は2027年までに倍増すると予想されています。

これらの信号は明確です。ビジネスの見通しは、多くの組織がまだパイロットの初期段階にあるにもかかわらず、エージェントの急速な導入とAIエージェントの複雑化を示しています。このような動きを考慮すると、2026年は、エージェント環境をナビゲートし、これらのツールから継続的な価値を獲得したいと考えている組織にとって、エキサイティングな年になることが期待されます。

2026年に規律を持ってエージェント型AIを運用化する上で、責任を持ってリーダーシップを発揮し、大胆に革新し、パイロット段階を超えて測定可能な成果を提供するための4つの目標を以下に挙げます。