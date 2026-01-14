AI（人工知能） ITの自動化 ビジネスの自動化 Trust and transparency セキュリティー

AIおよびテクノロジー・リーダーが2026年に掲げる目標：AIエージェントとAIガバナンス

公開日 2026年01月14日
透明な背景に貼られた付箋に書き込む1グループの会社員
By Suzanne Livingston

2025年、組織は誇大広告を尻目に、生成AIやAI搭載ワークフローが真に付加価値をもたらすのはどの領域なのかという、難しい問いに取り組まなければなりませんでした。2026年は企業AIの変曲点、つまりエージェントへの転換の年です。

予測される数字は重要です。Gartner社によると、2028年までに、生成AIサービスのインタラクションの40%が、タスク完了のためにアクション・モデルと自律型エージェントを使用するようになるといいます。同時に、Deloitte社の報告によれば、今年エージェント・システムを試験的に導入した組織は全体の4分の1に過ぎず、この数は2027年までに倍増すると予想されています。

これらの信号は明確です。ビジネスの見通しは、多くの組織がまだパイロットの初期段階にあるにもかかわらず、エージェントの急速な導入とAIエージェントの複雑化を示しています。このような動きを考慮すると、2026年は、エージェント環境をナビゲートし、これらのツールから継続的な価値を獲得したいと考えている組織にとって、エキサイティングな年になることが期待されます。

2026年に規律を持ってエージェント型AIを運用化する上で、責任を持ってリーダーシップを発揮し、大胆に革新し、パイロット段階を超えて測定可能な成果を提供するための4つの目標を以下に挙げます。

目標1：マルチエージェント・オーケストレーションの導入

概念実証の段階は終了しました。2026年の課題は、エージェント型AIが機能するかどうかではなく、組織全体に大規模かつ確実に導入できるかどうかです。これは、マルチエージェント・システムをサポートするためのプロトコルの実装を意味します。Gartner社が最近予測したように2027年までに、エージェントの専門化により、マルチエージェント・システムの70％に、役割が限定的で焦点を絞ったエージェントが含まれるようになります。これにより精度は向上しますが、これらの相互依存するエコシステムは新たな課題をもたらします。特に、エラーが複合的となる可能性が挙げられます。

達成方法：

  • 明確に定義されたワークフローにより、マルチエージェント・システムで価値の高いユースケースを特定する
  • 広範なソリューションではなく、専門的なタスク向けのエージェントを設計する
  • 手作業でのエラーの発生しやすいテストをやめ、エージェントの観察と評価の両方ができる総合的なツールを採用する
  • ジャーニーの完了やツール呼び出しの精度など、さまざまな側面にわたってエージェントの行動を継続的に評価する
  • 組織が付随的な損害を受けることなく個々のプロセスを個別に分離・最適化できるような、細かいワークフローレベルの管理を実装する

目標2：自律システムのガバナンスと信頼を構築する

エージェント型AIシステムがより強力で洗練されるにつれて、過去10年間のガバナンスのフレームワークではもはや十分ではありません。2026年において、オブザーバビリティーだけでは十分ではありません。大規模なエージェント資産のオーケストレーションを確実に行うには、組織は運用インフラストラクチャーについて再考する必要があります。

達成方法：

  • アップタイムだけでなく、ランタイムも監視する。精度、ドリフト、コンテキストとの関連性、コストなどのメトリクスを活用する
  • 推論トレースを即座に記録して、プロセスに説明責任が組み込まれたシステムを設計する
  • 長期的な安定性を確保するために、エラーが発生しやすい一括評価を避け、本番環境前のストレス・テストを実施する
  • 独立した安全ガードレールを実装して、脱獄、プロンプト・インジェクション、ポイズニングをテストする
  • プロジェクトを導くために予測的な予算編成に頼るのではなく、コストと性能のトレードオフを積極的に、継続的に最適化する

エージェント型AIにおける信頼を構築するには、エンド・ツー・エンドのリスク管理を実現する説明責任システムを確立する必要があります。また、ノイズの多い未加工データを実行可能な現実世界の洞察へと進化させる必要があります。

AIエージェント

AIエージェントの5つのタイプ：自律機能と実世界アプリケーション

目標主導型でユーティリティーベースのAIがワークフローや複雑な環境にどのように適応するかをご覧ください。
AIエージェントを構築、展開、監視

目標3：すべてのエージェント型AIデプロイメントにセキュリティーを組み込む

セキュリティーは後から考えればよいというものではありません。エージェント・システムにはエンタープライズ・セキュリティーが必要です。

エージェント型AIシステムは、従来のサイバーセキュリティー・フレームワークでは対処できるように設計されていなかった、新たなセキュリティー上の課題をもたらします。強力な認証、資格情報、承認管理を作成することで、エンタープライズ・グレードのセキュリティーを優先しましょう。

達成方法：

  • エンタープライズ・セキュリティーは、ロールベースのアクセス・パススルーから始まる。すべてのユーザーに、使用を許可されたデータやツールへのアクセスを規定する、厳格に制限され、管理されたロールが割り当てられるようにする
  • 基本認証、ベアラー・トークン認証、OAuthバリアント、APIキーベースの認証など、さまざまな認証スキームのサポートを優先する
  • 暗号化、分離され、外部の認証管理システムとシームレスに統合される認証プロセスを設計する
  • 承認における強力なベスト・プラクティスの構築：システム全体でのユーザー・コンテキストの連続性と一貫した承認の適用を確立するとともに、特定のユーザーに関連付けられたエージェント・アクションの全面的な追跡可能性を実現する

強力な運用セキュリティー・ポリシーと管理を実装することで、知識豊富な組織は2026年に大きな競争上の優位性を獲得するでしょう。

目標4：AIへの投資をROIとビジネス成果に結び付ける

すべてのエージェント型AIプログラムは、スケーリングする前に、明確なKPIと説得力のあるROIモデルを組み込む必要があります。

達成方法：

革新的な潜在能力だけで正当化されるAI投資の時代は終わりを告げようとしています。Forrester社によると、ROIの懸念により、計画されているAI支出の25%が2027年までに延期される予定です。

2026年には、重要なAIイニシアチブが、具体的なフレームワーク内で測定可能な影響に対して、明確な道筋を持つ必要があります。

  • 運用効率（サイクル・タイム、スループット、エラー率、再作業率）
  • 経験と成長（CSAT/NPSスコア、コンバージョンと定着率の向上）
  • 財務（サービス・コスト、粗利益率の影響、運転資本の改善）
  • リスクとコンプライアンス（ポリシー違反の回避、監査時間の短縮）

明確に定義されたエージェント型AIのユースケースから始めて、運用効率と顧客体験を中心としたビジネス固有のKPIを確立します。展開前に成功指標を定義し、特定のAI性能にビジネス成果を帰属させる追跡システムを導入します。これらの成果を組織全体に報告することでフィードバック・ループを作りましょう。

以下を含む、主要なリーダーシップ・メトリクスを追跡します：

  • 投資回収期間とイニシアチブごとの内部収益率
  • 検証済みのメリットに関連するAI支出の割合
  • 月次差異とビジネス・ケースの比較
  • 複数の地域やユニットにおける結果の再現性

最も成功するAIリーダーは、AIが何を行うかだけでなく、AIがどのような問題を解決し、AIがどれだけの価値を生み出すかを明確に説明できる人です。

よりスマートなビジネスで道を切り開きましょう

これら6つの目標は、2026年のTodoリスト以上のものを表しています。これらは総じて、エージェント型AIを責任を持って効果的に活用することにおける、企業にとっての青写真です。オーケストレーション、ガバナンス、測定を習得したリーダーは、2026年を決定付けるだけでなく、AIの今後10年間の軌道を示すことになります。集中的に開始し、計画的に拡張し、プラットフォームのように管理しましょう。

執筆者

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

