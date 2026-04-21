夢の中の情報のように：IBMのチャールズ・H・ベネットがACMチューリング賞を受賞

ベネットの量子情報科学への道は、コンピューティングから始まったわけではありませんでした。それはより根本的な問いから始まっています。すなわち、世界を支配する物理法則と計算との間にはどんなつながりがあるのか？です。

学生時代、彼は異なる分野を隔てる境界にある問題に惹かれました。「生化学を専攻したかったのですが、それは学部では選べない専攻だったので、化学をやるように言われました」。彼の学際的思考への関心はそれだけにとどまりませんでした。学部時代には、彼の関心は化学の数学へと移り、次いで化学の物理学へと移りました。後に大学院のティーチング・アシスタントとして、彼はチューリングマシンについて学びながら、学生たちの遺伝的コードの理解を手伝うことになりました。

チューリングマシンを、DNAを編集・コピーする酵素やタンパク質にたとえて、「私はこれらがかなり似ていると思っていました。長いテープを動かしながら、それに変化を加えていたからです」と彼は言います。

1970年代初頭、最初のポスドク職の期間、彼は計算を、論理や数学に支配されるだけでなく、熱力学や量子力学の物理法則によっても支配される物理的なプロセスとして真剣に考え始めました。時間が経つにつれて、その探求の方向性は彼を画期的なアイディアへと導きました。すなわち、情報は単なる抽象化ではなくそこには物理的制約があり、その制約は障害ではなく能力に変換できるということです。

1979年にプエルトリコのサンフアンでの海水浴の際にブラサード教授と出会ったベネットは、教授と協力し、量子世界における情報を理解するための新たな枠組みの構築に貢献しました。彼らの研究は独特な性質を持った量子現象を、情報の伝達と保護に活用できることを示しました。独特な性質とは、たとえば未知の量子状態を変化させずにコピーすることは不可能であるということなどです。

その洞察が、今日私たちが量子暗号学と呼ぶものの基礎となりました。また、後の量子もつれや量子テレポーテーションの研究にも影響を与え、かつて哲学的な好奇心として扱われていた相関関係が量子センシングや量子計算の実用的な道具となり得ることを明らかにしました。

量子情報は古典情報とどのように異なるのでしょうか？「量子情報は、コピーできないという点で異なっています」とベネットは言います。「それは夜見る夢の中に含まれた情報みたいなものです。朝になって夢について誰かに話そうとすると、夢のことを忘れてしまい、話したことだけが記憶に残ります。つまり、人に伝えた夢は元々の夢とは違ってしまうということです。そうして人に伝えたバージョンの夢なら繰り返しコピーできますが、それは元の夢とは違うのです。」