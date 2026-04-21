夢の中の情報のように：IBMのチャールズ・H・ベネットがACMチューリング賞を受賞

IBMフェローのチャールズ・H・ベネットと共同研究者ジル・ブラサールは、量子情報科学への基礎的貢献について、コンピューティング分野で最高の栄誉を受賞しました。
量子コンピューティングの起源は1981年の涼しい春の日にマサチューセッツ州デダムのMITエンディコット・ハウスで行われた会議にある、というのがもっぱらの定説です。そこで、約50人の物理学者と計算科学者が集まり、計算物理学会議の初回会合を開きました。著名な物理学者リチャード・ファインマンが計算の未来に対する彼の革新的なビジョンを共有したのはその時のことです。
「彼は、世界が量子的であるからコンピューターも量子的であるべきだと言ったのです」と、IBMフェローであり、今や有名になったこの会合にも参加したチャールズ・H・ベネットは語っています。ファインマンのその提案はエンディコット・ハウスの敷地をはるかに超えて波及し、すでに情報の物理学について深く考え始めていたベネットは、ファインマンがインスパイアした分野の形成において中心的な役割を果たすことになりました。そして今、彼と長年の協力者であるモントリオール大学のジル・ブラサール教授は、コンピューティング業界最高の栄誉である2025年のACM A.M.チューリング賞を受賞しました。
この賞は、量子情報科学の分野を確立し、量子暗号学、量子もつれを利用したプロトコル、量子コンピューティングの概念的基盤を築いた彼らの画期的な業績を称えています。しかし、ベネットの語りによれば、この栄誉は個人の功績やブラサール教授との協力に関するものではありません。それは、彼がほぼ半世紀をかけて推進してきたアイデアの重要性を強調するものなのです。
「この賞は、情報処理の物理学を研究することが理論的にも実践的にも重要であることを再確認するものです」と彼は述べました。「計算や通信、情報の保存は重要な科学分野であり、私たちはその科学理論自体のためにも、その応用のためにももっと理解を深めるべきです。まだ発見されていない応用がもっとたくさんあるのです。」
ベネットの量子情報科学への道は、コンピューティングから始まったわけではありませんでした。それはより根本的な問いから始まっています。すなわち、世界を支配する物理法則と計算との間にはどんなつながりがあるのか？です。
学生時代、彼は異なる分野を隔てる境界にある問題に惹かれました。「生化学を専攻したかったのですが、それは学部では選べない専攻だったので、化学をやるように言われました」。彼の学際的思考への関心はそれだけにとどまりませんでした。学部時代には、彼の関心は化学の数学へと移り、次いで化学の物理学へと移りました。後に大学院のティーチング・アシスタントとして、彼はチューリングマシンについて学びながら、学生たちの遺伝的コードの理解を手伝うことになりました。
チューリングマシンを、DNAを編集・コピーする酵素やタンパク質にたとえて、「私はこれらがかなり似ていると思っていました。長いテープを動かしながら、それに変化を加えていたからです」と彼は言います。
1970年代初頭、最初のポスドク職の期間、彼は計算を、論理や数学に支配されるだけでなく、熱力学や量子力学の物理法則によっても支配される物理的なプロセスとして真剣に考え始めました。時間が経つにつれて、その探求の方向性は彼を画期的なアイディアへと導きました。すなわち、情報は単なる抽象化ではなくそこには物理的制約があり、その制約は障害ではなく能力に変換できるということです。
1979年にプエルトリコのサンフアンでの海水浴の際にブラサード教授と出会ったベネットは、教授と協力し、量子世界における情報を理解するための新たな枠組みの構築に貢献しました。彼らの研究は独特な性質を持った量子現象を、情報の伝達と保護に活用できることを示しました。独特な性質とは、たとえば未知の量子状態を変化させずにコピーすることは不可能であるということなどです。
その洞察が、今日私たちが量子暗号学と呼ぶものの基礎となりました。また、後の量子もつれや量子テレポーテーションの研究にも影響を与え、かつて哲学的な好奇心として扱われていた相関関係が量子センシングや量子計算の実用的な道具となり得ることを明らかにしました。
量子情報は古典情報とどのように異なるのでしょうか？「量子情報は、コピーできないという点で異なっています」とベネットは言います。「それは夜見る夢の中に含まれた情報みたいなものです。朝になって夢について誰かに話そうとすると、夢のことを忘れてしまい、話したことだけが記憶に残ります。つまり、人に伝えた夢は元々の夢とは違ってしまうということです。そうして人に伝えたバージョンの夢なら繰り返しコピーできますが、それは元の夢とは違うのです。」
ベネットが1970年代初頭にIBMに入社したとき、IBMは彼に、明確なビジネス応用が決まっていない根本的な科学的疑問を探求するための時間と空間を提供しました。それは、IBMのような企業の研究所では一般的ではない貴重な環境でした。
「IBMはこの種の研究を行うのに理想的な場所でした。なぜなら、コンピューティングやハードウェアの基礎物理に取り組む人々がいる一方で、同じ建物内で計算論の数学に注力する人々がいたからです」とベネットは語ります。「廊下を歩き回るだけで、当時はほとんど重なりのなかった他の分野や基礎的な考え方について多くの人と話すことができました。」
これらの対話はベネットの研究形成に重要な役割を果たし、計算を理解するには学際的な洞察が必要だという彼の考えを強化しました。IBMのオープンさと探求の文化は、時間をかけて、数十年先に実用化されるアイデアを育みます。
2016年、ベネットと彼の仲間たちが量子情報科学の基礎を築いてからずっと後になって、IBMは初の量子コンピューターをクラウドに載せ、最初の5量子ビット・デバイスをインターネット接続さえあれば誰にでもアクセス可能にしました。ベネットは、その決定とその後もIBM量子コンピューターを継続的にアクセス可能にしていることが、彼が確立に関わったこの分野により多くの人々を引き込む上で重要な役割を果たしたと述べています。
「教育的な観点から言えば、量子力学について人々に考えさせ、量子についての直感を向上させ、量子情報学が古典と、いかに異なるかを認識させること...そういったことには本物の量子デバイス上で体験するのが役に立ちます」と彼は語った。
ベネットにとって、ますます機能的になる量子コンピューターが普及することはほぼ確実であり、その教育的役割は不可欠です。彼は、量子情報科学が専門家だけの専攻であってはならないと主張しています。むしろ、専門家でない人でも基本的なレベルで論理的に理解できるアイデアを集めていかなければいけない。その直感を育むことで、人々は情報や物理的世界について異なる視点で考えるようになり、やがて日常生活の一部となる技術に社会を準備させるのだと彼は言います。
「相対性理論やブラックホールについて理解しているのと同じぐらいのレベルでは、誰もが量子情報を理解しているべきだと思います」と彼は語りました。
量子コンピューティングが一つの分野としてまとまり始めた頃には、ベネットが情報を制約に縛られ、熱力学や量子力学に支配され、情報を運ぶシステムによって形作られる物理的な存在として考えはじめてからすでに数十年が経っていました。彼が追求した問いは、技術的な必然性や一瞬のひらめきによるものではなく、情報と自然の関係に対して、ほぼ生涯にわたって魅了され続けたことから生まれたものでした。
2025年のACM A.M.チューリング賞は、これらの問いがより広範な科学的共通認識と融合していることを讃えています。ベネットとブラサード教授を称えることで、この賞は量子情報科学が重要な学問分野として台頭し、物理学や計算理論の長年の謎を再構築し、現在形を成し始めている技術の概念的基盤を築いたことを記念しています。
ベネットにとって、この栄誉は築かれたものだけでなく、理解されてきたことを強調するものです。理解されてきたこととは、すなわち、情報自体が物理的な資源であるということと、その限界を探ることで世界に対するまったく新しい考え方への扉を開くことができるということですです。
この記事は英語版IBM Researchブログ「Like the information in a dream: IBM’s Charles H. Bennett receives ACM Turing award」（2026年3月18日公開、Robert Davis著）を翻訳し一部更新したものです。
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