2024年のまとめ：データ侵害の上位事例と業界動向

2025 年が目前に迫っている今、この 1 年にサイバーセキュリティ分野で起きた発展とさまざまな課題を振り返ることが重要です。セキュリティ技術は大きく進歩し、新たなサイバーセキュリティーに対する意識も高まっていますが、2024年はサイバー犯罪者との継続的な戦いがまだ終わっていないことを思い知らされる年でもありました。

そこで、過去 1 年間のトップ 5 のデータ侵入事例と業界動向を要約し、組織が来年に向けて注目すべき重要なポイントをそれぞれにまとめました。