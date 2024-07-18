人工知能（AI）がファイナンシャル・プランニングと分析（FP&A）における作業方法を変革することは周知の事実です。こうしたことは、既にある程度現実的ではありますが、AIが私たちのためにできることはさらに多くあります。
ほとんどのFP&A専門家は、仕事の付加価値を損なう手作業に追われています。そのため、最高財務責任者やビジネス・リーダーは、FP&Aチームの投資収益率に不満を感じることがよくあります。しかし、AI は FP&A プロフェッショナルの業務の質を向上させるのに役立ちます。
AIの開発はここ数年で飛躍的に加速しており、FP&Aの専門家は何が可能かさえ分からないかもしれません。思考を広げて、AIの可能性を最大限に高める方法を検討する時が来ました。
私は、AIが私たちを支援してくれるさらに多くのことを構想する中で、今日のFP&Aの専門家が行う実用的な業務に焦点を当ててきました。また、今後1年以内に導入できるAI駆動型のワークフローも検討しました。
これは短い希望リストではありませんが、FP&Aの将来に期待するものです。現在、FP&Aのプロフェッショナルは、スプレッドシートやダッシュボードの更新といった手作業に多大な時間を費やしています。これらの機能を実装することで、毎月数日を付加価値のある作業のために簡単に確保できます。
最後に、新たにできた時間で、企業における適切な戦略的選択を推進するFP&Aの使命を実現してください。戦略プロセスを促進するFP&Aチームを持っている企業は何社あるでしょうか。私はまだ会ったことがありません。
しかし、AI 機能が追加されれば、これはすぐに現実になるかもしれません。ウィッシュリストにある機能の一部が、私たちの仕事を戦略的なレベルに引き上げる仕組みについて詳しく説明しましょう。
どこから始めればよいかわからない場合は、希望リストの項目に一致する今日の具体的なタスクを決めてください。次に、AIを使用して出力を自動化または強化するために、社内で既に利用しているどのようなツールを利用できるかを確認します。
利用できるツールがない場合は、最も差し迫ったニーズについて同僚と協力し、経営陣に提示してビジネスケースを構築する必要があります。
問題を深く考えすぎないでください。日々の業務にAIツールの導入を始めましょう。FP&Aの業務を向上させるためのイネーブラーとしてこれらを使用することは重要ですどこから始めますか?
