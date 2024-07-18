人工知能（AI）がファイナンシャル・プランニングと分析（FP&A）における作業方法を変革することは周知の事実です。こうしたことは、既にある程度現実的ではありますが、AIが私たちのためにできることはさらに多くあります。

ほとんどのFP&A専門家は、仕事の付加価値を損なう手作業に追われています。そのため、最高財務責任者やビジネス・リーダーは、FP&Aチームの投資収益率に不満を感じることがよくあります。しかし、AI は FP&A プロフェッショナルの業務の質を向上させるのに役立ちます。

AIの開発はここ数年で飛躍的に加速しており、FP&Aの専門家は何が可能かさえ分からないかもしれません。思考を広げて、AIの可能性を最大限に高める方法を検討する時が来ました。

私は、AIが私たちを支援してくれるさらに多くのことを構想する中で、今日のFP&Aの専門家が行う実用的な業務に焦点を当ててきました。また、今後1年以内に導入できるAI駆動型のワークフローも検討しました。