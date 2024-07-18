タグ
ファイナンシャル・プランニングと分析の専門家のためにAIが実行できればと思う10のタスク

オフィスで同僚とプロジェクトについて話し合う壮年のビジネスマン

人工知能（AI）がファイナンシャル・プランニングと分析（FP&A）における作業方法を変革することは周知の事実です。こうしたことは、既にある程度現実的ではありますが、AIが私たちのためにできることはさらに多くあります。

ほとんどのFP&A専門家は、仕事の付加価値を損なう手作業に追われています。そのため、最高財務責任者やビジネス・リーダーは、FP&Aチームの投資収益率に不満を感じることがよくあります。しかし、AI は FP&A プロフェッショナルの業務の質を向上させるのに役立ちます

AIの開発はここ数年で飛躍的に加速しており、FP&Aの専門家は何が可能かさえ分からないかもしれません。思考を広げて、AIの可能性を最大限に高める方法を検討する時が来ました。

私は、AIが私たちを支援してくれるさらに多くのことを構想する中で、今日のFP&Aの専門家が行う実用的な業務に焦点を当ててきました。また、今後1年以内に導入できるAI駆動型のワークフローも検討しました。

AIが実行できる10のFP&Aタスク

  1. 高度な財務予測: 最新のデータに基づいてリアルタイムで予測を継続的に更新できます。複数の財務シナリオを自動的に生成し、さまざまな条件下での影響をシミュレートします。高度なアルゴリズムを使用して、収益、支出、キャッシュフローを高精度で予測します。
  2. 自動レポートと視覚化：複数のソースからリアルタイムでデータを取得し、レポートとダッシュボードを自動的に生成し、更新します。レポート内でコンテキストに沿った説明と洞察を提供し、主要な要因と異常を強調します。特定のビジネス・ニーズに合わせてカスタマイズされたユーザー定義のメトリクスと視覚化を可能にします。
  3. 自然言語操作：ユーザーは自然言語クエリーとコマンドを使用する金融システムを操作できるため、シームレスなデータ取得と分析が可能になります。音声ベースのインターフェースを備えているため、ハンズフリーの操作で即座に洞察を得ることができます。自然言語生成を容易にし、複雑な財務データをわかりやすい説明や要約に変換します。
  4. インテリジェントな予算編成と計画：リアルタイムのパフォーマンスと外部要因に基づいて予算を動的に調整します。実績と予算の差異を自動的に特定・分析し、逸脱の説明を提供します。財務データの傾向と予測に基づいた戦略的な推奨事項を提供します。
  5. 高度なリスク管理：高度なAI駆動型のリスクモデルを使用して、潜在的な市場、信用、運用上のリスクを特定します。潜在的な財務上の問題や計画実績からの逸脱を警告する早期警告システムを開発します。自動化されたモニタリングとレポート作成を通じて、金融規制へのコンプライアンスを徹底できます。
  6. 予測における異常検知：履歴データとリアルタイムインプットの両方を組み込んだ高度な機械学習モデルを使用することで、予測の精度を向上させます。財務データの異常を自動的に検知して、予想外のパターンや期待される動作からの逸脱についてアラートを提供します。検出された異常について詳細な説明と潜在的な原因を提供し、是正措置を導きます。
  7. 連携によるファイナンシャル・プランニング： 共有プラットフォームとリアルタイムのデータ・アクセスを通じて、FP&Aチームや他部門間の連携を促進します。財務モデルおよびデータとの自然言語による対話を可能にします。AI駆動型アシスタントを実装して、クエリへの回答、タスクの実行、意思決定プロセスのサポートを行います。
  8. 継続的な学習と改善： 新しいデータから継続的に学習し、時間の経過とともに改善する機械学習モデルを開発します。実際の結果に基づいて予測と分析を改良するためのフィードバックメカニズムを組み込みます。将来の意思決定のために履歴データと洞察を取得します。
  9. 戦略的シナリオ計画：市場の傾向と競争上の位置付けを分析し、戦略的シナリオ計画をサポートします。AI駆動型分析を使用して、潜在的な投資とその財務的影響を評価します。AI駆動型の推奨事項に基づいて資産とプロジェクトのポートフォリオを最適化します。
  10. 財務モデルの説明：仮定、計算、潜在的な影響など、財務モデルの明確で詳細な説明を自動的に生成します。インプットの変化が結果にどのような影響を与えるかを示す視覚化とシナリオ分析を提供します。ユーザーがモデルコンポーネントを掘り下げて予測と推奨事項の背後にある理論的根拠を理解できるようにすることで、透明性を確保するのに役立ちます。

これは短い希望リストではありませんが、FP&Aの将来に期待するものです。現在、FP&Aのプロフェッショナルは、スプレッドシートやダッシュボードの更新といった手作業に多大な時間を費やしています。これらの機能を実装することで、毎月数日を付加価値のある作業のために簡単に確保できます。

適切な戦略的選択を推進する

最後に、新たにできた時間で、企業における適切な戦略的選択を推進するFP&Aの使命を実現してください戦略プロセスを促進するFP&Aチームを持っている企業は何社あるでしょうか。私はまだ会ったことがありません。

しかし、AI 機能が追加されれば、これはすぐに現実になるかもしれません。ウィッシュリストにある機能の一部が、私たちの仕事を戦略的なレベルに引き上げる仕組みについて詳しく説明しましょう。

  • 戦略的シナリオ計画：利用可能な選択肢をどのように知ることができるでしょうか。これは、有益な洞察を生み出さない、無限の机上の空論になりかねません。分析にAIを使用することで、より多くのことをより早く完了し、思考に挑戦することができます。これにより、FP&Aは単なる受動的なファシリテーターではなく、関連する選択肢と洞察をストラテジーのテーブルにもたらすことができます。
  • 高度な予測：正しい戦略的選択をしているかどうか、どのように判断できるでしょうか。答えは簡単で、それはわかりません。ただし、選択肢の評価は改善できます。そこで役に立つのが、高度な予測です。入手可能なすべての内部情報と外部情報を考慮することで、選択した結果から最も可能性の高い結果を予測できます。予測が戦略的目標と一致している場合、それはおそらく正しい選択でしょう。
  • 共同計画：多くの戦略は、不整合やサイロベースの思考により、期待される財務的成果を達成できません。戦略が共同作業でなかった場合や、そのカスケードがサイロ内で行われた場合、正しい選択を実行することは困難です。FP&Aは、共同計画を立てることで、戦略の進捗状況について部門横断的なアウェアネスを促進し、注意が必要な分野を浮き彫りにします。

どこから始めればよいかわからない場合は、希望リストの項目に一致する今日の具体的なタスクを決めてください。次に、AIを使用して出力を自動化または強化するために、社内で既に利用しているどのようなツールを利用できるかを確認します。

利用できるツールがない場合は、最も差し迫ったニーズについて同僚と協力し、経営陣に提示してビジネスケースを構築する必要があります。

あるいは、IBM Planning Analyticsを無料でお試しください。これらのツールが自社でうまく機能すれば、他のツールでも有効になります。

問題を深く考えすぎないでください。日々の業務にAIツールの導入を始めましょう。FP&Aの業務を向上させるためのイネーブラーとしてこれらを使用することは重要ですどこから始めますか?

 

著者

Anders Liu-Lindberg

Partner and Chief Commercial Officer at the Business Partnering Institute
