IBMが量子コンピューティングに100億ドルを投資する理由

この投資は、研究開発、設備投資、製造規模の拡大、エコシステム・パートナーシップ、戦略的買収に充てられます。 主なポイント IBMは今後5年間で量子コンピューティングの進歩のために100億ドル以上を投じます。

この投資は、すでに発表しているロードマップのさらにその先への進歩を加速し、米国を拠点とした量子リーダーシップを推進するために設計されています。

この投資は、量子コンピューティングに対するIBMの長期的なコミットメントを確固たるものにします。 2026年6月4日、IBMは今後5年間で量子コンピューティングに100億ドルの追加投資を行うことを発表し、この技術におけるリーダーシップへの長期的なコミットメントを示しました。 これが読者の皆様にとって、IBMにとって、そして量子コンピューティング技術の未来にとって何を意味するのかを見ていきましょう。

IBMの発表の内容

フォールトトレラント量子コンピューターとは

フォールトトレラント量子コンピューターとは、エラーが存在する状況でも正しく動作するように設計された量子コンピューターです。量子ビットは環境に対して非常に敏感であるため、デコヒーレンスやノイズなどのエラーが発生しやすくなっています。フォールトトレランス（耐障害性）とは、これらのエラーをリアルタイムで検出し訂正することです。IBMは2029年に世界初の大規模なフォールトトレラント量子コンピューター、IBM Quantum Starlingをリリースする予定です。Starlingは200量子ビットで1億回の量子演算を実行できるようになります。

この投資によってIBMは何を構築できるようになるか

この投資は、業界で最も先進的な量子プログラムを基盤として、有用な量子コンピューティングを世界にもたらすというIBMのミッションを強化します。これにより、さらに以下のことが可能になります： IBM Quantum Blue Jay、2,000量子ビットで10億回の量子演算を実行するように設計されたシステム。

既存の開発ロードマップを超えた技術の研究を加速。たとえば量子コンピューティング・インターネットやネットワーク化された量子コンピューティングなど。

次世代の量子ハードウェアとオープンソース・ソフトウェアを構築しながら、量子時代に向けた製造とサプライチェーンを拡大。

新しい雇用と新しいエコシステム・パートナーシップで米国の量子エコシステムを強化。

この投資はどのような応用を可能にするか

IBMのお客様はすでに、古典コンピューターの能力を超える問題を解決するアルゴリズムを研究して、化学シミュレーション、最適化、金融サービスなどにわたるユースケースを追求しています。この資金を用いて量子コンピューティングの規模を拡大することで、アルゴリズムとアプリケーションも規模を拡大できるようになります。拡大の可能性があるユースケースには以下が含まれます。 医学研究に有用な大規模タンパク質などの分子のシミュレーション

エネルギー・グリッドなどの複雑なネットワークの最適化

ポートフォリオ最適化やアルゴリズム取引などの金融サービス・アプリケーションのための新しい手法の提供

IBMは今日、量子コンピューティング分野をどのようにリードしているか

IBMはすでに世界最大の量子コンピューター群を運用しており、クラウド・アクセスとオンサイト設置を通じて世界中に90以上のシステムを展開してきました。これらのシステムは、IBMのオープンソース量子ソフトウェア開発キットであるQiskitによってサポートされて、産業界、学術界、医療、政府にわたる340以上の組織を含んだネットワークによって、今日現実的なワークロードを実行するために使用されています。Qiskitは量子開発者の約70%に支持されています。

量子コンピューティングに取り組むには

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監訳者 立花 隆輝 東京基礎研究所 シニア・テクニカル・スタッフ・メンバー