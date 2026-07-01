IBMが量子コンピューティングに100億ドルを投資する理由

この投資は、研究開発、設備投資、製造規模の拡大、エコシステム・パートナーシップ、戦略的買収に充てられます。
主なポイント
2026年6月4日、IBMは今後5年間で量子コンピューティングに100億ドルの追加投資を行うことを発表し、この技術におけるリーダーシップへの長期的なコミットメントを示しました。
これが読者の皆様にとって、IBMにとって、そして量子コンピューティング技術の未来にとって何を意味するのかを見ていきましょう。
IBMは今後5年間で量子コンピューティングの進歩のために100億ドル以上を投じます。この投資は、研究開発、設備投資、製造規模の拡大、エコシステム・パートナーシップ、戦略的買収に充てられます。IBMはすでに2029年に世界初の大規模なフォールトトレラント量子コンピューターを提供する計画を立てています。この投資は、すでに発表しているロードマップのさらにその先への進歩を加速し、米国を拠点とした量子リーダーシップを推進するために設計されています。
フォールトトレラント量子コンピューターとは、エラーが存在する状況でも正しく動作するように設計された量子コンピューターです。量子ビットは環境に対して非常に敏感であるため、デコヒーレンスやノイズなどのエラーが発生しやすくなっています。フォールトトレランス（耐障害性）とは、これらのエラーをリアルタイムで検出し訂正することです。IBMは2029年に世界初の大規模なフォールトトレラント量子コンピューター、IBM Quantum Starlingをリリースする予定です。Starlingは200量子ビットで1億回の量子演算を実行できるようになります。
この投資は、業界で最も先進的な量子プログラムを基盤として、有用な量子コンピューティングを世界にもたらすというIBMのミッションを強化します。これにより、さらに以下のことが可能になります：
IBMのお客様はすでに、古典コンピューターの能力を超える問題を解決するアルゴリズムを研究して、化学シミュレーション、最適化、金融サービスなどにわたるユースケースを追求しています。この資金を用いて量子コンピューティングの規模を拡大することで、アルゴリズムとアプリケーションも規模を拡大できるようになります。拡大の可能性があるユースケースには以下が含まれます。
IBMはすでに世界最大の量子コンピューター群を運用しており、クラウド・アクセスとオンサイト設置を通じて世界中に90以上のシステムを展開してきました。これらのシステムは、IBMのオープンソース量子ソフトウェア開発キットであるQiskitによってサポートされて、産業界、学術界、医療、政府にわたる340以上の組織を含んだネットワークによって、今日現実的なワークロードを実行するために使用されています。Qiskitは量子開発者の約70%に支持されています。
量子コンピューターにとりかかるのに今ほど良い時期はありません。量子に興味のある開発者や企業は量子について、それが解決できる問題の種類、量子コンピューターのプログラミング方法、そして量子がワークフローにどのように適合するかを学ぶことから始めるのがおすすめです。IBMはIBM Quantum Platformで必要なすべてのリソースを提供しています。
この記事は英語版IBM Researchブログ「Why IBM is investing USD 10 billion into quantum computing」（2026年6月2日公開、IBM Quantum著）を翻訳し一部更新したものです。