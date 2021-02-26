完璧なアジャイル・チームの10の側面

確立されたアジャイル・チームは調和して絶え間なく反復し、高価値の成果を生み出します。安定したペースを維持し、ストラテジーに沿った、高品質で定量的な成果をもたらします。IBM Garageチームで働いていて学んだことは、このレベルの効率を達成するには、個性、才能、スキルが混ざり合い、共通の成長マインドセットを持つ適切なチーム構造が必要だということです。以下は、完璧なアジャイル・チームの10の側面です。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
チームに相性がある場合、各メンバーのウェルビーイングはチームの成果と同じくらい重要です。チームメイトは自分たちの成果を誇りに思い、仕事上の関係が時間とともに友情に変わるにつれて、グループ内に仲間意識が生まれます。
こうした絆こそが、アジャイルなチームを団結させるために、できる限りのことを行うことが重要である理由です。グループが共有する課題や成功が多ければ多いほど、この絆は深まり、チームの効率も高まります。関係の構築には時間がかかるため、チーム内の変化を可能な限り最小限に抑える必要があります。
スクワッドはさまざまな対象分野の専門家（SME）で構成されていますが、スクワッド・リーダーは変革の推進者です。このチーム・メンバーは、リーン・スタートアップ、リーン・ユーザー・エクスペリエンス（UX）、Enterprise Design Thinking、アジャイル、さらにはいくつかのDevOpsコンセプトの経験がある必要があります。
最も成功しているスクワッド・リーダーは、Enterprise デザイン思考の経験があるだけでなく、実際に認定コーチでもあります。認定コーチは本質的に創造性豊かであり、スクワッドが枠に捉われない発想で課題を克服するよう促す、複雑なワークショップを進行することができます。優れたスクワッド・リーダーは、アジャイル実践のメリットを強く信じ、アジャイルがチーム文化の基盤となるよう導く能力を持っています。
アジャイル・チームのもう1つの推進力はアーキテクトです。アーキテクトは、チームがスプリントの主な目標に集中できるよう支援し、細かいことに迷うことがないよう導きます。アーキテクトは経験を生かして複雑なソリューションを採用し、各チーム・メンバーの専門性に基づいてソリューションを簡素化できます。
また、アーキテクトはソリューションの設計と実装を管理し、その過程で発生する技術的なリスクや問題にも対処します。チーム全体の意見に耳を傾ける一方で、アーキテクトは技術的な決定を下す権限を持っています。チームが皆のエクスペリエンスを信頼することが重要です。
UXが考え抜かれ、実際の研究に基づいていなければ、製品は決して成功しません。一部の製品にはユーザー・インターフェースがないため、UXデザイナーは必要ないと主張することもできますが、それはチームに不利益をもたらすことになります。ユーザーがいる場合、UXデザイナーはチームがユーザーのニーズに集中できるよう価値ある客観的な視点を追加してくれます。
他のスクワッド・メンバーについて、この記事では特別セクションを設けてはいませんが、スクワッド・リーダーやアーキテクトと同様に重要な存在です。チームの成功は、各メンバーの貢献と、困難が生じたときに助け合う努力にかかっています。
チームのその他の特徴は、開発されている製品によって異なります。既存のワークフローのテクノロジーをモダナイズする場合、日常プロセスを最適化して最高のパフォーマンスを確保するための新しいアルゴリズムを作成するのとは異なるスキルが必要です。結果として、他のスクワッド・メンバーには、当面のタスクとチームの他のメンバーの両方を補完できるスキルセットが必要です。
アジャイル・チームに必要なスキルセットを特定したら、そのスキルセット内で適切な人材を選択する必要があります。T字型のスキル・モデルに見られるように、深さと幅の両方が等しく重要です。各スクワッド・メンバーは、他のメンバーを支援し、チームの進捗状況を追跡できるほどの十分なスキルを備えているだけでなく、SMEとして単一分野における深い専門知識を活用する必要があります。
フルスタック・エンジニア（他のユーザーに依存せずにモバイルやWebアプリケーションのソリューションをエンドツーエンドで開発できるエンジニア）がいるからといって、そのスキルセットが最適に活用されるとは限りません。深さと幅の両方のスキルを備えたチームであれば、それに応じて作業を委任し、1人の個人に負担がかかりすぎることなく、迅速に最大の成果を達成できます。
チームの文化が効率と生産性を推進します。アジャイル、DevOps、またはEnterprise Design Thinkingを実践するだけでは十分ではありません。これらの考え方は、チームの日常的なやり取りから切り離せないものにする必要があります。チームは、アジャイルとDevOpsの文化に基づいて、意思決定を行うための自律性と権限を強化されます。
Enterprise Design Thinkingでは、チームはチーム・メンバー全員とのオープンで等しく価値のあるコミュニケーションを重視し、プロトタイピングと反復によって失敗と迅速な失敗を標準化します。このプロセスにより、創造的で独創的なアイデアが育まれ、最も有望なアイデアが輝くようになります。こうした文化は、週末の外出や気楽なハッピー・アワー、さらには毎月の誕生日パーティーなどの習慣など、チームの基盤となる個人的な関係にまで広がっていきます。
時間をかけて成長し続け、パフォーマンスを向上させるためには、チームが自分たちの仕事を振り返る必要があります。アジャイル・フレームワークの重要な部分である振り返りにより、チームは課題に取り組み、ソリューションを特定するために協力することができるようになります。
例えば、チームの新しいメンバーが特定の分野のスキルを欠いていたり、チームの他のメンバーとのペースに合わせて動いていなかったりした場合、そのことが振り返りの中で表面化する可能性があります。チームはこの人物をより適切にサポートする方法について話し合い、最終的にその人物とチームが将来の反復でより成功できるように支援することができます。
対面でのミーティングのための移動は、必ずしも持続可能でも可能でもありません。これを解決するために、一部のチームはハイブリッド・アプローチを採用し、メンバーが1週間は同じ場所で過ごし、その後の1週間はリモートで作業します。一方で、重要なアジャイルの時のみ集まるチームもあります。
重要なのは、チームが連携や調和を構築し、強化するための時間とタイミングを作り出すことです。こうした定期的なミーティングにより、コミュニケーションが合理化され、互いにサポートし合う機会が得られ、最終的にはチームの成功につながります。完全にバーチャルな環境でも、バーチャル・ハッピーアワーや常時稼働のWebカメラにより、リモート・ワーカーはつながりを維持できます。
同じ場所で過ごすことはチームの動きを強化できますが、パンデミックで明らかになったように、それは必須ではありません。さまざまな場所から人材を調達することがコストの削減につながるため、一部のチーム・メンバーは地理的に分散した場所に常駐する場合があります。ここでの成功の鍵は、チーム・メンバーの大半を同じタイム・ゾーンに配置し、定期的なチーム・ミーティングを開催できるようにすることです。
アジャイル・チームに適した人材を特定して選択することは、最初は困難なかもしれませんが、プロセスを進めていくうちに、小さな反復を通じてチームが成功に向けて体制を整えていくことがわかります。
IBM Garageエンドツーエンド・モデルでは、当社チームがお客様と協力して問題点を特定し、革新的なアイデアを開発し、管理可能なリスクで反復的なソリューションを実装します。私たちは、その過程で実行するための実践力、技術、専門知識をチームに提供します。結果として得られるコラボレーションにより、レジリエントのデプロイメント、機能の拡大、デジタル・トランスフォーメーション、そしてお客様への価値がもたらされます。
インテリジェントな資産管理とサプライチェーンのための AI を活用したソリューションを使用して、より回復力のあるビジネスを構築します。
IBMと共に、豊富なデータと強力なAIテクノロジーを活用し、最適化プロセスを統合して、ビジネス・オペレーションを変革します。
IBM Cloud Pak for Business Automation は、運用管理と自動化のための統合ソフトウェア・コンポーネントのモジュール式セットです。
業界をリードするIBMのソリューションで、事業運営を変革します。インテリジェント・ワークフローとオートメーション・テクノロジーを使って、生産性、俊敏性、イノベーションを強化します。