完璧なアジャイル・チームの10の側面

同じ場所で過ごすことはチームの動きを強化できますが、パンデミックで明らかになったように、それは必須ではありません。さまざまな場所から人材を調達することがコストの削減につながるため、一部のチーム・メンバーは地理的に分散した場所に常駐する場合があります。ここでの成功の鍵は、チーム・メンバーの大半を同じタイム・ゾーンに配置し、定期的なチーム・ミーティングを開催できるようにすることです。

アジャイル・チームに適した人材を特定して選択することは、最初は困難なかもしれませんが、プロセスを進めていくうちに、小さな反復を通じてチームが成功に向けて体制を整えていくことがわかります。

IBM Garageエンドツーエンド・モデルでは、当社チームがお客様と協力して問題点を特定し、革新的なアイデアを開発し、管理可能なリスクで反復的なソリューションを実装します。私たちは、その過程で実行するための実践力、技術、専門知識をチームに提供します。結果として得られるコラボレーションにより、レジリエントのデプロイメント、機能の拡大、デジタル・トランスフォーメーション、そしてお客様への価値がもたらされます。