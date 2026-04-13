企業において従業員に給与を支払うという業務は必ず発生する業務であり、また、正確に確実に行わなければならない業務です。一方で、どの企業でも等しく発生する業務であるがゆえに、企業の特長を出したり付加価値を生み出したりすることが難しい業務領域でもあります。本記事では、今後どのように給与厚生業務領域を変革していくか、給与システムを新たに導入するにあたり重視していくべきポイント、そして給与厚生領域におけるAI活用の可能性を整理いたします。
今、給与厚生業務の変革を検討していくうえで、業務の効率化と高度化という二つの観点から検討していく必要があります。
企業における近年の人事関連の業務変革の取り組みは以下の2つの観点から検討されています。
・業務の効率化
コスト削減による人員削減に加え、近年では労働人口の減少などの社会的問題の影響から、人事部の業務に対する要員は多くの企業で減らされている傾向にあります。一方で、働き方の多様化やグローバル化に伴い、人事給与業務の複雑さも以前に比べて増しています。そのため、少ない人員でより複雑な業務を回すために業務効率化は避けて通れない道となっています。
・業務の高度化
これまで、人事給与業務は企業におけるコストセンターであり、経営戦略にアラインしない業務というように見なされる傾向にありました。それが近年では、人的資本経営の考え方が広まるにつれ人事に関わる施策がそのまま企業価値につながっていくという考えに変わっていっています。また、AI技術の発展とともに大きな変革を迎えつつあり、その人的データ基盤である人事給与システムの重要性がますます高まってきています。
・効率化と高度化の両輪で考える
以上のことから、次世代の給与業務を検討するにあたっては、効率化と高度化の両輪で検討していく必要があり、どちらか一方では真に変革していくことができないということが分かると思います。
多くの企業でこれまでも給与業務の効率化という観点で多くのことが取り組まれてきたと思います。その中で現状多くの時間を費やしている業務として「給与計算チェック業務」と「従業員からの問い合わせ業務」があげられます。
・効率化ポイント①：給与計算チェック業務
「給与計算チェック業務」は、多くの企業で毎月の給与を正確に支払うためになくてはならない業務であり、またそれに多くの時間と要員を割いています。それに加えて、給与計算のスケジュールと締め日の存在があるため、チェック業務を行う期間が短く繁忙期間における業務負荷が大きく、要員削減を実施できない要因となっています。例えば、人事発令や従業員申請、勤怠データの締め処理が月初めから稼働何日目かまで行われるため、給与計算として確保できる日数が月の数日しかない、というような状況です。
このような状況を変革し、業務量の平準化を行いながら、人手によるチェック業務そのものを削減していく必要があります。従来の給与計算システムでは上記制約がありましたが、近年では常に給与計算を実施し、不足する情報を日々追加する（システムインターフェースや画面からの登録）オペレーションが可能な給与計算システムも登場してきています。これにより、チェック業務の平準化を実現することができるような素地が整ってきています。また、AIを含めた自動チェックの機能も充実してきているため、人手によるチェックそのものも削減を期待することもできます。
・効率化ポイント①：従業員からの問い合わせ業務
人事部担当者のもとには日々従業員からの問い合わせがきます。給与支払いの内訳に対する問い合わせであったり通勤交通費申請のルールに関することであったり、内容は多岐にわたります。担当者の業務負担の多くの部分をこの問合せ対応業務が占めています。問い合わせ対応の効率化のためには以下のような施策が考えられます。
１つ目は、問い合わせ管理システムなどのツールを用いてプロセスを統一し、チケット管理などを用いての計画的な問い合わせ処理を実現することです。従来の問い合わせでは、メールや電話などプロセスも統一されておらず、同期型のコミュニケーションになりがちなため、突発的な対応も増え、担当者の日々の業務コントロールがしづらい状況になっているため、上記の施策が有効です。
２つ目はAIを活用する方法です。AIチャットボットを導入し、問い合わせチャネルのファーストチョイスとすることにより担当者が処理すべき問い合わせの数そのものを減らすことができます。AIエージェントを活用することができればより効果的です。
給与業務はよりオペレーショナルな性質の強い業務であり、業務の高度化に取り組みにくい業務領域だと考えられがちです。確かに給与業務それ自体は高度化しにくいのですが、給与業務は多くの人事関連業務の最下流に位置付けられ、また、人事給与システムはあらゆる人事マスタの基盤であるという性質があります。そのために人事給与システムにはマスタ、トランザクション問わず人事情報が集約されやすいというポイントがあります。これらの集約されたデータにはどのような活用の可能性があるのでしょうか。
・人的資本経営、人的資本開示への活用
ISO30414により人的資本に関する情報開示が企業にとって必要になっています。また、労働人口減少などの外部環境の変化や事業転換により、内部外部両面での人的資本をいかに有効活用するかという課題が多くの企業で発生しています。給与システムには、最終的な報酬の情報だけではなくそれを計算するための属性情報が数多く保管されているため、API等を活用し給与システムのデータ抽出を容易にすることがデータ利用として重要となります。
・AI活用のための基盤としてのデータ活用
AI活用のためにも同様にデータが非常に重要となります。AIエージェントなどによりシステムをまたいだデータを取得し、AI活用に役立てるという考え方が広がっています。給与システムはデータを多く保有する傾向にあるため、AI活用においてAIがデータを取得しやすいようなシステム（APIなどの充実）であることは大変重要です。また、給与パッケージごとに固有のAI機能を搭載しているケースもあるため、これらを有効活用することも今後の人事業務高度化には必要です。
給与業務においては、より効率的に少ない人員で業務を遂行する必要があります。そのような業務効率化をAI活用によってさらに促進していくことができます。業務効率化およびAI活用は業務担当者の目線と一般の従業員の目線の観点で検討する必要があります。AI活用のユースケースには様々な可能性がありますが、ここでは２例ほどのご紹介をしたいと思います。
・従業員からの問い合わせ対応業務
第2章でも言及しましたが、AIチャットボットによって、問い合わせ業務の量そのものを削減することができます。従業員業務の導線（人事給与システムの給与明細参照や申請画面など）にチャットボットの入り口を用意することによりスムーズにチャットボットに誘導することができます。また、チャットボットをファーストチョイスとするためにあえて担当者への連絡先を記載しない、などの工夫によりAI活用を促進することができます。
・AIエージェントを用いた申請プロセスの省力化
給与業務では、氏名や住所などの身上変更や通勤交通費の申請、育児休業申請など従業員からの申請による手続きが多く存在しています。企業全体でみると申請は多岐にわたりそれぞれの申請がいたるところで行われています。一方で、個別の従業員の目線ではそれらの申請はめったに実施することはなく、１回１回の申請に対して、規定、ルールの確認や申請方法の確認など想定以上の手間がかかります。それらの手続きに対して、AIエージェントを用いてチャット形式等で申請を完了させることにより、申請手続きに係わるあらゆる工数を削減することができます。また、それにより人事部担当者への問い合わせも減少し、担当者の業務効率化も促進されます。
近年、スキルベース要員管理や人的資本経営など人事業務の高度化やデータ活用が進んでいます。また、AI活用がより一般的になっていく中で、今まで人手をかけて行っていた業務に対しても大きな効率化の可能性が高まっています。
これまでほとんどの企業で存在してきたが企業価値向上や競争力向上の源泉とはなりにくかった給与関連業務に対して、最新のテクノロジーを考慮に入れた見直しを行う絶好のタイミングなのではないでしょうか。