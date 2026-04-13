多くの企業でこれまでも給与業務の効率化という観点で多くのことが取り組まれてきたと思います。その中で現状多くの時間を費やしている業務として「給与計算チェック業務」と「従業員からの問い合わせ業務」があげられます。

・効率化ポイント①：給与計算チェック業務

「給与計算チェック業務」は、多くの企業で毎月の給与を正確に支払うためになくてはならない業務であり、またそれに多くの時間と要員を割いています。それに加えて、給与計算のスケジュールと締め日の存在があるため、チェック業務を行う期間が短く繁忙期間における業務負荷が大きく、要員削減を実施できない要因となっています。例えば、人事発令や従業員申請、勤怠データの締め処理が月初めから稼働何日目かまで行われるため、給与計算として確保できる日数が月の数日しかない、というような状況です。

このような状況を変革し、業務量の平準化を行いながら、人手によるチェック業務そのものを削減していく必要があります。従来の給与計算システムでは上記制約がありましたが、近年では常に給与計算を実施し、不足する情報を日々追加する（システムインターフェースや画面からの登録）オペレーションが可能な給与計算システムも登場してきています。これにより、チェック業務の平準化を実現することができるような素地が整ってきています。また、AIを含めた自動チェックの機能も充実してきているため、人手によるチェックそのものも削減を期待することもできます。

・効率化ポイント①：従業員からの問い合わせ業務

人事部担当者のもとには日々従業員からの問い合わせがきます。給与支払いの内訳に対する問い合わせであったり通勤交通費申請のルールに関することであったり、内容は多岐にわたります。担当者の業務負担の多くの部分をこの問合せ対応業務が占めています。問い合わせ対応の効率化のためには以下のような施策が考えられます。

１つ目は、問い合わせ管理システムなどのツールを用いてプロセスを統一し、チケット管理などを用いての計画的な問い合わせ処理を実現することです。従来の問い合わせでは、メールや電話などプロセスも統一されておらず、同期型のコミュニケーションになりがちなため、突発的な対応も増え、担当者の日々の業務コントロールがしづらい状況になっているため、上記の施策が有効です。

２つ目はAIを活用する方法です。AIチャットボットを導入し、問い合わせチャネルのファーストチョイスとすることにより担当者が処理すべき問い合わせの数そのものを減らすことができます。AIエージェントを活用することができればより効果的です。