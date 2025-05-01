Db2 Warehouseは、フルマネージドで弾力性のあるクラウド・データ・ウェアハウスであり、常時稼働のワークロードに対する価格とパフォーマンスの目標を満たし、運用中の分析、BI、および混合ワークロードを拡張できるように構築されています。 watsonx.dataのAWSとの連携により、AIのデータを共有し、価格とパフォーマンスのバランスを考慮してワークロードを最適化します。