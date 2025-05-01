IBMとAWSでAIを活用

信頼できるデータとwatsonxを使用して、AIの効果を拡大、加速します。AWSでご利用いただけるようになりました。
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文書や図表の列の先頭に立つ3人の人物のイラスト
IBMとAWS：クラウドの効率性と拡張性を利用したAIイノベーション

AIとデータのプラットフォームであるwatsonxと一連のAIアシスタントによりインテリジェンスを組み込むことで、組織のさまざまな業務部門やプロセスにわたって応答性、生産性、回復力を高めることができます。

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watsonx.ai

基礎モデルと機械学習モデルを簡単に学習、検証、チューニング、デプロイできます。
watsonx.data

オープン、ハイブリッド、ガバナンスに対応した業界唯一のデータ・ストアで、分析とAIのワークロードを拡張できます。
watsonx.governance

責任ある、透明性が高く説明可能なデータとAIワークフローを実現します。
watsonx Orchestrate

オープンAPIやRPAとの連携によるオートメーションで、プロセスや繰り返しの作業、複雑な作業を効率化します。
watsonx Assistant

あらゆるアプリケーション、デバイス、チャネルで、ユーザーの質問に対し、迅速で、わかりやすく、正確な回答を提供します。
watsonx Code Assistant

自然言語要求文または既存のソースコードに基づいてAIが生成した推奨事項を使用して、高品質のコードを生成します。
IBMソフトウェアを世界中どこからでも、AWS Marketplaceでご購入いただけるようになりました。
データベース AWSのフルマネージド・データベースを使用して、データの価値をコスト効率よく保存、管理、解放します。 次世代のアプリケーション、ダッシュボード、AIの構築に重点を置き、高可用性、拡張性、回復性などの管理タスクを自動化します。Amazon S3、EMR、GlueなどのIBMとAWSとの連携によりAIのすべてのデータにアクセスし、目的に合ったクエリー・エンジン全体で価格とパフォーマンスの分析ワークロードを最適化します。
データ技術者がサーバーの前でノートPCを使い作業している
watsonx.data

watsonx.dataの活用で、企業は、クエリーとガバナンスに対応し、データへのアクセスと共有を実現するオープン・データ形式をサポートする、オープンなレイクハウス・アーキテクチャーに構築された目的に合ったデータ・ストアを使用して、分析とAIを拡張できるようになります。

 AWS Marketplaceでのwatsonx.data
オフィスで作業するプログラマーを横から捉えた様子
Amazon RDS上のIBM Db2

AWS向けIBM Db2を使用して、新しいクラウドネイティブのアプリケーションをモダナイズ・構築しましょう。 数回クリックするだけで、Amazon RDSでDb2データベースをセットアップ、運用、拡張できます。

 Amazon RDS for Db2
サーバールームの中にいるエンジニア
AWS向けDb2 pureScale

ミッションクリティカルなワークロードには、大規模な可用性が常に求められます。IBMのAWS向けDb2 pureScaleを使用すると、計画外のダウンタイムが排除され、より多くのユーザーに対応できます。

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IBM z16を搭載したデータセンターのコンピューターで作業するエンジニアのクローズアップ
IBM Db2 Warehouse

Db2 Warehouseは、フルマネージドで弾力性のあるクラウド・データ・ウェアハウスであり、常時稼働のワークロードに対する価格とパフォーマンスの目標を満たし、運用中の分析、BI、および混合ワークロードを拡張できるように構築されています。 watsonx.dataのAWSとの連携により、AIのデータを共有し、価格とパフォーマンスのバランスを考慮してワークロードを最適化します。

 AWS MarketplaceでのDb2 Warehouse
空いている椅子の横にある大きなテーブルに座っている、またはそばに立っている人々を上から見た図
IBM Netezza Performance Server

IBM Netezza Performance Serverは、高度な分析、BI、およびMLワークロードを運用し、AI駆動型の柔軟な拡張でコストを制御するように設計された、フルマネージドの弾力性のあるクラウド・データ・ウェアハウスです。 watsonx.dataのAWSとの連携により、AIのデータを共有し、価格とパフォーマンスのバランスを考慮してワークロードを最適化します。

 AWS MarketplaceでのNetezza
データ・ファブリック データの力を最大限に引き出しましょう。AWS向けIBM Cloud Pak for Dataを使用すると、組織はデータ・ファブリック・アーキテクチャーの利点を享受できます。データ・アクセスを簡素化してセルフサービスのデータ消費を促進し、ガバナンスを確保し、信頼できるAIを実装するための基盤を構築します。 AWS Marketplaceはこちら
メモだらけのホワイト・ボードの前にタブレットを手にして立っている人
データ・ファブリック・アーキテクチャーのメリット

IBMとAWSでデータ・ファブリックを導入して、組織のすべてのデータを統合して活用し、ビジネス成果を向上させましょう。

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データが表示されている大型モニター2台の向かいのテーブルで作業している人の後ろ姿
データ・ガバナンスとプライバシー

AWS向けIBM Cloud Pak for Dataは、機密データを隠したまま、強力なガバナンスを確保し、必要なユーザーが高品質なデータにアクセスできるようにします。

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空いている椅子の横にある大きなテーブルに座っている、またはそばに立っている人々を上から見た図
MLOpsと信頼できるAI

AWS向けIBM Cloud Pak for Dataは、データの品質、MLモデル、およびそれらのライフサイクルに関する透明性を提供する信頼できるAIの確立に役立ちます。

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サービスとしてのPlanning Analytics
計画ダッシュボードのスクリーンショット
コストの削減、アジリティの向上、イノベーションの迅速化

このフルマネージドの統合ビジネス・ソリューションにより、組織はエラーが発生しやすいスプレッドシートを排除し、俊敏性を高め、企業全体の計画、予算編成、予測を向上させることができます。

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IBM Cognos Analytics
IBM OpenPages
IBM Watson Discovery
IBM Db2 pureScale
IBM Marketplaceでもっと見る
Geo Corp
快適な居間でノートPCを操作している幸せそうな人物

900万人のユーザーが、AWS向けDb2 Warehouseによるアソシエーション分析を通じて、パーソナライズされた推奨事項を受け取ります。

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AWSでIBMのデータベースを使用してAIのデータ課題に取り組む

IBMのAmazon Web Services（AWS）向けSaaSデータベース・ソリューションのポートフォリオを利用して、企業はハイブリッドクラウド環境全体でアプリケーション、分析、AIを拡張できます。
IBM Db2とAWS：共創がもたらす成果

IBMは、Amazon Web Servicesとのパートナーシップを通じて、テスト済みで回復力があり、スケーラブルなトランザクション・ワークロードおよび分析ワークロードに適したクラウド・ファーストのDb2データベースの提供を続けます。
新機能：Planning Analytics as a Service

お客様が高可用性とオンデマンドでの柔軟な拡張を実現できるように、IBM Planning Analytics as a Service on AWSを新たに搭載しました。
IBMとAWSがSaaSで提携へ

IBMとAWSとの間で締結されたこれまでに類のない契約により、お客様はAWSのクラウドネイティブなIBMデータおよびAIソフトウェアに迅速かつ簡単にアクセスできるようになります。
IBM Db2 pureScaleがAWS Marketplaceでリリース

pureScaleはIBM Db2のParallel Sysplexアーキテクチャーを活用し、必要なときにいつでもどこでも実行できるメインフレームクラスの継続的な可用性を提供します。

AWS Tech PreviewでのNetezza Performance Server as a Service

柔軟性と拡張性に優れ、高性能な統合分析に最適化されています。Netezzaクラウド・データ・ウェアハウス・サービスは、アクショナブル・インサイトを提供する、IBMの最新のエンタープライズ・ソリューションです。
次のステップ
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IBMの完全に統合されたデータとAIプラットフォームをAWSで使用することで、組織はAIを活用した変革を加速できます。

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