AIとデータのプラットフォームであるwatsonxと一連のAIアシスタントによりインテリジェンスを組み込むことで、組織のさまざまな業務部門やプロセスにわたって応答性、生産性、回復力を高めることができます。
watsonx.dataの活用で、企業は、クエリーとガバナンスに対応し、データへのアクセスと共有を実現するオープン・データ形式をサポートする、オープンなレイクハウス・アーキテクチャーに構築された目的に合ったデータ・ストアを使用して、分析とAIを拡張できるようになります。
AWS向けIBM Db2を使用して、新しいクラウドネイティブのアプリケーションをモダナイズ・構築しましょう。 数回クリックするだけで、Amazon RDSでDb2データベースをセットアップ、運用、拡張できます。
ミッションクリティカルなワークロードには、大規模な可用性が常に求められます。IBMのAWS向けDb2 pureScaleを使用すると、計画外のダウンタイムが排除され、より多くのユーザーに対応できます。
Db2 Warehouseは、フルマネージドで弾力性のあるクラウド・データ・ウェアハウスであり、常時稼働のワークロードに対する価格とパフォーマンスの目標を満たし、運用中の分析、BI、および混合ワークロードを拡張できるように構築されています。 watsonx.dataのAWSとの連携により、AIのデータを共有し、価格とパフォーマンスのバランスを考慮してワークロードを最適化します。
IBM Netezza Performance Serverは、高度な分析、BI、およびMLワークロードを運用し、AI駆動型の柔軟な拡張でコストを制御するように設計された、フルマネージドの弾力性のあるクラウド・データ・ウェアハウスです。 watsonx.dataのAWSとの連携により、AIのデータを共有し、価格とパフォーマンスのバランスを考慮してワークロードを最適化します。
IBMとAWSでデータ・ファブリックを導入して、組織のすべてのデータを統合して活用し、ビジネス成果を向上させましょう。
AWS向けIBM Cloud Pak for Dataは、機密データを隠したまま、強力なガバナンスを確保し、必要なユーザーが高品質なデータにアクセスできるようにします。
AWS向けIBM Cloud Pak for Dataは、データの品質、MLモデル、およびそれらのライフサイクルに関する透明性を提供する信頼できるAIの確立に役立ちます。
900万人のユーザーが、AWS向けDb2 Warehouseによるアソシエーション分析を通じて、パーソナライズされた推奨事項を受け取ります。
IBMのAmazon Web Services（AWS）向けSaaSデータベース・ソリューションのポートフォリオを利用して、企業はハイブリッドクラウド環境全体でアプリケーション、分析、AIを拡張できます。
IBMは、Amazon Web Servicesとのパートナーシップを通じて、テスト済みで回復力があり、スケーラブルなトランザクション・ワークロードおよび分析ワークロードに適したクラウド・ファーストのDb2データベースの提供を続けます。
お客様が高可用性とオンデマンドでの柔軟な拡張を実現できるように、IBM Planning Analytics as a Service on AWSを新たに搭載しました。
IBMとAWSとの間で締結されたこれまでに類のない契約により、お客様はAWSのクラウドネイティブなIBMデータおよびAIソフトウェアに迅速かつ簡単にアクセスできるようになります。
pureScaleはIBM Db2のParallel Sysplexアーキテクチャーを活用し、必要なときにいつでもどこでも実行できるメインフレームクラスの継続的な可用性を提供します。