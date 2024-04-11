IBM ITオートメーション・ソリューションをAWSで使用できます

かつてないパフォーマンスを迅速に実現
AWSで使用可能なソリューションはこちら
ノートPCを見ながら情報について話し合う2人のオフィスワーカー
オートメーションに対する期待を実現する

今日、アプリケーションは今日のビジネスの生命線で、アプリケーションに障害が発生すると事業活動が停止します。最新アプリケーションの複雑さが増していることを考慮すると、ビジネスにおける需要に迅速に対応し、リアルタイムのインサイトに基づきアクションを起こし、運用効率を向上させる方法を見つけることがITリーダーには欠かせません。

ITリーダーの72％が、組織のインテリジェントな自動化戦略を支持しています¹。同時に、企業はパブリッククラウドのビジネスにおける価値を理解し始めています。

そのため、IBMはAmazon Web Services（AWS）と提携し、AWS上でインテリジェントな自動化ソリューションを使用できるようにしました。この戦略的提携によりお客様は、AIが組み込まれた信頼性の高いエンタープライズ・グレードのクラウド・ソリューションを迅速に導入して、毎日100万人を超える顧客に素晴らしい成果を提供できるようになりました2
IBMのインテリジェントな自動化のパワーとAWSのスピードとスケールの融合
立ち上げから稼働まで15～20分

AIが組み込まれた信頼性の高いエンタープライズ・グレードのクラウド・ソリューションを迅速に導入し、毎日100万人を超える顧客に素晴らしい成果を提供できます。
何百時間に及ぶ手作業を節約

作業効率を高め、優れたカスタマー・エクスペリエンスを低コストかつ高速に提供します。
影響の大きい業務を積極的に特定、自動化

AWS上のクラウドネイティブを実行し、IBMのインテリジェントな自動化ソリューションがどのような環境でもいかにスムーズに連携できるかをご確認ください。
運動施設のフロアマットの上に立っている人々
Daxko社
問題を徹底的に可視化してダウンタイムを排除し、滞りのない規模拡張を実現します。
駐車場に停められた車の列
Dealerware社
コンテナ化された環境に可観測性をもたらします。
机に座っている人
Moneytree K.K.
API管理を利用して金融サービスのエコシステムを簡素化する
ITオートメーション製品 ITオペレーションの信頼性およびコスト効率を高める IBM Instana Observability

AWSテクノロジー・スタックに高速かつ高精度の可観測性を組み込み、パフォーマンスと信頼性を向上させます。

 詳細はこちら 無料評価版を試す IBM Turbonomic

クラウドの最適化を継続的に自動化することで、パフォーマンスに関連するリスクとコストを軽減します。

 詳細はこちら AWS + Turbonomicはこちら IBM AIOps Insights

AIでIT運用を合理化することで
アップタイムの増加、効率化、コスト削減を実現します

 詳細はこちら 無料評価版を試す
統合用製品 比類のないエンド・ツー・エンド機能とエンタープライズ・グレードのセキュリティー対策を備えた強力な統合を可能にします。 IBM API Connect®

アプリケーションとデータがどこにあっても接続できます。

 詳細はこちら 無料評価版を試す IBM App Connect Enterprise SaaS

パワフルなクラウドネイティブiPaaSソリューションにより、接続を簡素化し、自動化を加速します。

 詳細はこちら 無料評価版を試す IBM Aspera

あらゆるサイズのデータをどこへでも移動します。

詳細はこちら 無料評価版を試す

The Total Economic Impact™ of IBM Turbonomic Application Resource Management

IBM Turbonomicアプリケーション・リソース管理が実現するビジネス上のメリットとコスト削減についてお読みください。

クラウド最適化ソリューションを選択するためのベスト・プラクティス

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自動化アプリケーション・パフォーマンス管理（APM）を活用してCI／CDを高速化し、アプリケーションのパフォーマンスを向上させる

導入後わずか数秒でコード・レベルの変更の影響を理解し、高いパフォーマンスとサービスの安定性を維持できます。
ビッグデータが企業のネットワークを圧倒する理由

ビッグデータの転送に関する課題と、転送時間を数時間から数分に短縮する方法について詳しくはこちら。
よくあるご質問

この連携により、IBMはハイブリッドおよびマルチクラウド戦略を実行できるようになり、お客様はIBMオートメーション・ソフトウェアを柔軟に調達できるようになります。IBMのお客様は、インテリジェントな自動化ソフトウェアを通じて、業務の簡素化、複雑さの軽減、価値実現までの時間の短縮、俊敏性の推進が可能になります。

IBM Automation SaaS products on AWSはRed Hat® OpenShift® Service on AWS（ROSA）配信され、AWS上でクラウドネイティブとして実行されます。

はい。現在IBM Automationをお使いのお客様はAWSに移行可能です。IBMでは、移行プロセスが可能な限り容易になるよう、移行アシスタント・サービスを提供しています。

IBMとAWSが提携することで、お客様はインフラストラクチャーの更新や管理にわずらわされることなく、IBMのインテリジェントな自動化ソリューションをより迅速かつ簡単に試し、購入し、導入できるようになります。

マーケットプレイスで必要なものを一箇所で購入できる上、支払先をまとめることができます。現在、AWSをご利用の場合は、EDPを利用することで、追加コストなしで市場をリードするIBMソフトウェアをご利用いただけるようになります。

現在AWSで利用でき、マーケットプレイスを通じて購入できる製品の詳細はこちらでご確認ください。

詳細はこちら（ibm.com外部へのリンク）