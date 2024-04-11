今日、アプリケーションは今日のビジネスの生命線で、アプリケーションに障害が発生すると事業活動が停止します。最新アプリケーションの複雑さが増していることを考慮すると、ビジネスにおける需要に迅速に対応し、リアルタイムのインサイトに基づきアクションを起こし、運用効率を向上させる方法を見つけることがITリーダーには欠かせません。
ITリーダーの72％が、組織のインテリジェントな自動化戦略を支持しています¹。同時に、企業はパブリッククラウドのビジネスにおける価値を理解し始めています。
そのため、IBMはAmazon Web Services（AWS）と提携し、AWS上でインテリジェントな自動化ソリューションを使用できるようにしました。この戦略的提携によりお客様は、AIが組み込まれた信頼性の高いエンタープライズ・グレードのクラウド・ソリューションを迅速に導入して、毎日100万人を超える顧客に素晴らしい成果を提供できるようになりました2。
AIが組み込まれた信頼性の高いエンタープライズ・グレードのクラウド・ソリューションを迅速に導入し、毎日100万人を超える顧客に素晴らしい成果を提供できます。
作業効率を高め、優れたカスタマー・エクスペリエンスを低コストかつ高速に提供します。
AWS上のクラウドネイティブを実行し、IBMのインテリジェントな自動化ソリューションがどのような環境でもいかにスムーズに連携できるかをご確認ください。
AWSテクノロジー・スタックに高速かつ高精度の可観測性を組み込み、パフォーマンスと信頼性を向上させます。
クラウドの最適化を継続的に自動化することで、パフォーマンスに関連するリスクとコストを軽減します。
AIでIT運用を合理化することで
アップタイムの増加、効率化、コスト削減を実現します
アプリケーションとデータがどこにあっても接続できます。
パワフルなクラウドネイティブiPaaSソリューションにより、接続を簡素化し、自動化を加速します。
あらゆるサイズのデータをどこへでも移動します。
IBM Turbonomicアプリケーション・リソース管理が実現するビジネス上のメリットとコスト削減についてお読みください。
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導入後わずか数秒でコード・レベルの変更の影響を理解し、高いパフォーマンスとサービスの安定性を維持できます。
この連携により、IBMはハイブリッドおよびマルチクラウド戦略を実行できるようになり、お客様はIBMオートメーション・ソフトウェアを柔軟に調達できるようになります。IBMのお客様は、インテリジェントな自動化ソフトウェアを通じて、業務の簡素化、複雑さの軽減、価値実現までの時間の短縮、俊敏性の推進が可能になります。
IBM Automation SaaS products on AWSはRed Hat® OpenShift® Service on AWS（ROSA）配信され、AWS上でクラウドネイティブとして実行されます。
はい。現在IBM Automationをお使いのお客様はAWSに移行可能です。IBMでは、移行プロセスが可能な限り容易になるよう、移行アシスタント・サービスを提供しています。
IBMとAWSが提携することで、お客様はインフラストラクチャーの更新や管理にわずらわされることなく、IBMのインテリジェントな自動化ソリューションをより迅速かつ簡単に試し、購入し、導入できるようになります。
マーケットプレイスで必要なものを一箇所で購入できる上、支払先をまとめることができます。現在、AWSをご利用の場合は、EDPを利用することで、追加コストなしで市場をリードするIBMソフトウェアをご利用いただけるようになります。
1 Deloitte社「インテリジェンスを使用したオートメーション」2022年6月 （ibm.com外部へのリンク）
2 HG Insights社、「Revealed：2022年におけるAWSエコシステム」（ibm.com外部へのリンク）
3 Daxko社の事例：IBM Instana Observability