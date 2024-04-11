今日、アプリケーションは今日のビジネスの生命線で、アプリケーションに障害が発生すると事業活動が停止します。最新アプリケーションの複雑さが増していることを考慮すると、ビジネスにおける需要に迅速に対応し、リアルタイムのインサイトに基づきアクションを起こし、運用効率を向上させる方法を見つけることがITリーダーには欠かせません。

ITリーダーの72％が、組織のインテリジェントな自動化戦略を支持しています¹。同時に、企業はパブリッククラウドのビジネスにおける価値を理解し始めています。

そのため、IBMはAmazon Web Services（AWS）と提携し、AWS上でインテリジェントな自動化ソリューションを使用できるようにしました。この戦略的提携によりお客様は、AIが組み込まれた信頼性の高いエンタープライズ・グレードのクラウド・ソリューションを迅速に導入して、毎日100万人を超える顧客に素晴らしい成果を提供できるようになりました2。