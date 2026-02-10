Passport Advantage Onlineレポート作成機能

レポート作成機能を使用して、エンタイトルメントや有効な更新見積、ダウンロード履歴、移行履歴、注文履歴を検索できます

レポートの種類

有効および将来のソフトウェア利用権限 – 現在および将来のソフトウェア利用権限を検索できます。利用権限の種類（購入済み、更新済み、割り当て済み、将来分）や、エンタイトルメントの日付範囲（例：購入、更新、割り当て）を指定して検索できます。

有効なソフトウェア更新見積 – お客様のサイトに対する未完了のソフトウェア更新見積を表示できます。契約番号、サイト番号、リセラー番号、見積番号、更新日などを指定して検索できます。

注文履歴 – サイト別に発注された注文を検索できます。注文の種類（購入、更新、メディア、Software as a Service）や販売注文日付の範囲で検索できます。

移行履歴 – 各サイトで完了した移行を日付別に検索できます。（このレポートはPassport Advantageの取引にのみ適用されます）

ダウンロード履歴 – サイト別に完了したソフトウェアのダウンロード履歴を表示できます。ダウンロード日付の範囲で検索できます。ダウンロード履歴レポートは、登録されている現在の契約およびサイト情報に基づいて表示され、契約の移行は考慮されません。

注記：権限を付与されたユーザーのみが上記のレポートを検索、表示、ダウンロードできます

レポートの実行

レポートの実行権限がある場合：

  • IBM IDとパスワードを使用して、PAOサイトにサインインします
  • 「レポート」を選択します
  • レポートの種類を選択します（有効な利用権限、有効な更新見積、注文履歴、移行履歴、ダウンロード履歴）。
  • ドロップダウンや選択リストを使用して、レポート条件を指定します
    注記：アスタリスク（*）が付いた項目は必須です。

  • 「並べ替え」ドロップダウンを使用します。
    注記：この手順は、すべてのレポートで必須です。
  • 「サマリーレポートを送信」、「詳細レポートを送信」、「既定として保存」をクリックします。
    注記：提供されるオプションは、レポートの種類によって異なります。

PAOへのサインインや機能に関するサポートについては、eCustomer Careにお問い合わせください。