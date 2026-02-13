正確で最新の連絡先情報は、PAOサイトのセキュリティーと使いやすさに不可欠です。組織内の関係者が、次の内容を知らせる通知を確実に受け取れるようにします。

Passport Advantageプログラムを支えるPassport Advantage Onlineなどのツールの変更

IBM Software Subscription and Supportの今後の料金更新に関する予定

有効なIBM Software Subscription and Supportの下で提供される、IBMソフトウェア製品の新バージョンまたは新リリースの提供状況

注記： 連絡先更新アプリケーションにアクセスできるのは、プライマリー・コンタクトおよびセカンダリー・コンタクトのみです。

サイトのプライマリー・コンタクトである場合、この重要な情報を毎月確認するために、カレンダーのリマインダーを設定することをおすすめします。

「アカウント管理」を選択し、次に「連絡先の更新」を選択します。

すべての連絡先について、必要に応じて情報を確認・更新します。必須項目にはアスタリスク（*）が付いています。 氏名 電話番号 Eメール 住所 市区町村 都道府県 郵便番号



チェックボックスを使用して連絡先の種類を指定します プライマリー・コンタクト サイト技術担当コンタクト 管理担当コンタクト／利用権限証明担当コンタクト ソフトウェア・サブスクリプションおよびサポート担当コンタクト ソフトウェア・サブスクリプションおよびサポート用メディア発送担当コンタクト 請求担当コンタクト

「送信」をクリックして保存

注記：アップデートは「保存」をクリックした時にのみ適用されます。

いずれかの連絡先のメールアドレスを変更しても、製品アップグレード通知用のメールアドレスは変更されません。通知の受信を希望するユーザーは、「ソフトウェアのダウンロードおよびメディア・アクセス」＞「環境設定」からメールアドレスを更新する必要があります。