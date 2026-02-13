アカウント管理は、次の操作を行うため、サイトのプライマリー・コンタクトおよび指定されたセカンダリー・コンタクトが使用します
正確で最新の連絡先情報は、PAOサイトのセキュリティーと使いやすさに不可欠です。組織内の関係者が、次の内容を知らせる通知を確実に受け取れるようにします。
注記： 連絡先更新アプリケーションにアクセスできるのは、プライマリー・コンタクトおよびセカンダリー・コンタクトのみです。
サイトのプライマリー・コンタクトである場合、この重要な情報を毎月確認するために、カレンダーのリマインダーを設定することをおすすめします。
注記：アップデートは「保存」をクリックした時にのみ適用されます。
いずれかの連絡先のメールアドレスを変更しても、製品アップグレード通知用のメールアドレスは変更されません。通知の受信を希望するユーザーは、「ソフトウェアのダウンロードおよびメディア・アクセス」＞「環境設定」からメールアドレスを更新する必要があります。
アカウント管理から利用できる「アクセス管理」では、プライマリー・コンタクトおよび指定されたセカンダリー・コンタクトが、次の操作を行えます。
ここで行われる判断により、Passport Advantageサイトのセキュリティーと使いやすさが決まります。
プライマリー・コンタクトまたはセカンダリー・コンタクトとして「アクセス管理」を選択すると、「ユーザー一覧」画面が表示されます。
購入およびダウンロード
レポート作成
利用権限：利用権限インベントリーおよびデプロイメント
利用権限の割り当て
なし | 表示 | 更新
アカウント管理*
アクセス管理：なし |表示 | 更新
連絡先の更新：なし | 表示 | 更新
連絡先更新ビュー：表示
アカウント関連文書：なし | 表示
「送信」をクリックして保存します。
更新権限を持つプライマリー・コンタクトまたはセカンダリー・コンタクトの場合、PAOサイトへのアクセス権申請に対応する責任があります。
申請者名の右側にある「承認」または「却下」をクリックします。
アクセスを承認する場合は次を確認します。
アクセス権申請を却下する場合は、理由を入力します。
「送信」をクリックして保存すると、判断結果がユーザーに通知されます。
アクセス管理権限を持つプライマリー・コンタクトまたはセカンダリー・コンタクトは、アクセス権申請の承認に加えて、申請を受けるのを待たずにユーザーを追加することができます。アクセス管理画面で「新しいユーザーを追加」をクリックし、画面の案内に従ってください。
新しいユーザーには、IBM Passport Advantageへのウェルカムメールが送信されます。