アカウント管理

アカウント管理は、お客様の主要連絡先および指定された副連絡先が、PAOへのアクセス権を付与し、役割、アプリケーション権限、およびパスポート・アドバンテージ・サイトの使用権限を割り当てるために使用されます。

概要

アカウント管理は、次の操作を行うため、サイトのプライマリー・コンタクトおよび指定されたセカンダリー・コンタクトが使用します

  • 連絡先を更新：ユーザー名、メールアドレス、電話番号、役割を最新の状態に維持
  • アクセスを管理：プライマリー・コンタクトおよびセカンダリー・コンタクトが、ユーザーの追加・削除、アクセス権申請の承認・却下、各ユーザーのツールアクセス権限と利用権限を更新します。

 

連絡先の更新

正確で最新の連絡先情報は、PAOサイトのセキュリティーと使いやすさに不可欠です。組織内の関係者が、次の内容を知らせる通知を確実に受け取れるようにします。

  • Passport Advantageプログラムを支えるPassport Advantage Onlineなどのツールの変更
  • IBM Software Subscription and Supportの今後の料金更新に関する予定
  • 有効なIBM Software Subscription and Supportの下で提供される、IBMソフトウェア製品の新バージョンまたは新リリースの提供状況

注記： 連絡先更新アプリケーションにアクセスできるのは、プライマリー・コンタクトおよびセカンダリー・コンタクトのみです

サイトのプライマリー・コンタクトである場合、この重要な情報を毎月確認するために、カレンダーのリマインダーを設定することをおすすめします。

  • 「アカウント管理」を選択し、次に「連絡先の更新」を選択します。
  • すべての連絡先について、必要に応じて情報を確認・更新します。必須項目にはアスタリスク（*）が付いています。
    1. 氏名
    2. 電話番号
    3. Eメール
    4. 住所
    5. 市区町村
    6. 都道府県
    7. 郵便番号

  • チェックボックスを使用して連絡先の種類を指定します
    1. プライマリー・コンタクト
    2. サイト技術担当コンタクト
    3. 管理担当コンタクト／利用権限証明担当コンタクト
    4. ソフトウェア・サブスクリプションおよびサポート担当コンタクト
    5. ソフトウェア・サブスクリプションおよびサポート用メディア発送担当コンタクト
    6. 請求担当コンタクト
  • 「送信」をクリックして保存

注記：アップデートは「保存」をクリックした時にのみ適用されます。

いずれかの連絡先のメールアドレスを変更しても、製品アップグレード通知用のメールアドレスは変更されません。通知の受信を希望するユーザーは、「ソフトウェアのダウンロードおよびメディア・アクセス」＞「環境設定」からメールアドレスを更新する必要があります。

アクセス権限を管理

アカウント管理から利用できる「アクセス管理」では、プライマリー・コンタクトおよび指定されたセカンダリー・コンタクトが、次の操作を行えます。

  • ユーザー・アクセス権限の変更または削除
  • ユーザー・アクセス権の申請の承認または却下
  • 新しいユーザーを追加

ここで行われる判断により、Passport Advantageサイトのセキュリティーと使いやすさが決まります。

プライマリー・コンタクトまたはセカンダリー・コンタクトとして「アクセス管理」を選択すると、「ユーザー一覧」画面が表示されます。

ユーザー・アクセスを更新

  • ユーザー情報から始めます
  • 役割を選択
    1. プライマリー・コンタクトを補佐し、さまざまなアカウント管理業務を担当するセカンダリー・コンタクト（最大4名）。
    2. .ユーザー。人数制限なくアクセス権を付与できます
  • ユーザーに付与するアプリケーションやツールを選択し、権限を割り当てます。

 

アプリケーションおよびツールへのアクセス

購入およびダウンロード

  • なし
  • ソフトウェアのダウンロードのみ
  • ソフトウェアのダウンロードおよびメディア・アクセスのみ
  • ソフトウェアのダウンロード、メディア・アクセス、見積もり、製品カタログ、ライセンス更新

 

レポート作成

 

  • なし | 表示

利用権限：利用権限インベントリーおよびデプロイメント

 

 

  • なし | 表示 | 更新

利用権限の割り当て

 

  • なし | 表示 | 更新

 

アカウント管理*

 

  • アクセス管理：なし |表示 | 更新

  • 連絡先の更新：なし | 表示 | 更新

  • 連絡先更新ビュー：表示

  • アカウント関連文書：なし | 表示

 

「送信」をクリックして保存します。

申請を承認

更新権限を持つプライマリー・コンタクトまたはセカンダリー・コンタクトの場合、PAOサイトへのアクセス権申請に対応する責任があります。

申請者名の右側にある「承認」または「却下」をクリックします。

アクセスを承認する場合は次を確認します。

  • ユーザー情報の正確性
  • 業務上の理由。記載がない場合は追加できます

アクセス権申請を却下する場合は、理由を入力します。

  • 申請者が不明
  • プライマリー・コンタクトにより、アクセスは不要と判断されました
  • 申請者はこのサイトと業務上の関係がない

「送信」をクリックして保存すると、判断結果がユーザーに通知されます。

新しいユーザーを追加

アクセス管理権限を持つプライマリー・コンタクトまたはセカンダリー・コンタクトは、アクセス権申請の承認に加えて、申請を受けるのを待たずにユーザーを追加することができます。アクセス管理画面で「新しいユーザーを追加」をクリックし、画面の案内に従ってください。

  • 新しいユーザーのIBM IDとメールアドレスを入力します。多くの場合、同一です。
  • ユーザー・チェックをクリックして確認
  • 業務上の理由を入力
  • 役割を選択してください：セカンダリー・コンタクトまたはユーザー
    注記：連絡先情報の更新やサイトのアクセス管理を支援するため、プライマリー・コンタクトが少なくとも1名のセカンダリー・コンタクトを追加することをおすすめします
  • アプリケーション／ツールのアクセス権限および利用権限を割り当て
  • 送信
新しいユーザーには、IBM Passport Advantageへのウェルカムメールが送信されます。

サポートが必要な場合は、お近くのeCustomer Careチームにお問い合わせください。
