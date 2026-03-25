Passport Advantageに登録する、または既存のPassport Advantage契約に追加のサイトを追加するには、次のいずれかの方法があります。
登録する前に、国／地域別のPassport Advantage登録署名要件をご確認ください。
注記：お住まいの国または地域で1つまたは2つの署名が必要な場合、オンライン登録は利用できますが、登録フォームを印刷して署名し、IBMまたはIBM Business Partnerに返送する必要があります。
オンライン登録は、新しいPassport Advantageサイトの登録、または既存のPassport Advantage契約への追加サイト登録を行う最も迅速な方法です。
注記：米国連邦政府および連邦政府機関は、オンライン登録をご利用いただけません。
ステップ1：IBM IDを使用してPassport Advantage Onlineにログインします。
ステップ2：オンライン登録に必要なすべての項目を入力し、送信します。
ステップ3：「Welcome to Passport Advantage」メールを受信します。
オンライン登録ができない、または希望しない場合は、IBMの規約から登録フォームをダウンロードして記入できます。
ステップ1：お住まいの国の署名要件に該当する以下のリンクをクリックします。
ステップ2：「フィルター」列（左側）にある「言語」のプルダウンを使用して、希望する言語を選択します。=
ステップ3：登録フォームをダウンロードし、必須項目をすべて記入し、現地法令で求められる場合は署名します。
ステップ4：登録フォームをIBMまたはIBM Business Partnerに返送します。
ステップ5：登録が完了すると、Eメールが送信されます。
注記：米国連邦政府および連邦政府機関は、米国連邦政府の所定の手続きに従う必要があります。
注記