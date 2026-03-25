Passport Advantageに登録する、または既存のPassport Advantage契約に追加のサイトを追加するには、次のいずれかの方法があります。

オンライン登録または

IBM Passport Advantage登録フォームをダウンロードし、必要事項を記入のうえ、IBMまたはIBM Business Partnerに提出する。

登録する前に、国／地域別のPassport Advantage登録署名要件をご確認ください。

注記：お住まいの国または地域で1つまたは2つの署名が必要な場合、オンライン登録は利用できますが、登録フォームを印刷して署名し、IBMまたはIBM Business Partnerに返送する必要があります。