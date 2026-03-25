Passport Advantageへの登録方法

Passport Advantageへの登録方法
IBM Passport Advantageでは、より有利な料金体系、簡素化されたサイト管理、年1回の更新記念日が提供されます。これらのメリットを利用するには、登録が必要です。

概要

Passport Advantageに登録する、または既存のPassport Advantage契約に追加のサイトを追加するには、次のいずれかの方法があります。

  • オンライン登録または
  • IBM Passport Advantage登録フォームをダウンロードし、必要事項を記入のうえ、IBMまたはIBM Business Partnerに提出する。

登録する前に、国／地域別のPassport Advantage登録署名要件をご確認ください。

注記お住まいの国または地域で1つまたは2つの署名が必要な場合、オンライン登録は利用できますが、登録フォームを印刷して署名し、IBMまたはIBM Business Partnerに返送する必要があります。

オンラインで登録する

オンライン登録は、新しいPassport Advantageサイトの登録、または既存のPassport Advantage契約への追加サイト登録を行う最も迅速な方法です。
注記：米国連邦政府および連邦政府機関は、オンライン登録をご利用いただけません。

ステップ1：IBM IDを使用してPassport Advantage Onlineにログインします。

  • IBM IDをお持ちでない場合は、登録を求められます。
    • メールアドレスとパスワードを入力します。
    • 必要な情報を入力してください。
    • 注記：「*」は必須項目を示します。
    • 送信します。
      注記：登録内容が承認され、処理が完了すると、メール通知が送信されます。
    • IBM IDを使用して、Passport Advantageのオンライン登録手続きを完了します。
      注記：IBM IDは、IBM Passport Advantage Onlineを含む、IBMの登録制アプリケーションへのアクセスにも使用できます。

ステップ2：オンライン登録に必要なすべての項目を入力し、送信します。

  • 署名不要の国・地域では、登録は完了です。
  • 署名が1つまたは2つ必要な国または地域では、この時点では登録は完了していません。登録を完了するには、（1）登録フォームをダウンロードし、（2）印刷し、（3）署名したうえで、（4）IBM担当者またはIBM Business Partnerに提出する必要があります。

ステップ3：「Welcome to Passport Advantage」メールを受信します。

登録フォームをダウンロード

オンライン登録ができない、または希望しない場合は、IBMの規約から登録フォームをダウンロードして記入できます。

ステップ1：お住まいの国の署名要件に該当する以下のリンクをクリックします。

ステップ2：「フィルター」列（左側）にある「言語」のプルダウンを使用して、希望する言語を選択します。=

ステップ3：登録フォームをダウンロードし、必須項目をすべて記入し、現地法令で求められる場合は署名します。

ステップ4：登録フォームをIBMまたはIBM Business Partnerに返送します。

ステップ5：登録が完了すると、Eメールが送信されます。
注記：米国連邦政府および連邦政府機関は、米国連邦政府の所定の手続きに従う必要があります。

注記

  1. Passport Advantageには2つの登録方法があります。次のいずれかを選択できます。
    • オンラインで登録または
    • Passport Advantage登録フォームをダウンロードして記入のうえ、IBMまたはIBM Business Partnerに提出します。
  2. 政府機関および教育機関は、オンラインまたはオフラインで登録できます。ただし、米国連邦政府および連邦政府機関については、米国連邦政府の所定の手続きに従う必要があります。
  3. Passport Advantage Express（PAE）には、オンライン登録やIBM International Passport Advantage登録フォームを使用しないでください。PAEは取引ベースの提供形態です。