変換単位表

支出、収益、または金融資産についてライセンス供与される製品の場合

青、黒、灰色の色合いの幾何学的形状のイラスト
以下の換算表は、支出、収益、または金融資産に基づいてライセンス付与される製品・サービスについて、現地通貨を共通の換算単位に変換するために使用されます。 アカウント管理は、お客様の主要連絡先および指定された副連絡先が、PAOへのアクセス権を付与し、役割、アプリケーション権限、Passport Advantageサイト使用特権を割り当てるために使用します。

概要

次の換算表は、現地通貨を共通の換算単位に換算するために使用されます。これにより、お客様は通貨ベースのライセンスにおけるグローバル集約のメリットを得られ、お客様の成長に合わせてボリューム・ベースの料金体系が提供されます。

注：ここに記載されている換算係数は、為替レートの換算可能性を反映していません。これらは、通貨間の過去の関係に基づく安定した値です。この表の要素は、重要な変更に応じない限り、変更されません。

追加情報については、IBM営業担当員にお問い合わせください。

指示

変換表を使用するには、次の操作を行います。

  1. 変換表で変換する国または地域の通貨を特定します。
  2. 現地通貨の金額を換算係数で割ります。
  3. 複数の通貨についても、必要に応じて繰り返します。

ステップ1： 以下に適用される国または地域の通貨を特定します。

  • ユーロ換算係数 =.92
  • 米ドル換算係数 = 1.00
  • 英国ポンド換算係数 = 0.79

ステップ 2： 現地通貨を換算係数で割ります。

  • 100,000ユーロ／.92変換係数 = 108,696変換単位
  • 75,000米ドル / 1.00 換算係数 = 75,000換算単位
  • 50,000英国ポンド / 0.79 変換係数 = 63,291 変換単位

成果： 108,696 + 75,000 + 63,291 = 合計246,987の変換ユニットが必要

変換単位表

A

通貨コード分割目
ある   
オランダ諸島ユーロEUR0.92
アルジェリアアルジェリア・ディナールDZK134.33
米領サモアUSドルUSD1.00
アンドラユーロEUR0.92
アンゴラKwanza社AOA958.97
アルゼンチンアルゼンチン・ペソARS1,296.37
オーストラリアオーストラリア・ドルAUD1.58
オーストリアユーロEUR0.92
アゼルバイジャンアゼルバイジャンのマナトAZN1.70

B

通貨コード分割目
B   
バーレーンバーレーン・貴重な機会BHD0.38
バングラデシュ貴社BDT125.21
ベルギーユーロEUR0.92
ボツワナPulaBWP13.76
ブラジルブラジリアン・レアルBRL5.70
ブルガリアブルガリア・レブBGN1.90

C

通貨コード分割目
C   
カメルーンCFAフランBEACXAF604.22
カナダカナダドルCAD1.47
チリチリ・ペソCLF957.09
中国Yuan RenminbiCNY7.36
クリスマス島オーストラリア・ドルAUD1.58
COCOS (キーリング) 島オーストラリア・ドルAUD1.58
コロンビアコロンビア・ペソCOP4,292.88
コンゴ民主共和国コンゴレス・フラン官CDF2,870.79
クック諸島ニュージーランド・ドルNZD1.71
コスタリカコスタリカ・コロンCRC505.80
CÔTE D'IVOIRECFAフランBCEAOXOF624.14
クロアチアユーロEUR0.92
キプロスユーロEUR0.92
チェコ共和国チェコ・コルナCZK23.10

D

通貨コード分割目
D   
デンマークDanish KroneDKK6.87
ドミニカ共和国ドミニカペソDOP63.48

E

通貨コード分割目
E   
エクアドルUSドルUSD1.00
エジプトエジプト・ポンドEGP51.25
エストニアユーロEUR0.92
エチオピアエチオピア・ビルETB134.61
EURユーロEUR0.92

F

通貨コード分割目
F   
フェロー諸島Danish KroneDKK6.87
フィンランドユーロEUR0.92
フランスユーロEUR0.92

G

通貨コード分割目
G   
ガボンCFAフランBEACXAF604.22
ドイツユーロEUR0.92
ガーナGhana Cedi社GHS15.52
ギリシャユーロEUR0.92
グリーンランドDanish KroneDKK6.87
グアテマラQuetzalGTQ7.79
ガーンジー島英国ポンドGBP0.79

H

通貨コード分割目
H   
ハード島とマクドナルド諸島オーストラリア・ドルAUD1.58
香港香港ドルHKD7.78
ハンガリーForintHUF377.78

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I

通貨コード分割目
I   
アイスランドアイスランド・クローナISK140.51
インドインド・ルピーINR87.36
インドネシアRupiahIDR16,170.14
イラクイラク・ディナールIQD1,305.00
アイルランドユーロEUR0.92
マン島英国ポンドGBP0.79
イスラエル新しいイスラエル・シェケルILS3.66
イタリアユーロEUR0.92

J

通貨コード分割目
J   
日本JPY146.02
ジャージー英国ポンドGBP0.79

K

通貨コード分割目
K   
カザフスタンTengeKZT519.32
ケニアケニア・シリングKES130.22
KOREA（韓国）受賞KRW1,445.50
クウェートクウェートディナールKWD0.31

L

通貨コード分割目
L   
ラトビアユーロEUR0.92
レバノンレバニア・ポンドLBP92,129.17
リヒテンシュタインスイスフランCHF0.86
リトアニアユーロEUR0.92
ルクセンブルクユーロEUR0.92

M

通貨コード分割目
M   
マレーシアマレーシア・リンギットMYR4.48
マリCFAフランBCEAOXOF624.14
マルタユーロEUR0.92
マーシャル諸島USドルUSD1.00
マルティニークユーロEUR0.92
マヨットユーロEUR0.92
メキシコメキシコペソMXN20.72
モナコユーロEUR0.92
モンテネグロユーロEUR0.92
モロッコモロッコのディルハムMAD9.73
モザンビークモザンビーク・メティカルMZN64.54

N

通貨コード分割目
N   
ナミビアナミビア・ドルNAD18.48
オランダユーロEUR0.92
ニュージーランドニュージーランド・ドルNZD1.71
ナイジェリアナイラNGN1,620.54
ニウエニュージーランド・ドルNZD1.71
ノーフォーク島オーストラリア・ドルAUD1.58
ノルウェーノルウェーのクローネNOK10.63

通貨コード分割目
   
オマーンオマーン・リアルOMR0.38

P

通貨コード分割目
P   
パキスタンパキスタン・ルピーPKR284.31
パナマバルボアPAB1.00
パラグアイグアラニPYG7,910.25
ペルーNuevo SolPEN3.71
フィリピンフィリピン・ペソPHP57.17
ポーランドZlotyPLN3.91
ポルトガルユーロEUR0.92
プエルトリコUSドルUSD1.00

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Q

通貨コード分割目
Q   
カタールカタール・リヤルQAR3.64

R

通貨コード分割目
R   
レユニオンユーロEUR0.92
ルーマニアニュールーマニアのルーROM4.63
ロシア連邦ロシアルーブルRUB88.84

S

通貨コード分割目
S   
サンバルテルミー島ユーロEUR0.92
サン・マルタン(フランス部分)ユーロEUR0.92
サンピエール島およびミクロン島ユーロEUR0.92
サンマリノユーロEUR0.92
サウジアラビアサウジアラビアリヤルSAR3.75
セネガルCFAフランBCEAOXOF604.22
セルビアセルビア・ディナーRSD107.78
シンガポールシンガポールドルSGD1.37
スロバキアユーロEUR0.92
スロベニアユーロEUR0.92
南アフリカランドZAR18.58
スペインユーロEUR0.92
スリランカスリランカ・ルピーLKR299.58
SVALBARDAND Jan MayenノルウェーのクローネNOK10.63
スウェーデンスウェーデン・クローナSEK10.24
スイススイスフランCHE0.86

T

通貨コード分割目
T   
中国・台湾新台湾ドルTWD32.77
タンザニア、連合共和国タンザニア・シリングTZS2,654.06
タイバーツTHB34.65
東ティモールUSドルUSD1.00
トケラウニュージーランド・ドルNZD1.71
チュニジアチュニジア・ディナールTND3.20
トルコトルコ・リラ試行38.52

U

通貨コード分割目
U   
ウガンダウガンダ・シリングUGX3,685.37
ウクライナフリヴニャUAH42.44
アラブ首長国連邦UAEディルハムAED3.67
英国ポンド・SterlingGBP0.79
アメリカ合衆国USドルUSD1.00
合衆国領有小離島USドルUSD1.00
ウルグアイPeso UruguayoUYI43.94

V

通貨コード分割目
V   
ベネルクスアラビア（ボリバル共和国）Bolivar Fuerte氏VEF89.35
ベトナムDongドン24,658.90
ヴァージン諸島（イギリス領）USドルUSD1.00
ヴァージン諸島（アメリカ）USドルUSD1.00

Z

通貨コード分割目
Z   
ザンビアザンビア・クワチャZMW28.49