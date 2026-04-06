支出、収益、または金融資産についてライセンス供与される製品の場合
次の換算表は、現地通貨を共通の換算単位に換算するために使用されます。これにより、お客様は通貨ベースのライセンスにおけるグローバル集約のメリットを得られ、お客様の成長に合わせてボリューム・ベースの料金体系が提供されます。
注：ここに記載されている換算係数は、為替レートの換算可能性を反映していません。これらは、通貨間の過去の関係に基づく安定した値です。この表の要素は、重要な変更に応じない限り、変更されません。
追加情報については、IBM営業担当員にお問い合わせください。
変換表を使用するには、次の操作を行います。
例
ステップ1： 以下に適用される国または地域の通貨を特定します。
ステップ 2： 現地通貨を換算係数で割ります。
成果： 108,696 + 75,000 + 63,291 = 合計246,987の変換ユニットが必要
|国
|通貨
|コード
|分割目
|B
|バーレーン
|バーレーン・貴重な機会
|BHD
|0.38
|バングラデシュ
|貴社
|BDT
|125.21
|ベルギー
|ユーロ
|EUR
|0.92
|ボツワナ
|Pula
|BWP
|13.76
|ブラジル
|ブラジリアン・レアル
|BRL
|5.70
|ブルガリア
|ブルガリア・レブ
|BGN
|1.90
|国
|通貨
|コード
|分割目
|C
|カメルーン
|CFAフランBEAC
|XAF
|604.22
|カナダ
|カナダドル
|CAD
|1.47
|チリ
|チリ・ペソ
|CLF
|957.09
|中国
|Yuan Renminbi
|CNY
|7.36
|クリスマス島
|オーストラリア・ドル
|AUD
|1.58
|COCOS (キーリング) 島
|オーストラリア・ドル
|AUD
|1.58
|コロンビア
|コロンビア・ペソ
|COP
|4,292.88
|コンゴ民主共和国
|コンゴレス・フラン官
|CDF
|2,870.79
|クック諸島
|ニュージーランド・ドル
|NZD
|1.71
|コスタリカ
|コスタリカ・コロン
|CRC
|505.80
|CÔTE D'IVOIRE
|CFAフランBCEAO
|XOF
|624.14
|クロアチア
|ユーロ
|EUR
|0.92
|キプロス
|ユーロ
|EUR
|0.92
|チェコ共和国
|チェコ・コルナ
|CZK
|23.10
|国
|通貨
|コード
|分割目
|D
|デンマーク
|Danish Krone
|DKK
|6.87
|ドミニカ共和国
|ドミニカペソ
|DOP
|63.48
|国
|通貨
|コード
|分割目
|E
|エクアドル
|USドル
|USD
|1.00
|エジプト
|エジプト・ポンド
|EGP
|51.25
|エストニア
|ユーロ
|EUR
|0.92
|エチオピア
|エチオピア・ビル
|ETB
|134.61
|EUR
|ユーロ
|EUR
|0.92
|国
|通貨
|コード
|分割目
|F
|フェロー諸島
|Danish Krone
|DKK
|6.87
|フィンランド
|ユーロ
|EUR
|0.92
|フランス
|ユーロ
|EUR
|0.92
|国
|通貨
|コード
|分割目
|G
|ガボン
|CFAフランBEAC
|XAF
|604.22
|ドイツ
|ユーロ
|EUR
|0.92
|ガーナ
|Ghana Cedi社
|GHS
|15.52
|ギリシャ
|ユーロ
|EUR
|0.92
|グリーンランド
|Danish Krone
|DKK
|6.87
|グアテマラ
|Quetzal
|GTQ
|7.79
|ガーンジー島
|英国ポンド
|GBP
|0.79
|国
|通貨
|コード
|分割目
|H
|ハード島とマクドナルド諸島
|オーストラリア・ドル
|AUD
|1.58
|香港
|香港ドル
|HKD
|7.78
|ハンガリー
|Forint
|HUF
|377.78
|国
|通貨
|コード
|分割目
|I
|アイスランド
|アイスランド・クローナ
|ISK
|140.51
|インド
|インド・ルピー
|INR
|87.36
|インドネシア
|Rupiah
|IDR
|16,170.14
|イラク
|イラク・ディナール
|IQD
|1,305.00
|アイルランド
|ユーロ
|EUR
|0.92
|マン島
|英国ポンド
|GBP
|0.79
|イスラエル
|新しいイスラエル・シェケル
|ILS
|3.66
|イタリア
|ユーロ
|EUR
|0.92
|国
|通貨
|コード
|分割目
|J
|日本
|円
|JPY
|146.02
|ジャージー
|英国ポンド
|GBP
|0.79
|国
|通貨
|コード
|分割目
|K
|カザフスタン
|Tenge
|KZT
|519.32
|ケニア
|ケニア・シリング
|KES
|130.22
|KOREA（韓国）
|受賞
|KRW
|1,445.50
|クウェート
|クウェートディナール
|KWD
|0.31
|国
|通貨
|コード
|分割目
|L
|ラトビア
|ユーロ
|EUR
|0.92
|レバノン
|レバニア・ポンド
|LBP
|92,129.17
|リヒテンシュタイン
|スイスフラン
|CHF
|0.86
|リトアニア
|ユーロ
|EUR
|0.92
|ルクセンブルク
|ユーロ
|EUR
|0.92
|国
|通貨
|コード
|分割目
|M
|マレーシア
|マレーシア・リンギット
|MYR
|4.48
|マリ
|CFAフランBCEAO
|XOF
|624.14
|マルタ
|ユーロ
|EUR
|0.92
|マーシャル諸島
|USドル
|USD
|1.00
|マルティニーク
|ユーロ
|EUR
|0.92
|マヨット
|ユーロ
|EUR
|0.92
|メキシコ
|メキシコペソ
|MXN
|20.72
|モナコ
|ユーロ
|EUR
|0.92
|モンテネグロ
|ユーロ
|EUR
|0.92
|モロッコ
|モロッコのディルハム
|MAD
|9.73
|モザンビーク
|モザンビーク・メティカル
|MZN
|64.54
|国
|通貨
|コード
|分割目
|N
|ナミビア
|ナミビア・ドル
|NAD
|18.48
|オランダ
|ユーロ
|EUR
|0.92
|ニュージーランド
|ニュージーランド・ドル
|NZD
|1.71
|ナイジェリア
|ナイラ
|NGN
|1,620.54
|ニウエ
|ニュージーランド・ドル
|NZD
|1.71
|ノーフォーク島
|オーストラリア・ドル
|AUD
|1.58
|ノルウェー
|ノルウェーのクローネ
|NOK
|10.63
|国
|通貨
|コード
|分割目
|お
|オマーン
|オマーン・リアル
|OMR
|0.38
|国
|通貨
|コード
|分割目
|P
|パキスタン
|パキスタン・ルピー
|PKR
|284.31
|パナマ
|バルボア
|PAB
|1.00
|パラグアイ
|グアラニ
|PYG
|7,910.25
|ペルー
|Nuevo Sol
|PEN
|3.71
|フィリピン
|フィリピン・ペソ
|PHP
|57.17
|ポーランド
|Zloty
|PLN
|3.91
|ポルトガル
|ユーロ
|EUR
|0.92
|プエルトリコ
|USドル
|USD
|1.00
|国
|通貨
|コード
|分割目
|Q
|カタール
|カタール・リヤル
|QAR
|3.64
|国
|通貨
|コード
|分割目
|R
|レユニオン
|ユーロ
|EUR
|0.92
|ルーマニア
|ニュールーマニアのルー
|ROM
|4.63
|ロシア連邦
|ロシアルーブル
|RUB
|88.84
|国
|通貨
|コード
|分割目
|S
|サンバルテルミー島
|ユーロ
|EUR
|0.92
|サン・マルタン(フランス部分)
|ユーロ
|EUR
|0.92
|サンピエール島およびミクロン島
|ユーロ
|EUR
|0.92
|サンマリノ
|ユーロ
|EUR
|0.92
|サウジアラビア
|サウジアラビアリヤル
|SAR
|3.75
|セネガル
|CFAフランBCEAO
|XOF
|604.22
|セルビア
|セルビア・ディナー
|RSD
|107.78
|シンガポール
|シンガポールドル
|SGD
|1.37
|スロバキア
|ユーロ
|EUR
|0.92
|スロベニア
|ユーロ
|EUR
|0.92
|南アフリカ
|ランド
|ZAR
|18.58
|スペイン
|ユーロ
|EUR
|0.92
|スリランカ
|スリランカ・ルピー
|LKR
|299.58
|SVALBARDAND Jan Mayen
|ノルウェーのクローネ
|NOK
|10.63
|スウェーデン
|スウェーデン・クローナ
|SEK
|10.24
|スイス
|スイスフラン
|CHE
|0.86
|国
|通貨
|コード
|分割目
|T
|中国・台湾
|新台湾ドル
|TWD
|32.77
|タンザニア、連合共和国
|タンザニア・シリング
|TZS
|2,654.06
|タイ
|バーツ
|THB
|34.65
|東ティモール
|USドル
|USD
|1.00
|トケラウ
|ニュージーランド・ドル
|NZD
|1.71
|チュニジア
|チュニジア・ディナール
|TND
|3.20
|トルコ
|トルコ・リラ
|試行
|38.52
|国
|通貨
|コード
|分割目
|U
|ウガンダ
|ウガンダ・シリング
|UGX
|3,685.37
|ウクライナ
|フリヴニャ
|UAH
|42.44
|アラブ首長国連邦
|UAEディルハム
|AED
|3.67
|英国
|ポンド・Sterling
|GBP
|0.79
|アメリカ合衆国
|USドル
|USD
|1.00
|合衆国領有小離島
|USドル
|USD
|1.00
|ウルグアイ
|Peso Uruguayo
|UYI
|43.94
|国
|通貨
|コード
|分割目
|V
|ベネルクスアラビア（ボリバル共和国）
|Bolivar Fuerte氏
|VEF
|89.35
|ベトナム
|Dong
|ドン
|24,658.90
|ヴァージン諸島（イギリス領）
|USドル
|USD
|1.00
|ヴァージン諸島（アメリカ）
|USドル
|USD
|1.00
|国
|通貨
|コード
|分割目
|Z
|ザンビア
|ザンビア・クワチャ
|ZMW
|28.49