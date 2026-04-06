CEO製品カテゴリー

CEO Categoriesは、密接に関連する製品のコレクションであり、それらが一緒になってエンタープライズ・インフラストラクチャー・ソリューションを構築します

青、黒、灰色の色合いの幾何学的形状のイラスト

概要

CEO製品カテゴリーは、IBMがCEOユーザーごとに提供するコンポーネントの集合体であり、最低初期ユーザー数要件（最低要件はCEO製品カテゴリーによって異なります）を含む特定の取得規則の対象となります。

クライアントの最初の（プライマリ）CEO製品カテゴリーの場合、クライアント：

  • は、CEO製品カテゴリーに含まれる製品のコピー、使用、または使用延長が可能なマシンを割り当てられた Enterprise内のすべてのユーザー（CEOユーザーと呼ばれる）のユーザーライセンス資格を取得する必要があります。
  • は、そのCEO製品カテゴリーの最小初期ユーザー数量要件の対象となります。

クライアントの追加のCEO製品Categoriesについて、クライアント：

  • 追加するCEO製品カテゴリーごとに、CEO製品カテゴリーのコンポーネントを利用しているすべてのユーザー（プライマリCEO製品カテゴリーと同じユーザー数または少ないユーザー数）の利用権を取得する必要があります。
  • ただし、該当するCEO製品カテゴリーの最小初期ユーザー数量要件の対象となります。

CEO製品カテゴリーのプログラムのインストールは、ライセンスを取得したユーザーまたはそのユーザーのためにのみ使用できます。

エンドユーザーのデバイスでサーバー上のプログラムにアクセスするために使用するすべてのプログラムは、プログラムがアクセスしたサーバーと同じCEO製品カテゴリーから取得する必要があります。

クライアントは、IBMから直接、またはIBM Business Partnerを通じてライセンスを取得できます。

権利には、CEO製品カテゴリーの全製品の使用と、最初の12ヶ月間のソフトウェア・サブスクリプションおよびサポートが含まれます。ソフトウェアサブスクリプションおよびサポートの更新は、今後の年にも利用可能です。

注記：コンポーネント製品が以下の場合：

  • 既存のCEO製品カテゴリーに追加すると、アクティブなソフトウェアサブスクリプションおよびサポート範囲を持つ、そのCEO製品カテゴリーのライセンスを取得したすべてのクライアントは、追加されたコンポーネントを利用する資格があります。
  • 別の製品に置き換えられた場合、そのCEO製品カテゴリーのライセンスを取得したすべてのクライアントで、交換時にアクティブなソフトウェア・サブスクリプションおよびサポート範囲がある場合は、コンポーネント製品を使用することができます。
  • 既存のCEO製品カテゴリーから削除された場合、そのCEO製品カテゴリーのライセンスを受けているクライアントは、CEO製品カテゴリーから削除される時点のコンポーネント製品のバージョン/リリースレベル、またはCEO製品カテゴリーのクライアントのソフトウェアサブスクリプションおよびサポート期間が終了する前にクライアントがダウンロードしたバージョン/リリースのいずれか早い方で、引き続きコンポーネント製品を使用できます。いずれの場合も、削除されたコンポーネント製品のユーザー数を、そのコンポーネント製品がCEO製品カテゴリーから削除される時点でライセンスされたレベルを超えて増やすことはできません

CEO製品カテゴリーに関する条件については、IBM Passport Advantage契約またはIBM Passport Advantage Express契約の該当する方をご参照ください。

製品カテゴリー

次の表は、既存の各CEO製品カテゴリー、各CEO製品カテゴリーに含まれる製品コンポーネント、およびそのCEO製品カテゴリーが提供するソリューションの簡単な説明のリストです。

更新日：2019年12月17日

製品カテゴリーバンドルに含まれる製品ソリューション

最小

初期ユーザー要件

IBM Db2 Advanced CEOオファー

Db2 Advanced Enterpriseサーバーエディション

Db2 Workgroupサーバーエディション

IBM Database Enterprise Developerエディション

Db2 Connect Enterpriseエディション

Db2 Connect Personalエディション

幅広い Db2データサーバーの機能を提供し、Db2 Advanced Enterprise Server Edition、Db2 Workgroup Server Edition、Db2 Connectを含みます。IBM Db2 Advanced CEOオファリングは、企業の貴重な情報資産に安全でレジリエントなInformation Management Systemを提供することにより、今日のビジネスのニーズに対応します。500
IBMハイブリッドデータ管理プラットフォームCEOオファリングDb2 Advancedエディション

Db2 Big SQL

Db2 Connect

Db2イベント保管

Db2 Warehouse		ベンダー、言語、場所、構造を問わず、クエリーを変換できるAI搭載ソリューションの完全なファミリーにより、エンタープライズ・アーキテクトのリーダーは、データの管理と分析のための最適化された基盤を構築することができます。オンプレミス、プライベートクラウド、パブリッククラウドのデータ全体、または構造化データと非構造化データに統合されたデータを収集、管理し、ビジネス洞察を提供することができます。500