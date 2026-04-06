CEO Categoriesは、密接に関連する製品のコレクションであり、それらが一緒になってエンタープライズ・インフラストラクチャー・ソリューションを構築します
CEO製品カテゴリーは、IBMがCEOユーザーごとに提供するコンポーネントの集合体であり、最低初期ユーザー数要件（最低要件はCEO製品カテゴリーによって異なります）を含む特定の取得規則の対象となります。
クライアントの最初の（プライマリ）CEO製品カテゴリーの場合、クライアント：
クライアントの追加のCEO製品Categoriesについて、クライアント：
CEO製品カテゴリーのプログラムのインストールは、ライセンスを取得したユーザーまたはそのユーザーのためにのみ使用できます。
エンドユーザーのデバイスでサーバー上のプログラムにアクセスするために使用するすべてのプログラムは、プログラムがアクセスしたサーバーと同じCEO製品カテゴリーから取得する必要があります。
クライアントは、IBMから直接、またはIBM Business Partnerを通じてライセンスを取得できます。
権利には、CEO製品カテゴリーの全製品の使用と、最初の12ヶ月間のソフトウェア・サブスクリプションおよびサポートが含まれます。ソフトウェアサブスクリプションおよびサポートの更新は、今後の年にも利用可能です。
注記：コンポーネント製品が以下の場合：
CEO製品カテゴリーに関する条件については、IBM Passport Advantage契約またはIBM Passport Advantage Express契約の該当する方をご参照ください。
次の表は、既存の各CEO製品カテゴリー、各CEO製品カテゴリーに含まれる製品コンポーネント、およびそのCEO製品カテゴリーが提供するソリューションの簡単な説明のリストです。
更新日：2019年12月17日
|製品カテゴリー
|バンドルに含まれる製品
|ソリューション
最小
初期ユーザー要件
|IBM Db2 Advanced CEOオファー
Db2 Advanced Enterpriseサーバーエディション
|幅広い Db2データサーバーの機能を提供し、Db2 Advanced Enterprise Server Edition、Db2 Workgroup Server Edition、Db2 Connectを含みます。IBM Db2 Advanced CEOオファリングは、企業の貴重な情報資産に安全でレジリエントなInformation Management Systemを提供することにより、今日のビジネスのニーズに対応します。
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|IBMハイブリッドデータ管理プラットフォームCEOオファリング
|Db2 Advancedエディション
Db2 Big SQL
Db2 Connect
Db2イベント保管
Db2 Warehouse
|ベンダー、言語、場所、構造を問わず、クエリーを変換できるAI搭載ソリューションの完全なファミリーにより、エンタープライズ・アーキテクトのリーダーは、データの管理と分析のための最適化された基盤を構築することができます。オンプレミス、プライベートクラウド、パブリッククラウドのデータ全体、または構造化データと非構造化データに統合されたデータを収集、管理し、ビジネス洞察を提供することができます。
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