CEO製品カテゴリーは、IBMがCEOユーザーごとに提供するコンポーネントの集合体であり、最低初期ユーザー数要件（最低要件はCEO製品カテゴリーによって異なります）を含む特定の取得規則の対象となります。

クライアントの最初の（プライマリ）CEO製品カテゴリーの場合、クライアント：

は、CEO製品カテゴリーに含まれる製品のコピー、使用、または使用延長が可能なマシンを割り当てられた Enterprise内のすべてのユーザー（CEOユーザーと呼ばれる）のユーザーライセンス資格を取得する必要があります。

は、そのCEO製品カテゴリーの最小初期ユーザー数量要件の対象となります。

クライアントの追加のCEO製品Categoriesについて、クライアント：

追加するCEO製品カテゴリーごとに、CEO製品カテゴリーのコンポーネントを利用しているすべてのユーザー（プライマリCEO製品カテゴリーと同じユーザー数または少ないユーザー数）の利用権を取得する必要があります。

ただし、該当するCEO製品カテゴリーの最小初期ユーザー数量要件の対象となります。

CEO製品カテゴリーのプログラムのインストールは、ライセンスを取得したユーザーまたはそのユーザーのためにのみ使用できます。

エンドユーザーのデバイスでサーバー上のプログラムにアクセスするために使用するすべてのプログラムは、プログラムがアクセスしたサーバーと同じCEO製品カテゴリーから取得する必要があります。

クライアントは、IBMから直接、またはIBM Business Partnerを通じてライセンスを取得できます。

権利には、CEO製品カテゴリーの全製品の使用と、最初の12ヶ月間のソフトウェア・サブスクリプションおよびサポートが含まれます。ソフトウェアサブスクリプションおよびサポートの更新は、今後の年にも利用可能です。

注記：コンポーネント製品が以下の場合：

既存のCEO製品カテゴリーに追加すると、アクティブなソフトウェアサブスクリプションおよびサポート範囲を持つ、そのCEO製品カテゴリーのライセンスを取得したすべてのクライアントは、追加されたコンポーネントを利用する資格があります。

別の製品に置き換えられた場合、そのCEO製品カテゴリーのライセンスを取得したすべてのクライアントで、交換時にアクティブなソフトウェア・サブスクリプションおよびサポート範囲がある場合は、コンポーネント製品を使用することができます。

既存のCEO製品カテゴリーから削除された場合、そのCEO製品カテゴリーのライセンスを受けているクライアントは、CEO製品カテゴリーから削除される時点のコンポーネント製品のバージョン/リリースレベル、またはCEO製品カテゴリーのクライアントのソフトウェアサブスクリプションおよびサポート期間が終了する前にクライアントがダウンロードしたバージョン/リリースのいずれか早い方で、引き続きコンポーネント製品を使用できます。いずれの場合も、削除されたコンポーネント製品のユーザー数を、そのコンポーネント製品がCEO製品カテゴリーから削除される時点でライセンスされたレベルを超えて増やすことはできません。

CEO製品カテゴリーに関する条件については、IBM Passport Advantage契約またはIBM Passport Advantage Express契約の該当する方をご参照ください。