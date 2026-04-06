IBM®への書面による通知ベースで、既存のIBM Passport Advantageサイトに追加のサイトをいつでも追加できます
そのためには、以下のことをしなければなりません。
|言語
|国または地域
|日本語(74.1KB)
|日本
|韓国語(89.6KB)
|韓国（共和国）
|ラテンアメリカスペイン語(32.3KB)
|アルゼンチン、チリ、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、メキシコ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ペルー、ウルグアイ、ベネズエラ
|ノルウェー語(7.2KB)
|ノルウェー、スバールバル諸島、ヤンマイエン諸島
|ポーランド語(54.9KB)
|ポーランド
|ポルトガル語(34.1KB)
|アンゴラ、カーボベルデ、ギニアビサウ、ポルトガル
|ルーマニア語(99.3KB)
|ルーマニア
|簡体字中国語（62KB）
|中国
|スロバキア語(103KB)
|スロバキア
|スロベニア語(96.8KB)
|スロベニア
|スペイン語(38.1KB)
|アンドラ、赤道ギニア、スペイン
|スウェーデン語(31.5KB)
|スウェーデン
|トルコ語(43.5KB)
|トルコ