承認済み追加サイトスケジュール

IBM®への書面による通知ベースで、既存のIBM Passport Advantageサイトに追加のサイトをいつでも追加できます

青、黒、灰色の色合いの幾何学的形状のイラスト

そのためには、以下のことをしなければなりません。

  • IBM Termsの承認済み追加サイトスケジュールをwww.ibm.com/jp-ja/terms/?id=Z125-5849からダウンロードして記入する。
  • 本契約に基づき、登録および買収が許可されている追加のサイトをリストアップしています。
言語国または地域
日本語(74.1KB)日本
韓国語(89.6KB)韓国（共和国）
ラテンアメリカスペイン語(32.3KB)アルゼンチン、チリ、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、メキシコ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ペルー、ウルグアイ、ベネズエラ
ノルウェー語(7.2KB)ノルウェー、スバールバル諸島、ヤンマイエン諸島
ポーランド語(54.9KB)ポーランド
ポルトガル語(34.1KB)アンゴラ、カーボベルデ、ギニアビサウ、ポルトガル
ルーマニア語(99.3KB)ルーマニア
簡体字中国語（62KB）中国
スロバキア語(103KB)スロバキア
スロベニア語(96.8KB)スロベニア
スペイン語(38.1KB)アンドラ、赤道ギニア、スペイン
スウェーデン語(31.5KB)スウェーデン
トルコ語(43.5KB)トルコ

 