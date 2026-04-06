IBMのアプライアンスおよびアプライアンス・サービスを購入するための添付ファイル

青、黒、灰色の色合いの幾何学的形状のイラスト
IBMのアプライアンスおよびアプライアンス・サービスを購入するための添付ファイルは、IBM Termsからダウンロードできます。このファイルが必要となるのは、2008年以前のPA7のお客様のみです。

IBM Appliance

IBMはアプライアンスを、プログラム・コンポーネント、マシン・コンポーネント（MC）、および該当するマシン・コード・コンポーネントの任意の組み合わせであり、単一の製品として提供され、特定の機能のために設計されたEPと定義しています。

これは、単一のPassport Advantageパート番号の下で、ハードウェア・コンポーネント（「マシン」）とソフトウェア・コンポーネント（「プログラム」）で構成されています。IBMアプライアンスの保守およびサブスクリプション＆サポート（S&S）は、単一のPassport Advantage部品番号で購入および更新されます。

以下に関する詳細情報については、IBMアプライアンスサポートガイドを参照してください。

  • IBM Applianceとして認められるもの
  • IBMアプライアンスおよび
  • IBM Applianceで提供されるIBM Subscription and Support（S&S）のメリットの使用および更新方法

IBMのアプライアンスおよびアプライアンス・サービスを購入するための添付ファイル

アプライアンスの条件は、2008年にパスポート・アドバンテージ契約のバージョン7に組み込まれ、IBMの条件から表示およびダウンロードできます。

IBMのアプライアンスおよびアプライアンス・サービスを購入するための添付ファイルが必要となるのは、PAバージョン7以前のお客様のみです。さまざまな言語のバージョンがIBM Terms*からダウンロードできます。

*IBMの用語を初めてご利用になる場合は、以下の手順を参考にしてください。

  1. 「国または地域」フィルターを使用して場所を選択します
  2. 「言語」フィルターを使用して、お好みの言語を選択します。注記：場合によっては、文書は英語のみ
  3. IBM Termsへ移動します
  4. 「ドキュメントの種類」で、
    • Standard契約、そして
    • パスポート・アドバンテージ契約
    • 契約と添付
  5. IBM Appliances and Appliance Servicesの添付ファイルタイルをクリックします

どの添付ファイルを使用するかわからない場合は、IBM営業担当員またはIBM Business Partnerにお問い合わせください。