IBMはアプライアンスを、プログラム・コンポーネント、マシン・コンポーネント（MC）、および該当するマシン・コード・コンポーネントの任意の組み合わせであり、単一の製品として提供され、特定の機能のために設計されたEPと定義しています。
これは、単一のPassport Advantageパート番号の下で、ハードウェア・コンポーネント（「マシン」）とソフトウェア・コンポーネント（「プログラム」）で構成されています。IBMアプライアンスの保守およびサブスクリプション＆サポート（S&S）は、単一のPassport Advantage部品番号で購入および更新されます。
以下に関する詳細情報については、IBMアプライアンスサポートガイドを参照してください。
アプライアンスの条件は、2008年にパスポート・アドバンテージ契約のバージョン7に組み込まれ、IBMの条件から表示およびダウンロードできます。
IBMのアプライアンスおよびアプライアンス・サービスを購入するための添付ファイルが必要となるのは、PAバージョン7以前のお客様のみです。さまざまな言語のバージョンがIBM Terms*からダウンロードできます。
*IBMの用語を初めてご利用になる場合は、以下の手順を参考にしてください。
どの添付ファイルを使用するかわからない場合は、IBM営業担当員またはIBM Business Partnerにお問い合わせください。