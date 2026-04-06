IBMはアプライアンスを、プログラム・コンポーネント、マシン・コンポーネント（MC）、および該当するマシン・コード・コンポーネントの任意の組み合わせであり、単一の製品として提供され、特定の機能のために設計されたEPと定義しています。

これは、単一のPassport Advantageパート番号の下で、ハードウェア・コンポーネント（「マシン」）とソフトウェア・コンポーネント（「プログラム」）で構成されています。IBMアプライアンスの保守およびサブスクリプション＆サポート（S&S）は、単一のPassport Advantage部品番号で購入および更新されます。

以下に関する詳細情報については、IBMアプライアンスサポートガイドを参照してください。