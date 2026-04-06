PAとPAEの最新文書をご覧になるには、IBM Termsにアクセスしてください。
必要に応じて、利用規約の検索をバイパスし、以下の文書に直接進むことができます
IBM Termsからは、IBMのライセンス情報（LI）文書にもアクセスできます。この他にアクセスできる文書は次のとおりです。
最も頻繁に使用する利用規約文書を購読します。
以下のリンクから、Passport Advantage（PA）およびPassport Advantage Express（PAE）の契約および添付書類を表示またはダウンロードします。
|Agreements（契約）
|Attachments & Schedules（添付書類&スケジュール）
|Base License Agreements and License Information Documents（基本ライセンス契約およびライセンス情報文書）
IBMでは、対象製品（EP）の注文について2つの異なる契約を提供しています。どちらもIBM Termsで確認できます。以下のリンクをクリックして、契約書を読むか、またはダウンロードしてください。
1. International Passport Advantage Agreement
|IBM Termsにアクセスして、基本ライセンス契約およびライセンス情報文書を検索、表示、ダウンロードしてください。