Passport Advantageの利用規約：契約書、添付書類、フォーム

青、黒、灰色の色合いの幾何学的形状のイラスト
IBM Termsは、Passport Advantage（PA）およびPassport Advantage Express（PAE）に関連するすべての文書の信頼できる情報源です。

PAとPAEの最新文書をご覧になるには、IBM Termsにアクセスしてください。

  1. まず、「Country（国）」および「Language（言語）」を選択します。
  2. 次に、「Document type（文書タイプ）」で「Standard Agreements（標準契約）」の右側にある下矢印をクリックします
  3. 「Document types（文書タイプ）」で「Standard Agreements（標準契約）」、「Passport Advantage Agreements（Passport Advantage契約）」を選択します。

    注：チェックボックスを使用して、「Agreement & Attachments（契約および添付書類）」および／または「Enrollment Documents（登録文書）」を表示できます

必要に応じて、利用規約の検索をバイパスし、以下の文書に直接進むことができます

IBM Termsからは、IBMのライセンス情報（LI）文書にもアクセスできます。この他にアクセスできる文書は次のとおりです。

  • IBM Client Relationship Agreement（CRA）は、ほとんどのIBM製品・サービスを調達するために使用される単一契約です。
  • CRA契約ファミリーは、クライアントに対し、特定の製品・サービスを取得するために必要な条件のみを盛り込んだ柔軟な契約形態を提供します。CRA契約ファミリーには、Cloud Services Agreement (CSA) と CRAサービスが含まれますが、これらに限定されません。
  • CRA契約ファミリーの添付書類。クライアントが特定の製品・サービスのみを含む以前の取引に対してCRA契約ファミリーの1つを利用し、後日、CRA契約ファミリーを拡大して、他の製品・サービスを含めることを選択する場合、必要に応じて、それらの補足条項を含む添付書類を追加することで、それが可能になります。
  • CRA契約ファミリーの添付書類。クライアントが特定の製品・サービスのみを含む以前の取引に対してCRA契約ファミリーの1つを利用し、後日、CRA契約ファミリーを拡大して、他の製品・サービスを含めることを選択する場合、必要に応じて、それらの補足条項を含む添付書類を追加することで、それが可能になります。
  • IBM Data Processing Addendum（DPA）およびStatement of Limited Warranty（SoLW）、ならびに特定の規制、法律、および製品・サービス固有の要件を満たすために必要なその他の基準

最も頻繁に使用する利用規約文書を購読します。

以下のリンクから、Passport Advantage（PA）およびPassport Advantage Express（PAE）の契約および添付書類を表示またはダウンロードします。

Agreements（契約）Attachments & Schedules（添付書類&スケジュール）Base License Agreements and License Information Documents（基本ライセンス契約およびライセンス情報文書）

IBMでは、対象製品（EP）の注文について2つの異なる契約を提供しています。どちらもIBM Termsで確認できます。以下のリンクをクリックして、契約書を読むか、またはダウンロードしてください。

1.      International Passport Advantage Agreement

2.      International Passport Advantage Express Agreement

 IBM Termsにアクセスして、基本ライセンス契約およびライセンス情報文書を検索、表示、ダウンロードしてください。