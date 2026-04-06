PAとPAEの最新文書をご覧になるには、IBM Termsにアクセスしてください。

まず、「Country（国）」および「Language（言語）」を選択します。 次に、「Document type（文書タイプ）」で「Standard Agreements（標準契約）」の右側にある下矢印をクリックします 「Document types（文書タイプ）」で「Standard Agreements（標準契約）」、「Passport Advantage Agreements（Passport Advantage契約）」を選択します。



注：チェックボックスを使用して、「Agreement & Attachments（契約および添付書類）」および／または「Enrollment Documents（登録文書）」を表示できます

必要に応じて、利用規約の検索をバイパスし、以下の文書に直接進むことができます

IBM Termsからは、IBMのライセンス情報（LI）文書にもアクセスできます。この他にアクセスできる文書は次のとおりです。

IBM Client Relationship Agreement（CRA）は、ほとんどのIBM製品・サービスを調達するために使用される単一契約です。

CRA契約ファミリーは、クライアントに対し、特定の製品・サービスを取得するために必要な条件のみを盛り込んだ柔軟な契約形態を提供します。CRA契約ファミリーには、Cloud Services Agreement (CSA) と CRAサービスが含まれますが、これらに限定されません。

CRA契約ファミリーの添付書類。クライアントが特定の製品・サービスのみを含む以前の取引に対してCRA契約ファミリーの1つを利用し、後日、CRA契約ファミリーを拡大して、他の製品・サービスを含めることを選択する場合、必要に応じて、それらの補足条項を含む添付書類を追加することで、それが可能になります。

CRA契約ファミリーの添付書類。クライアントが特定の製品・サービスのみを含む以前の取引に対してCRA契約ファミリーの1つを利用し、後日、CRA契約ファミリーを拡大して、他の製品・サービスを含めることを選択する場合、必要に応じて、それらの補足条項を含む添付書類を追加することで、それが可能になります。

IBM Data Processing Addendum（DPA）およびStatement of Limited Warranty（SoLW）、ならびに特定の規制、法律、および製品・サービス固有の要件を満たすために必要なその他の基準

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