ハイブリッド・インフラストラクチャー管理ソフトウェア

確信を持ってハイブリッドクラウドをモダナイズ・管理
インフラストラクチャー管理、セキュリティー自動化、オブザーバビリティー、コストを統合し、あらゆる環境で提供を加速します。リスクを低減し、パフォーマンスを最適化します。このライフサイクル主導のアプローチにより、組織は確信を持ってモダナイズを進め、効率的に運用できます。ハイブリッドクラウドとAIへの投資から、早期に測定可能なリターンを得られるようになります。
統合された自動化アプローチにより、分断されたハイブリッド環境の障壁を乗り越え、AIの真価を引き出します。HashiCorp TerraformとVault、Red Hat AnsibleとOpenShift、IBM® Hybrid Cloud Meshが連携し、クラウド全体で可搬性のあるAIワークロードを安全にプロビジョニング、構成、接続する方法をご覧ください。
ポリシー主導のハイブリッド基盤とセルフサービス型の開発者体験で、クラウド全体の自動化とガバナンスを効率化
シークレット管理、ポリシー検証、継続的なコンプライアンスをインフラストラクチャーのライフサイクルに組み込み、ハイブリッドクラウド全体でゼロトラストを自動化
ハイブリッドクラウドの支出をリアルタイムで把握し、パフォーマンスを最適化するとともに、投資判断をビジネス成果につなげます。
アイデンティティーとシークレット管理を統合し、俊敏性を損なわずに組織全体でゼロトラストを適用
SLAを満たし、エンタープライズ規模のワークロードを支えるために、ハイブリッドクラウドのパフォーマンスとレジリエンスを最適化
リージョンとクラウドをまたいで一貫したアプリケーション可用性とレジリエンスを確保し、事業継続を支援
IBM Terraformは、体系化されたプラットフォーム・アプローチにより、インフラストラクチャーのプロビジョニングと管理を自動化できます。インフラストラクチャーとポリシーをコード化し、共有し、バージョン管理した上で実行します。クラウド・サービスからオンプレミスのデータセンターまで、すべてのインフラストラクチャーで標準化された一貫性のあるワークフローを適用できます。
IBM® Cloudabilityは、パブリッククラウドの従量課金による変動費モデルに可視性と財務の説明責任をもたらし、クラウド投資から得られるビジネス価値を高めます。
IBM NS1 ConnectマネージドDNSサービスは、回復力と高速性に優れた権威DNS接続を提供することで、ネットワークの停止を防ぎます。
Red Hat OpenShiftは、クラウドネイティブのプラクティスでイノベーションを推進し、アプリケーション開発を加速し、成長を後押しします。柔軟なデプロイメントと利用の選択肢により、ハイブリッドクラウド全体で一貫性のある効率的な開発体験を提供します。これは、最新のセキュリティー重視のアプリケーション・プラットフォーム要件とプラクティスに合致しています。
Red Hat Ansible Automation Platformは、エンタープライズのあらゆる領域で、より効率的でレジリエンスがあり、連携した運用を可能にし、ITを変革します。重要なワークフローを大規模にオーケストレーションするための、単一の信頼できるソリューションです。あらゆるハイブリッドクラウド環境での自動化ユースケースを支援し、コンプライアンスに向けてチームとプロセスを統合します。
IBM® Apptioは、財務データと運用データの取り込みと構造化を自動化し、複雑なハイブリッドIT環境におけるIT財務管理と運用管理の成功を支援します。可視性とデータに基づく洞察を提供し、IT支出の管理と最適化、さらに、そのビジネス価値と影響の明確化を可能にします。
IBM® Kubecostは、DevOpsチームがクラウドとKubernetesの支出を追跡し、インフラストラクチャー・コストを最適化し、ポリシー・ガイドラインに整合させることを支援します。イノベーションを妨げずに、効率的でコンプライアンスに準拠した提供を実現します。
AIエージェントによる自動化とリアルタイムのインテリジェンスを組み合わせることで、コスト効率よく生産性を高め、運用を効率化できます。レジリエンスを備えたAI強化メインフレームのイノベーションにより、チームのスキル向上も迅速に進められます。
