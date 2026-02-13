ハイブリッド・インフラストラクチャー管理ソフトウェア

Red Hat Ansible Automation Platformは、エンタープライズのあらゆる領域で、より効率的でレジリエンスがあり、連携した運用を可能にし、ITを変革します。重要なワークフローを大規模にオーケストレーションするための、単一の信頼できるソリューションです。あらゆるハイブリッドクラウド環境での自動化ユースケースを支援し、コンプライアンスに向けてチームとプロセスを統合します。