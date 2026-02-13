ハイブリッド・インフラストラクチャー管理ソフトウェア

確信を持ってハイブリッドクラウドをモダナイズ・管理

青と紫の色合いのカラフルなアイコンをあしらった、AIと自動化を表現したフラット・タイルを並べた3Dレンダリング

ハイブリッドクラウドを適切に運用

インフラストラクチャー管理、セキュリティー自動化、オブザーバビリティー、コストを統合し、あらゆる環境で提供を加速します。リスクを低減し、パフォーマンスを最適化します。このライフサイクル主導のアプローチにより、組織は確信を持ってモダナイズを進め、効率的に運用できます。ハイブリッドクラウドとAIへの投資から、早期に測定可能なリターンを得られるようになります。

統合型の自動化と安全な接続によるハイブリッドクラウドAIの変革

統合された自動化アプローチにより、分断されたハイブリッド環境の障壁を乗り越え、AIの真価を引き出します。HashiCorp TerraformとVault、Red Hat AnsibleとOpenShift、IBM® Hybrid Cloud Meshが連携し、クラウド全体で可搬性のあるAIワークロードを安全にプロビジョニング、構成、接続する方法をご覧ください。

ハイブリッド環境全体でコスト、パフォーマンス、提供を最適化

ハイブリッドクラウド・オートメーション

ポリシー主導のハイブリッド基盤とセルフサービス型の開発者体験で、クラウド全体の自動化とガバナンスを効率化
ゼロトラスト・クラウド戦略

シークレット管理、ポリシー検証、継続的なコンプライアンスをインフラストラクチャーのライフサイクルに組み込み、ハイブリッドクラウド全体でゼロトラストを自動化
コスト管理と可視化

ハイブリッドクラウドの支出をリアルタイムで把握し、パフォーマンスを最適化するとともに、投資判断をビジネス成果につなげます。
IDおよびアクセス管理

アイデンティティーとシークレット管理を統合し、俊敏性を損なわずに組織全体でゼロトラストを適用
ハイブリッドクラウドのパフォーマンスとレジリエンスの管理

SLAを満たし、エンタープライズ規模のワークロードを支えるために、ハイブリッドクラウドのパフォーマンスとレジリエンスを最適化
ハイブリッドDNSとトラフィック管理

リージョンとクラウドをまたいで一貫したアプリケーション可用性とレジリエンスを確保し、事業継続を支援
Gartner社のロゴ

市場リーダーとして評価*
 
  • 2025 Magic Quadrant for Service Orchestration and Automation Platforms​
 
  • 2025 Magic Quadrant for Process Mining Platforms​
 
  • 2025 Magic Quadrant Cloud Native Application Platforms (Red Hat)

注目のIBMハイブリッド・インフラストラクチャー・ソフトウェアはこちら

IBM Terraform

IBM Terraformは、体系化されたプラットフォーム・アプローチにより、インフラストラクチャーのプロビジョニングと管理を自動化できます。インフラストラクチャーとポリシーをコード化し、共有し、バージョン管理した上で実行します。クラウド・サービスからオンプレミスのデータセンターまで、すべてのインフラストラクチャーで標準化された一貫性のあるワークフローを適用できます。

TerraformとAnsibleのティーザー用製品UIダッシュボードのスクリーンショット
IBM Vaultのスクリーンショット

IBM Vault

IBM Vaultは、シークレット、認証情報、暗号化を大規模に管理し、ハイブリッド・インフラストラクチャー向けの一元的な信頼レイヤーを提供します。IDベースのジャストインタイム・アクセスにより、自動化とエージェント型のインフラストラクチャー・ワークフローを支援します。人がアクセスする方法だけでなく、システムがどのように動作するかにも信頼を組み込みます。

IBM Cloudability

IBM® Cloudabilityは、パブリッククラウドの従量課金による変動費モデルに可視性と財務の説明責任をもたらし、クラウド投資から得られるビジネス価値を高めます。

50％
RDSカバレッジの向上
35%
FinOpsとポリシー自動化によるクラウド支出の削減
Cloudabilityの成果透明性を示す製品UIスクリーンショット
IBM® NS1 ConnectのUIダッシュボードのスクリーンショット

IBM NS1 Connect

IBM NS1 ConnectマネージドDNSサービスは、回復力と高速性に優れた権威DNS接続を提供することで、ネットワークの停止を防ぎます。

15％
75パーセンタイルと95パーセンタイルの利用者におけるレイテンシー改善
200
ロングテール利用者のミリ秒単位のレイテンシー削減

Red Hat OpenShift

Red Hat OpenShiftは、クラウドネイティブのプラクティスでイノベーションを推進し、アプリケーション開発を加速し、成長を後押しします。柔軟なデプロイメントと利用の選択肢により、ハイブリッドクラウド全体で一貫性のある効率的な開発体験を提供します。これは、最新のセキュリティー重視のアプリケーション・プラットフォーム要件とプラクティスに合致しています。

29％
アプリケーション・ライフサイクルの短縮による市場投入までの時間短縮
20%
開発者の生産性向上による効率化
Red Hat OpenShift製品UI
Ansible Automationの製品UIダッシュボードのスクリーンショット

Red Hat Ansible Automation Platform

Red Hat Ansible Automation Platformは、エンタープライズのあらゆる領域で、より効率的でレジリエンスがあり、連携した運用を可能にし、ITを変革します。重要なワークフローを大規模にオーケストレーションするための、単一の信頼できるソリューションです。あらゆるハイブリッドクラウド環境での自動化ユースケースを支援し、コンプライアンスに向けてチームとプロセスを統合します。

58%
リスク回避に向けた計画外ダウンタイムの削減
65%
新しいコンピュート・リソースのデプロイメントを迅速化

IBM Apptio

IBM® Apptioは、財務データと運用データの取り込みと構造化を自動化し、複雑なハイブリッドIT環境におけるIT財務管理と運用管理の成功を支援します。可視性とデータに基づく洞察を提供し、IT支出の管理と最適化、さらに、そのビジネス価値と影響の明確化を可能にします。

20-25％
アプリケーション・ポートフォリオの合理化
3-5％
IT支出を運用（run）から成長投資（grow）へ移行し、イノベーションの資金に充当
Apptio Billing機能のUIスクリーンショット
Kubecostダッシュボードのスクリーンショット

IBM Kubecost

IBM® Kubecostは、DevOpsチームがクラウドとKubernetesの支出を追跡し、インフラストラクチャー・コストを最適化し、ポリシー・ガイドラインに整合させることを支援します。イノベーションを妨げずに、効率的でコンプライアンスに準拠した提供を実現します。

IBM Zソフトウェア

AIエージェントによる自動化とリアルタイムのインテリジェンスを組み合わせることで、コスト効率よく生産性を高め、運用を効率化できます。レジリエンスを備えたAI強化メインフレームのイノベーションにより、チームのスキル向上も迅速に進められます。

IBM Z Operations Unite機能の製品UIスクリーンショット
次のステップ

IBMとともにハイブリッド・インフラストラクチャー管理の取り組みを開始技術の専門家とともに、すぐに価値を実現しませんか。
