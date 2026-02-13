AIによる生産性向上ソフトウェア

インテリジェントなエージェントとアプリケーションで作業を自動化し、よりスマートな意思決定を促進
分断されたAIを、数年ではなく数週間で測定可能なビジネス価値に変えませんか。オープンなハイブリッド・オーケストレーション・レイヤーが、エージェント、自動化、ワークフローを統合し、安全な企業全体の生産性向上を実現します。
あらゆるAIエージェント、アシスタント、ワークフロー、データと連携し、複雑さを明確に変えるオーケストレーションで、ビジネス全体の生産性を高めます。システムの入れ替えが不要で、ベンダー・ロックインもありません。
既存のワークフローやデータ、自動化とAIエージェントを統合AgentOpsでパフォーマンスを観測、評価、最適化
人事や営業、IT、財務とカスタマー・ケアの既存ワークフローに組み込めるAIエージェントで、チームを繰り返し作業から解放
エージェント型AI、文脈に基づくインテリジェンス、設計段階からのガバナンスでソフトウェア開発ライフサイクルを高度化
主要なファイナンシャル・プランニング・プロセスの自動化で、時間のかかる手作業の計画から迅速なAI駆動の意思決定へ移行
コード理解の向上、ビジネス・ロジックの維持、希少な専門知識への依存低減を支えるエンド・ツー・エンドの支援でアプリケーションのモダナイゼーションを加速
Webチャット、電話、SMSとソーシャル・アプリなど、あらゆるチャネルでマルチモーダルAIエージェントを活用し、自然で人間らしい会話で迅速かつ一貫したサポートを提供しながら、有人対応へのシームレスな引き継ぎとコンテキストの保持も実現
検証済みで最適化されたモデルのリポジトリーにすぐにアクセスでき、エージェントがより効率的な分散推論を行うための基盤を提供
IBM watsonx Orchestrateは、マルチエージェント、マルチツールのスーパーバイザーとして機能します。IBM、他社、オープンソースなど、あらゆるテクノロジーで構築されたエージェントを、ワークフローや自動化、データ・システムとともにオーケストレーションします。
IBM Bobは、エージェント型ワークフローを活用し、ソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）全体で、コード生成やリファクタリング、テスト、セキュリティー／コンプライアンスのチェックを自動化します。
* Gartnerは、調査出版物に記載されているいかなるベンダー、製品、サービスも推奨するものではありません。また、技術の利用者に対し、最も高い評価またはその他の指定を受けたベンダーのみを選択するよう助言するものでもありません。Gartnerの調査出版物は、Gartnerのリサーチ&アドバイザリー組織の見解で構成されており、事実の記述と解釈されるべきものではありません。Gartnerは、この調査に関して、商品性または特定目的への適合性に関する保証を含め、明示または黙示を問わず一切の保証を否認します。