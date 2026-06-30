すべてのIBM社員は、差別、ハラスメント、いじめ、および報復のない、インクルーシブで協調的、安全、かつ敬意に満ちた職場づくりに貢献することが期待されています。当社は、ビジネスの成長、持続可能なビジネス成果、およびお客様への差別化された価値を促進するインクルーシブな職場において、この取り組みを明確に位置づけています。

当社は、すべての差別禁止法を完全に遵守する給与の整合性と透明性に取り組んでおり、性別、人種、または法律で保護されているその他の個人の特性に関わらず、公正で競争力のある給与環境を育んでいます。統計的な給与整合性評価は、IBM従業員がいるすべての国で実施されており、長年にわたる公正な給与実践への当社の取り組みを強化しています。