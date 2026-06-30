当社の高度なスキルを持つグローバルな労働力は、AIおよびハイブリッドクラウドにおける深い専門知識を活用し、お客様のデジタル・トランスフォーメーションおよびミッションクリティカルなオペレーションズを推進します。IBM社員は当社のミッションを達成するために不可欠であり、当社の文化は彼らに活力を与えるものです。私たちは一丸となって、大きな視野で考え、業界のペースを定め、パートナーシップを構築し、有意義なインパクトをもたらしています。
当社の文化の方程式は、IBMでの就業体験を生き生きとしたものにします。当社の目的は、当社が存在する理由、ならびに社会および業界において果たす役割を明確に示しており、3つの根本的な価値観は、当社の文化とブランドを統治する原則として機能しています。当社の成長行動は、私たちが互いに、そしてお客様やパートナーに対してどのように行動すべきかの指針となります。
世界をより良く機能させる触媒となること。
これらは、成長、イノベーション、およびインクルージョンを推進するために、私たちがどのように行動し、姿勢を示すかという「方法」がすべてです。成功を達成するには、お客様のニーズ、および私たちの行動を通じてそれらにどのように応えているかを振り返る必要があります。
すべてのIBM社員は、差別、ハラスメント、いじめ、および報復のない、インクルーシブで協調的、安全、かつ敬意に満ちた職場づくりに貢献することが期待されています。当社は、ビジネスの成長、持続可能なビジネス成果、およびお客様への差別化された価値を促進するインクルーシブな職場において、この取り組みを明確に位置づけています。
当社は、すべての差別禁止法を完全に遵守する給与の整合性と透明性に取り組んでおり、性別、人種、または法律で保護されているその他の個人の特性に関わらず、公正で競争力のある給与環境を育んでいます。統計的な給与整合性評価は、IBM従業員がいるすべての国で実施されており、長年にわたる公正な給与実践への当社の取り組みを強化しています。